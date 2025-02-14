Outros itens na caixa
- Certificado de garantia
- Manual de início rápido
Termos de pesquisa
Carrinho de compras
O seu carrinho está vazio
TAR3305/12
Acorde com energia
Torne tudo mais simples com este rádio relógio digital FM. Uma variedade de predefinições facilitam a navegação por estações e pode definir o alarme para o acordar com um volume de rádio ligeiramente ascendente. Quer dormir mais um pouco? Basta premir o botão de repetição.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
O sintonizador FM proporciona uma receção nítida e pode configurar até 10 pré-sintonias para as suas estações favoritas. O visor mostra a hora claramente.
Desfrute de um sono reparador com a sua estação de rádio favorita como som de fundo. Pode definir o temporizador do relógio para reproduzir a estação de rádio selecionada durante um máximo de 2 horas. O rádio desliga-se quando o período definido terminar.
A função de alarme duplo permite-lhe definir dois alarmes diferentes e a função de Despertar suave ativa um volume de rádio gradualmente crescente para criar uma entrada agradável no novo dia.
Este despertador dispõe de uma pilha de reserva. Se existir uma falha de energia, já não tem de reiniciar o relógio e as definições do alarme serão guardadas.
Som
Colunas
Conectividade
Sintonizador/receção/transmissão
Alimentação elétrica
Dimensões da embalagem
Dimensões do produto
Acessórios
Alarme
Relógio
Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.