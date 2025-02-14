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Descontinuado
TAT4507WT/00
Nunca perca uma música.
Estes auriculares True Wireless com diafragmas de 10 mm e cancelamento ativo de ruído híbrido permitem-lhe ouvir os sons que importam. Com um design em forma de taco de hóquei, resistência a salpicos e transpiração IPX4 e um estojo de carregamento de bolso para 24 horas de reprodução.
Cancelamento ativo de ruído híbrido
Microf. 2x2 para chamadas voz nítidas
Estojo de carregamento de bolso
Resistência salpicos/transpiração IPX4
Estes auriculares dispõem de cancelamento ativo de ruído híbrido que filtra o ruído que não quer ouvir. O modo de perceção permite-lhe ouvir o mundo à sua volta quando quiser. A forma perfeita de fazer justiça aos seus sons favoritos!
Estes auriculares dispõem de um algoritmo de cancelamento de ruído e de microfone duplo para proporcionar-lhe chamadas extremamente nítidas. Os dois microfones de formação de feixes em cada almofada reduzem o ruído ambiente para que se possa ouvir quem está do outro lado de forma nítida. Comunique sempre de forma clara!
Estes auriculares confortáveis encaixam de forma segura nos canais auditivos, criando um isolamento perfeito que diminui o ruído externo. Ouça cada batida e palavra! Desfrute de um conforto autêntico com três tamanhos de almofadas macias amovíveis de silicone.
Críticas
A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.