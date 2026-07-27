Deixe-se envolver pelo cancelamento de ruído Pro

Desfrute de uma experiência mais envolvente com a funcionalidade de cancelamento de ruído que bloqueia o ruído externo para uma audição sem distrações. Para ouvir o que se passa à sua volta, toque num auricular para ativar o modo de perceção. Pode ajustar os níveis de cancelamento de ruído ou ativar a redução do ruído do vento através da aplicação Philips Headphones.