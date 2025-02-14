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Descontinuado

Auriculares True Wireless

TAT4507WT/00

Nunca perca uma música.

Estes auriculares True Wireless com diafragmas de 10 mm e cancelamento ativo de ruído híbrido permitem-lhe ouvir os sons que importam. Com um design em forma de taco de hóquei, resistência a salpicos e transpiração IPX4 e um estojo de carregamento de bolso para 24 horas de reprodução.

Ver todos os benefícios

Nunca perca uma música.

  • Cancelamento ativo de ruído híbrido

  • Microf. 2x2 para chamadas voz nítidas

  • Estojo de carregamento de bolso

  • Resistência salpicos/transpiração IPX4

Cancelamento ativo de ruído híbrido

Cancelamento ativo de ruído híbrido

Estes auriculares dispõem de cancelamento ativo de ruído híbrido que filtra o ruído que não quer ouvir. O modo de perceção permite-lhe ouvir o mundo à sua volta quando quiser. A forma perfeita de fazer justiça aos seus sons favoritos!

Microfones 2 x 2 para chamadas de voz cristalinas

Microfones 2 x 2 para chamadas de voz cristalinas

Estes auriculares dispõem de um algoritmo de cancelamento de ruído e de microfone duplo para proporcionar-lhe chamadas extremamente nítidas. Os dois microfones de formação de feixes em cada almofada reduzem o ruído ambiente para que se possa ouvir quem está do outro lado de forma nítida. Comunique sempre de forma clara!

Adaptação segura e confortável à orelha

Adaptação segura e confortável à orelha

Estes auriculares confortáveis encaixam de forma segura nos canais auditivos, criando um isolamento perfeito que diminui o ruído externo. Ouça cada batida e palavra! Desfrute de um conforto autêntico com três tamanhos de almofadas macias amovíveis de silicone.

Especificações técnicas

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  1. A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.