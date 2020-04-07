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Descontinuado

3000 seriesAuscultadores sem fios com microfone

TAUN102BK/00

2.8
| (4) Críticas
Liberdade sem fios
Os auriculares Bluetooth compactos UpBeat proporcionam um som poderoso com até 7 horas de entretenimento musical sem fios. Solução portátil para uma utilização prática.
Ver todos os benefícios

Som poderoso.

Liberdade sem fios

  • Diafragmas de 6 mm/posterior fechada

  • Auriculares

  • Tempo de reprodução de 7 horas

Conforto e isolamento de ruído passivo

Tecnologia de carga rápida

A tecnologia de carga rápida proporciona-lhe um reforço rápido de energia quando a bateria está a começar a ficar fraca. Apenas 15 minutos de carregamento proporcionam-lhe 90 minutos de reprodução.

Os auriculares magnéticos estriados asseguram uma arrumação cuidada e simples

Os seus auscultadores in-ear dispõem de extremidades magnéticas estriadas que asseguram, de forma inteligente, uma arrumação cuidada e simples. Os ímanes estão incorporados na zona posterior de cada auricular para estes aderirem um ao outro – sem emaranhamentos, sem confusões, sem desordem. Basta encaixá-los na zona posterior, juntá-los ao cabo plano antiemaranhamento e guardá-los no seu saco, sabendo que poderá retirá-los facilmente – a qualquer altura.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.8

de 5

4

Críticas

3
2

07/04/2020

España

España

Calidad de sonido y duración bateria.

Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.

Pontos positivos

Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".

Pontos negativos

El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.

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Esta avaliação foi feita para 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

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18/09/2020

Nederland

Nederland

mooi geluid voor redelijke prijs

Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.

Pontos positivos

goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur

Pontos negativos

te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel

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Esta avaliação foi feita para 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon

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13/11/2023

España

España

AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%

Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!

Pontos positivos

ligereza del producto

Pontos negativos

lo antes mencionado

Esta avaliação foi feita para 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

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