Outros itens na caixa
- Cabo de alimentação CA
- Manual de início rápido
- Certificado de garantia
TAR2509/10
O companheiro clássico
Adora ouvir rádio? Da cozinha à garagem ou ao jardim, este rádio analógico FM/AM portátil irá mantê-lo ligado às suas estações favoritas. Tem uma excelente qualidade de som, funciona por CA ou a pilhas e tem um prático indicador LED, para que saiba quando está sintonizado na perfeição.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
A sintonização analógica facilita o processo de encontrar as estações que adora neste rádio FM/AM portátil. Basta rodar o botão de sintonização na parte lateral do rádio e a janela ampla e clara mostra a frequência sintonizada. Quando o sinal é forte, acende-se o indicador LED.
Tire o máximo partido da sua música com o modo de Música. Mude para o modo de Notícias quando estiver a ouvir as notícias ou o seu programa de rádio ou concurso favorito. Seja qual for a sua preferência, o altifalante de 3,5" garante um som nítido.
Nunca precisará de procurar o controlo de volume neste rádio! Para além do botão de volume de grandes dimensões, o rádio inclui interruptores na parte superior para alternar entre os sinais FM/AM e os modos de som. Também dispõe de uma porta para auscultadores para audição privada.
Independentemente do que gostar de ouvir, este rádio pode acompanhá-lo. Ligue o rádio a uma tomada de parede ou coloque duas pilhas tamanho D e vá para o exterior. É o companheiro ideal para um copo de vinho na varanda ou para um piquenique no quintal.
Som
Colunas
Conectividade
Sintonizador/receção/transmissão
Alimentação elétrica
Dimensões da embalagem
Dimensões do produto
Acessórios
Alarme
