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Descontinuado
WACS700/22
Aceda a todos os seus CDs, em qualquer divisão
Grave toda a sua colecção de CDs num disco rígido de 40 GB e ouça-a em qualquer divisão. Pode ouvir músicas diferentes em casa divisão e a sua música pode finalmente segui-lo para qualquer canto da sua casa. O telecomando dispõe de um visor incorporado.
Com streaming sem fios, não tem de transferir e guardar ficheiros de música que ocupam muito espaço no dispositivo áudio. Em vez disso, pode ouvir as suas músicas favoritas à medida que são enviadas continuamente para todas as Music Stations - ao mesmo tempo. Leve a sua música de uma divisão para a outra com o Music Follows Me - sem ter de reiniciar a navegação e a reprodução. A função Music Broadcast transmite em simultâneo a música pretendida do Center para todas as Stations. Com o My Room, My Music, qualquer membro da família pode desfrutar da música da colecção seleccionada, em qualquer divisão equipada com um Wireless Music Center ou Station.
O disco rígido de 40 GB oferece uma grande capacidade para armazenar os seus ficheiros digitais de música. Comporta facilmente até 750 CDs da sua colecção e a velocidade de gravação é tão rápida que pode reproduzir, gravar e converter uma determinada música praticamente ao mesmo tempo.
O Plug & Play Universal é uma tecnologia normalizada da indústria que lhe permite ligar-se a qualquer dispositivo Plug & Play Universal para receber e transmitir música. O seu Centro de Música sem Fios utiliza o Plug & Play Universal para garantir uma forma fácil e normalizada de se ligar a outros dispositivos Plug & Play Universal. Pode facilmente ligar o seu Centro de Música sem Fios a outros dispositivos multimédia para receber ou transferir conteúdos.
2.7
de 5
11
Críticas
Fjcm91
17/04/2020
España
Encantado!
Es un equipo estupendo, tiene una nitidez de sonido incomparable a otros tipos de cadena, por tan alta que pongas la musica se escucha nitida y clara, tiene una capacidad enorme de almacenamiento, puedes grabar cd, canciones de la radio o via Aux. Yo ya lo tengo hace exactamente 13 años y estoy cada dia mas contentento con el.
Pontos positivos
Sonido y Capacidad de almacenamiento.
Pontos negativos
Ninguna
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite
Data de utilização 2018-04-17
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2018-04-17
23/08/2020
Deutschland
Comprador verificado
gut
sehr guter klangtolles desegn guter emfang volle leistung
Pontos positivos
gute funktion
Pontos negativos
keine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station
Data de utilização 2018-08-23
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station
Data de utilização 2018-08-23
sonny
09/10/2011
Nederland
goed buiten verwachting
hallo ik heb een wachs700 alles naar wens, het geluid kan gewoon niet beter een klein min puntje ,wil ik nog even zeggen ik had het leuk gevonden dat de stations die erbij zijn ook met de radio ontvangst konden streamen voordeel hiervan is dat je geen extra kabel aansluiting nodig bent per station Maar goed dat er een komplete forum over dit produkt is gemaakt door de consumenten,hier heb ik veel steun aan gehad groetjes sonny
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station
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Capacidade real menor