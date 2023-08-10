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Descontinuado
TAT3217WT/00
Som rico
Qualidade nítida de chamada
IPX5 resistente à água
Até 26 horas de reprodução
Estes auriculares com design em forma de taco de hóquei adaptam-se aos seus canais auditivos, criando uma vedação que diminui o ruído externo. Os diafragmas potentes de 10 mm permitem-lhe desfrutar de um som rico e vibrante. Inclui três tamanhos de almofadas macias amovíveis de silicone.
O ENC utiliza um algoritmo de cancelamento de ruído e de microfone duplo para lhe proporcionar uma excelente nitidez de chamadas. Dois microfones reduzem eficazmente o ruído ambiente para que se possam ouvir nitidamente. Estes auriculares True Wireless permitem-lhe comunicar sempre de forma clara!
Leve a sua música para todo o lado com este estojo de carregamento de bolso! Totalmente carregados, os auriculares proporcionam-lhe 6 horas de reprodução e um estojo totalmente carregado adiciona mais 20 horas. Para um reforço rápido, carregue os auriculares durante 15 minutos e receba uma hora adicional!
2.1
de 5
8
Críticas
Y128
10/08/2023
Italia
Molto buoni
Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.
Pontos positivos
Audio
Pontos negativos
Ricarica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT3217BK Cuffie True wireless
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT3217BK Cuffie True wireless
KingoBongo
30/12/2022
Deutschland
Airpods in günstig
Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!
Pontos positivos
Bequem und guter, kraftvoller Klang
Pontos negativos
-
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Dylan69
12/05/2023
Nederland
Comprador verificado
Matige kwaliteit van het geluid
Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.
Pontos positivos
Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor
Pontos negativos
Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro
Esta avaliação foi feita para TAT3217BK True wireless koptelefoons
Esta avaliação foi feita para TAT3217BK True wireless koptelefoons