O companheiro clássico

Adora ouvir rádio? Da cozinha à garagem ou ao jardim, este rádio analógico FM/AM portátil irá mantê-lo ligado às suas estações favoritas. Tem uma excelente qualidade de som, funciona por CA ou a pilhas e tem um prático indicador LED, para que saiba quando está sintonizado na perfeição.