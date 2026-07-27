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  • Os auriculares que adoram socializar
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Descontinuado

Auscultadores True Wireless

TAT6908BK/00

Os auriculares que adoram socializar
Desfrute da sua música. Ouça os seus podcasts. Cozinhe. Estes auriculares sem fios com cancelamento de ruído proporcionam um som excelente e modos de audição personalizáveis que podem ajudá-lo a ouvir melhor as conversas cara a cara. Além disso, são extremamente confortáveis.
Ver todos os benefícios

Os auriculares que adoram socializar

  • Som detalhado e natural

  • Cancelamento de ruído Pro

  • Modo de audição conversacional

  • Chamadas mais nítidas em movimento

Deixe-se envolver pelo cancelamento de ruído Pro

Deixe-se envolver pelo cancelamento de ruído Pro

Desfrute de uma experiência mais envolvente com a funcionalidade de cancelamento de ruído que bloqueia o ruído externo para uma audição sem distrações. Para ouvir o que se passa à sua volta, toque num auricular para ativar o modo de perceção. Pode ajustar os níveis de cancelamento de ruído ou ativar a redução do ruído do vento através da aplicação Philips Headphones.

Modo de audição conversacional para conversas cara a cara

Modo de audição conversacional para conversas cara a cara

Para conversas cara a cara, estes auriculares podem ajudá-lo a ouvir melhor a outra pessoa! Basta premir o auricular esquerdo para ativar o modo de audição conversacional ou utilizar a aplicação Philips Headphones. Os microfones com formação de feixes captam a voz da pessoa à sua frente enquanto o cancelamento de ruído filtra os sons ambiente.

Modo "A minha audição pessoal". Faça o teste auditivo na aplicação!

Modo "A minha audição pessoal". Faça o teste auditivo na aplicação!

Um teste auditivo simples na aplicação Philips Headphones permite-lhe criar um modo de audição pessoal sintonizado com a forma como ouve diferentes frequências em cada ouvido. Depois, pode utilizar a aplicação para ajustar o seu perfil personalizado ou regular os auriculares esquerdo e direito individualmente a qualquer momento.

Especificações técnicas

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