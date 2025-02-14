Microfones 2 x 2 para chamadas de voz cristalinas

Estes auriculares dispõem de um algoritmo de cancelamento de ruído e de microfone duplo para proporcionar-lhe chamadas extremamente nítidas. Os dois microfones de formação de feixes em cada almofada reduzem o ruído ambiente para que se possa ouvir quem está do outro lado de forma nítida. Comunique sempre de forma clara!