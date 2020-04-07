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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
TAUN102BK/00
Diafragmas de 6 mm/posterior fechada
Auriculares
Tempo de reprodução de 7 horas
A tecnologia de carga rápida proporciona-lhe um reforço rápido de energia quando a bateria está a começar a ficar fraca. Apenas 15 minutos de carregamento proporcionam-lhe 90 minutos de reprodução.
Os seus auscultadores in-ear dispõem de extremidades magnéticas estriadas que asseguram, de forma inteligente, uma arrumação cuidada e simples. Os ímanes estão incorporados na zona posterior de cada auricular para estes aderirem um ao outro – sem emaranhamentos, sem confusões, sem desordem. Basta encaixá-los na zona posterior, juntá-los ao cabo plano antiemaranhamento e guardá-los no seu saco, sabendo que poderá retirá-los facilmente – a qualquer altura.
2.8
de 5
4
Críticas
ESFL
07/04/2020
España
Calidad de sonido y duración bateria.
Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.
Pontos positivos
Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".
Pontos negativos
El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.
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Esta avaliação foi feita para 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
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H Oosterhuis
18/09/2020
Nederland
mooi geluid voor redelijke prijs
Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.
Pontos positivos
goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur
Pontos negativos
te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel
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Esta avaliação foi feita para 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon
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DonnaMaka
13/11/2023
España
AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%
Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!
Pontos positivos
ligereza del producto
Pontos negativos
lo antes mencionado
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