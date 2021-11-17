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Descontinuado
TAT5505BK/00
Diafragmas de 8 mm/posterior fechada
Cancelamento Activo de Ruído
Preto
Bluetooth®
Estes auriculares True Wireless não têm apenas um visual fantástico. Também permitem ouvir as suas músicas melhor quando está em movimento. O cancelamento ativo de ruído híbrido reduz o ruído externo, pelo que há menos entre si e a sua música. O modo de perceção permite-lhe trazer o mundo de volta.
Aumente os graves. Diminua os agudos. A aplicação Philips Headphones permite-lhe assumir o controlo da música que está a ouvir. Ajuste os níveis ou escolha entre os estilos de som predefinidos. Também pode alternar entre os modos de cancelamento ativo de ruído predefinidos com um único toque.
Os dois microfones em cada auricular concentram-se no som da sua voz, reduzindo o ruído do mundo à sua volta. Se estiver num local mais silencioso e não precisar de bloquear o ruído enquanto fala, o modo mono permite-lhe utilizar apenas um auricular para falar.
1.4
de 5
10
Críticas
Scary Clare
17/11/2021
United Kingdom
Excellent for sensory issues
These are excellent for sensory issues as I am autistic and have ADHD. Having the options to switch between the different modes is handy too. My only complaint is with the instructions as it doesn't make it clear you need to take the earbuds out and turn them on to connect them to Bluetooth. It only shows to open the case. I only worked it out by looking at a YouTube review for a similar pair and it showed pushing the button on them to turn them on. I spent hours trying to get it to work and got really frustrated.
Pontos positivos
Compact and they actually stay in my ears
Pontos negativos
The buttons are a bit sensitive and switch with my hair touching them.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones
Destroy51
18/12/2023
France
Comprador verificado
Aucun avis possible car impossible de les associer
Impossible d'associer les écouteurs malgré de tentatives nombreuses avec différents téléphones !!!
Pontos positivos
?
Pontos negativos
impossible d'associer les écouteurs
Esta avaliação foi feita para 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Esta avaliação foi feita para 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil
mao33
04/08/2023
France
Ecouteur ou jouet/veilleuse pour enfant ?!!!
Aprés avoir suivi à la lettre les instructions pour la première utilisation, il m'a été IMPOSSIBLE d'appairer les écouteurs! J'avais acheté ces écouteur pour mon fils. Je vous laisse imaginer la déception de ce dernier! Comment Philips peut-il vendre un produit qui semble faire l'unanimité sur son mauvais fonctionnement? Pourquoi n'y a-t-il aucun retour du service technique sur une solution ? Je suis extrêment déçu par la marque et saurait m'en souvenir à l'avenir pour de futurs achat. Conseil aux autres potentiels acquereurs: FUYEZ et regarder d'autres modèles car le TAT5505 NE FONCTIONNE PAS!
Pontos positivos
"N'abime pas les tympans", aucun risque de surdité lié à une trop grande utilisation...
Pontos negativos
Ne sert à rien
Esta avaliação foi feita para 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Esta avaliação foi feita para 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil