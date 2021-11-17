Bjr, il semblerait que les écouteurs TAT5505 ne se connectent pas pour plusieurs utilisateurs. Et moi-même je me trouve malheureusement dans cette situation. Ceux-ci s'allument en bleu lorsque l'on ouvre le boîtier de charge puis ils clignotent en blanc sans que l'on puisse les apercevoir sur les liens bluetooth de différents téléphones Android ou iPhone. J'aimerais donc obtenir des infos afin d'y parvenir ! Surtout qu'à 119€90, je trouve que d'investir sans pouvoir être satisfait, c'est plutôt frustrant. Alors que je suis un fervent admirateur et fan de la Marque ! J'espère donc que vous trouverez une solution à mon problème 👍