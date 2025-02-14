Termos de pesquisa

      Rádio relógio

      TAR3305/12

      Acorde com energia

      Torne tudo mais simples com este rádio relógio digital FM. Uma variedade de predefinições facilitam a navegação por estações e pode definir o alarme para o acordar com um volume de rádio ligeiramente ascendente. Quer dormir mais um pouco? Basta premir o botão de repetição.

      Rádio relógio

      Acorde com energia

      • FM, sintonização digital
      • Alarme duplo

      Rádio digital FM

      O sintonizador FM proporciona uma receção nítida e pode configurar até 10 pré-sintonias para as suas estações favoritas. O visor mostra a hora claramente.

      Temporizador. Adormeça a ouvir rádio

      Desfrute de um sono reparador com a sua estação de rádio favorita como som de fundo. Pode definir o temporizador do relógio para reproduzir a estação de rádio selecionada durante um máximo de 2 horas. O rádio desliga-se quando o período definido terminar.

      Alarme duplo. Um relógio, duas chamadas de despertar

      A função de alarme duplo permite-lhe definir dois alarmes diferentes e a função de Despertar suave ativa um volume de rádio gradualmente crescente para criar uma entrada agradável no novo dia.

      Pilha de reserva para se a energia falhar

      Este despertador dispõe de uma pilha de reserva. Se existir uma falha de energia, já não tem de reiniciar o relógio e as definições do alarme serão guardadas.

      Especificações técnicas

      • Som

        Potência de saída (RMS)
        200 mW
        Sistema de som
        Mono

      • Colunas

        Diâmetro do diafragma de gama total
        2"
        Número de diafragmas de gama total
        1

      • Conectividade

        Bluetooth
        Não
        Entrada áudio
        Não

      • Sintonizador/receção/transmissão

        Antena
        Antena FM
        Bandas do sintonizador
        FM
        N.º de estações programadas
        10
        RDS
        Não
        Gama de frequências FM
        87,5 - 108  MHz

      • Alimentação elétrica

        Consumo de energia em modo de espera
        < 1 W
        Tipo de alimentação
        Entrada CC
        Pilha de reserva
        2 x AAA (não incluídas)
        Entrada da alimentação de CA
        100-240 V, 50/60 Hz
        Consumo de energia em funcionamento
        < 3 W

      • Dimensões da embalagem

        Comprimento
        17  cm
        Tipo de embalagem
        Caixa
        Tipo de disposição na prateleira
        Horizontal
        Largura
        13.6  cm
        Profundidade
        6  cm
        Número de produtos incluídos
        1
        Peso bruto
        0.349  kg
        Peso líquido
        0.204  kg
        Tara
        0.145  kg

      • Dimensões do produto

        Comprimento
        5.4  cm
        Largura
        13.1  cm
        Profundidade
        13.1  cm
        Peso
        0.203  kg

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • Certificado de garantia
        • Manual de início rápido
        • Transformador CA

      • Alarme

        Fonte de alarme
        • rádio FM
        • Sinal sonoro
        Número de alarmes
         2
        Temporizador
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos
        Repetir alarme
        Sim, 9 minutos

      • Relógio

        Visor
        LED
        Tipo
        Digital

      O que está na caixa?

      Outros itens na caixa

      • Certificado de garantia
      • Manual de início rápido
