      Rádio portátil FM/AM

      TAR2509/10

      Classificação geral / 5
      O companheiro clássico

      Adora ouvir rádio? Da cozinha à garagem ou ao jardim, este rádio analógico FM/AM portátil irá mantê-lo ligado às suas estações favoritas. Tem uma excelente qualidade de som, funciona por CA ou a pilhas e tem um prático indicador LED, para que saiba quando está sintonizado na perfeição.

      Rádio portátil FM/AM

      O companheiro clássico

      • FM/AM
      • Sintonização analógica
      • Alimentação CA ou a pilhas
      Design clássico, receção nítida, sintonização fácil

      Design clássico, receção nítida, sintonização fácil

      A sintonização analógica facilita o processo de encontrar as estações que adora neste rádio FM/AM portátil. Basta rodar o botão de sintonização na parte lateral do rádio e a janela ampla e clara mostra a frequência sintonizada. Quando o sinal é forte, acende-se o indicador LED.

      Alterne entre os modos de Notícias e de Música. Controlo do tom

      Alterne entre os modos de Notícias e de Música. Controlo do tom

      Tire o máximo partido da sua música com o modo de Música. Mude para o modo de Notícias quando estiver a ouvir as notícias ou o seu programa de rádio ou concurso favorito. Seja qual for a sua preferência, o altifalante de 3,5" garante um som nítido.

      Controlos simples. Botão de volume de grandes dimensões

      Controlos simples. Botão de volume de grandes dimensões

      Nunca precisará de procurar o controlo de volume neste rádio! Para além do botão de volume de grandes dimensões, o rádio inclui interruptores na parte superior para alternar entre os sinais FM/AM e os modos de som. Também dispõe de uma porta para auscultadores para audição privada.

      Coloque-o em qualquer local

      Independentemente do que gostar de ouvir, este rádio pode acompanhá-lo. Ligue o rádio a uma tomada de parede ou coloque duas pilhas tamanho D e vá para o exterior. É o companheiro ideal para um copo de vinho na varanda ou para um piquenique no quintal.

      Especificações técnicas

      • Som

        Potência de saída (RMS)
        300 mW
        Sistema de som
        Mono
        Melhoramento do som
        controlo do tom
        Controlo do volume
        rotativo (analógico)

      • Colunas

        Diâmetro do diafragma de gama total
        3,5"
        Número de diafragmas de gama total
        1

      • Conectividade

        Bluetooth
        Não
        Saída de áudio/vídeo
        Auscultador (3,5 mm)
        Entrada áudio
        Não

      • Sintonizador/receção/transmissão

        Bandas do sintonizador
        • FM
        • AM
        RDS
        Não

      • Alimentação elétrica

        Tipo de pilha
        Tamanho D (LR20)
        Voltagem da pilha
        1.5  V
        Alimentação elétrica
        • 220-240 V
        • 50/60 Hz
        Número de pilhas
         2

      • Dimensões da embalagem

        Comprimento
        19.3  cm
        Tipo de embalagem
        Caixa
        Tipo de disposição na prateleira
        Horizontal
        Largura
        29  cm
        Profundidade
        9.3  cm
        Número de produtos incluídos
        1
        Peso bruto
        1.1  kg
        Peso líquido
        0.885  kg
        Tara
        0.215  kg

      • Dimensões do produto

        Comprimento
        14.95  cm
        Largura
        21  cm
        Profundidade
        6.63  cm
        Peso
        0.668  kg

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • Cabo de alimentação CA
        • Manual de início rápido
        • Certificado de garantia

      • Alarme

        Número de alarmes
        Não
        Repetir alarme
        Não

      O que está na caixa?

      Outros itens na caixa

      • Cabo de alimentação CA
      • Manual de início rápido
      • Certificado de garantia
      Badge-D2C

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.

