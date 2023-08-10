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  • Som rico em qualquer lugar
  • Som rico em qualquer lugar
  • Som rico em qualquer lugar
  • Som rico em qualquer lugar
  • Som rico em qualquer lugar
  • Som rico em qualquer lugar
  • Som rico em qualquer lugar
  • Som rico em qualquer lugar
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  • Som rico em qualquer lugar
  • Som rico em qualquer lugar
  • Som rico em qualquer lugar
  • Som rico em qualquer lugar
  • Som rico em qualquer lugar
  • Som rico em qualquer lugar
  • Som rico em qualquer lugar

Descontinuado

Auriculares True Wireless

TAT3217WT/00

2.1
| (8) Críticas
Som rico em qualquer lugar
Desfrute de som rico para a sua música e de nitidez cristalina nas chamadas com estes auscultadores True Wireless. Confortáveis, fiáveis e com um estojo de carregamento que cabe perfeitamente nos bolsos! Resistentes a salpicos e transpiração IPX5 e com 26 horas de reprodução.
Ver todos os benefícios

Som rico em qualquer lugar

  • Som rico

  • Qualidade nítida de chamada

  • IPX5 resistente à água

  • Até 26 horas de reprodução

Adaptação segura e confortável à orelha

Adaptação segura e confortável à orelha

Estes auriculares com design em forma de taco de hóquei adaptam-se aos seus canais auditivos, criando uma vedação que diminui o ruído externo. Os diafragmas potentes de 10 mm permitem-lhe desfrutar de um som rico e vibrante. Inclui três tamanhos de almofadas macias amovíveis de silicone.

2 microfones para ENC incorporados para nitidez de chamadas

2 microfones para ENC incorporados para nitidez de chamadas

O ENC utiliza um algoritmo de cancelamento de ruído e de microfone duplo para lhe proporcionar uma excelente nitidez de chamadas. Dois microfones reduzem eficazmente o ruído ambiente para que se possam ouvir nitidamente. Estes auriculares True Wireless permitem-lhe comunicar sempre de forma clara!

Estojo de carregamento USB-C de bolso

Estojo de carregamento USB-C de bolso

Leve a sua música para todo o lado com este estojo de carregamento de bolso! Totalmente carregados, os auriculares proporcionam-lhe 6 horas de reprodução e um estojo totalmente carregado adiciona mais 20 horas. Para um reforço rápido, carregue os auriculares durante 15 minutos e receba uma hora adicional!

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.1

de 5

8

Críticas

4
3

10/08/2023

Italia

Italia

Molto buoni

Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.

Pontos positivos

Audio

Pontos negativos

Ricarica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT3217BK Cuffie True wireless

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT3217BK Cuffie True wireless

30/12/2022

Deutschland

Deutschland

Airpods in günstig

Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!

Pontos positivos

Bequem und guter, kraftvoller Klang

Pontos negativos

-

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

12/05/2023

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Matige kwaliteit van het geluid

Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.

Pontos positivos

Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor

Pontos negativos

Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro

Esta avaliação foi feita para TAT3217BK True wireless koptelefoons

Esta avaliação foi feita para TAT3217BK True wireless koptelefoons

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