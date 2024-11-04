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  • Desde música a chamadas, enfrente facilmente o seu dia
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Descontinuado

Auscultadores True Wireless

TAT3508WT/00

3.2
| (12) Críticas
Desde música a chamadas, enfrente facilmente o seu dia
Não pare! Estes auriculares True Wireless com cancelamento de ruído têm um som excelente e reduzem o ruído do vento. Desfrute da música que ouve ou de chamadas nítidas em movimento. Coloque o estojo de carregamento no seu bolso e está a postos para enfrentar o dia.
Ver todos os benefícios

Desde música a chamadas, enfrente facilmente o seu dia

  • Som natural

  • Cancelamento de ruído

  • Chamadas mais nítidas em movimento

  • Áudio Bluetooth LE*

Ouça sempre a sua música. Cancelamento de ruído.

Ouça sempre a sua música. Cancelamento de ruído.

O cancelamento de ruído ajusta o ruído externo, incluindo o vento, para que possa concentrar-se nas suas músicas ou chamadas. Deixe-o em modo automático ou utilize a aplicação para auscultadores da Philips para ajustar. Quer saber mais sobre o que se passa à sua volta? Toque num auricular para ativar o modo de perceção.

Chamadas mais nítidas em movimento. Vão ouvi-lo a si, não ao ruído.

Chamadas mais nítidas em movimento. Vão ouvi-lo a si, não ao ruído.

Durante uma chamada, um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de IA elimina o ruído de fundo do mundo ao seu redor. A pessoa com quem está a falar irá ouvi-lo a si, não ao trânsito ou ao ruído das pessoas que se encontram ao seu lado!

Melhor conetividade e som. Bluetooth de próxima geração*

Melhor conetividade e som. Bluetooth de próxima geração*

Estes auriculares funcionam com dispositivos que suportam áudio Bluetooth LE e o codec LC3* para lhe proporcionar uma ligação mais estável e um som visivelmente melhor. A qualidade do som não baixa se estiver a transmitir música ou a atender chamadas em áreas elevadas e não existe praticamente nenhum atraso se estiver a ver filmes ou a jogar.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.2

de 5

12

Críticas

04/11/2024

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Top Produkt

Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor

Pontos positivos

Tolles Tragegefühl

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

25/06/2024

Suisse

Suisse

Comprador verificado

Sehr guter ton

Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .

Pontos positivos

Lange Akkudauer , guter klang

Pontos negativos

keine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

19/04/2024

France

France

Comprador verificado

Ecouteurs bluetooh de bonne qualité

Écouteurs bluetooh de bonne qualité et excellent service clients de Philips (enregistrement très facile du produit sur le site officiel de Philips pour bénéficier de la garantie, et assistance efficace pour l'aide à la connexion du bluetooth). Son très claire, facilité d'utilisation et de connexion, bonne autonomie La réduction de bruit n'est pas très efficace.

Pontos positivos

Son très claire, facilité d'utilsation et de connexion, bonne autonomie

Pontos negativos

La réduction de bruit (ANC) n'est pas très efficace.

Esta avaliação foi feita para TAT3508BK Casque True Wireless

Esta avaliação foi feita para TAT3508BK Casque True Wireless

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