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Descontinuado

5000 seriesAuriculares sem fios True

TAT5505BK/00

1.4
| (10) Críticas
O seu som. O seu estilo.
Seja para ouvir música ou para atender chamadas, estes elegantes auscultadores True Wireless sabem como atuar. O cancelamento ativo de ruído elimina o ruído de fundo, e pode personalizar o som através da aplicação Philips Headphones. Retire um auricular para interromper a música.
Ver todos os benefícios

O seu som. O seu estilo.

  • Diafragmas de 8 mm/posterior fechada

  • Cancelamento Activo de Ruído

  • Preto

  • Bluetooth®

Design elegante e cancelamento ativo de ruído híbrido

Design elegante e cancelamento ativo de ruído híbrido

Estes auriculares True Wireless não têm apenas um visual fantástico. Também permitem ouvir as suas músicas melhor quando está em movimento. O cancelamento ativo de ruído híbrido reduz o ruído externo, pelo que há menos entre si e a sua música. O modo de perceção permite-lhe trazer o mundo de volta.

Aplicação Philips Headphones. Controlo de som personalizado

Aplicação Philips Headphones. Controlo de som personalizado

Aumente os graves. Diminua os agudos. A aplicação Philips Headphones permite-lhe assumir o controlo da música que está a ouvir. Ajuste os níveis ou escolha entre os estilos de som predefinidos. Também pode alternar entre os modos de cancelamento ativo de ruído predefinidos com um único toque.

Microfones duplos para chamadas nítidas. Modo mono

Os dois microfones em cada auricular concentram-se no som da sua voz, reduzindo o ruído do mundo à sua volta. Se estiver num local mais silencioso e não precisar de bloquear o ruído enquanto fala, o modo mono permite-lhe utilizar apenas um auricular para falar.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

1.4

de 5

10

Críticas

4
3
2

17/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for sensory issues

These are excellent for sensory issues as I am autistic and have ADHD. Having the options to switch between the different modes is handy too. My only complaint is with the instructions as it doesn't make it clear you need to take the earbuds out and turn them on to connect them to Bluetooth. It only shows to open the case. I only worked it out by looking at a YouTube review for a similar pair and it showed pushing the button on them to turn them on. I spent hours trying to get it to work and got really frustrated.

Pontos positivos

Compact and they actually stay in my ears

Pontos negativos

The buttons are a bit sensitive and switch with my hair touching them.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones

Sim, recomendo este produto

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18/12/2023

France

France

Comprador verificado

Aucun avis possible car impossible de les associer

Impossible d'associer les écouteurs malgré de tentatives nombreuses avec différents téléphones !!!

Pontos positivos

?

Pontos negativos

impossible d'associer les écouteurs

Esta avaliação foi feita para 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil

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04/08/2023

France

France

Ecouteur ou jouet/veilleuse pour enfant ?!!!

Aprés avoir suivi à la lettre les instructions pour la première utilisation, il m'a été IMPOSSIBLE d'appairer les écouteurs! J'avais acheté ces écouteur pour mon fils. Je vous laisse imaginer la déception de ce dernier! Comment Philips peut-il vendre un produit qui semble faire l'unanimité sur son mauvais fonctionnement? Pourquoi n'y a-t-il aucun retour du service technique sur une solution ? Je suis extrêment déçu par la marque et saurait m'en souvenir à l'avenir pour de futurs achat. Conseil aux autres potentiels acquereurs: FUYEZ et regarder d'autres modèles car le TAT5505 NE FONCTIONNE PAS!

Pontos positivos

"N'abime pas les tympans", aucun risque de surdité lié à une trop grande utilisation...

Pontos negativos

Ne sert à rien

Esta avaliação foi feita para 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil

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