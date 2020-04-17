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Descontinuado

StreamiumWireless Music Center&Station

WACS700/22

2.7

| (11) Críticas

Aceda a todos os seus CDs, em qualquer divisão

Grave toda a sua colecção de CDs num disco rígido de 40 GB e ouça-a em qualquer divisão. Pode ouvir músicas diferentes em casa divisão e a sua música pode finalmente segui-lo para qualquer canto da sua casa. O telecomando dispõe de um visor incorporado.

Ver todos os benefícios

Aceda a todos os seus CDs, em qualquer divisão

Streaming sem fios entre o Music Center e a(s) Station(s)

Streaming sem fios entre o Music Center e a(s) Station(s)

Com streaming sem fios, não tem de transferir e guardar ficheiros de música que ocupam muito espaço no dispositivo áudio. Em vez disso, pode ouvir as suas músicas favoritas à medida que são enviadas continuamente para todas as Music Stations - ao mesmo tempo. Leve a sua música de uma divisão para a outra com o Music Follows Me - sem ter de reiniciar a navegação e a reprodução. A função Music Broadcast transmite em simultâneo a música pretendida do Center para todas as Stations. Com o My Room, My Music, qualquer membro da família pode desfrutar da música da colecção seleccionada, em qualquer divisão equipada com um Wireless Music Center ou Station.

Disco rígido de 40 GB para guardar e reproduzir até 750 CDs

O disco rígido de 40 GB oferece uma grande capacidade para armazenar os seus ficheiros digitais de música. Comporta facilmente até 750 CDs da sua colecção e a velocidade de gravação é tão rápida que pode reproduzir, gravar e converter uma determinada música praticamente ao mesmo tempo.

Streaming sem fios de PC através de UPnP

O Plug & Play Universal é uma tecnologia normalizada da indústria que lhe permite ligar-se a qualquer dispositivo Plug & Play Universal para receber e transmitir música. O seu Centro de Música sem Fios utiliza o Plug & Play Universal para garantir uma forma fácil e normalizada de se ligar a outros dispositivos Plug & Play Universal. Pode facilmente ligar o seu Centro de Música sem Fios a outros dispositivos multimédia para receber ou transferir conteúdos.

Especificações técnicas

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Críticas

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2.7

de 5

11

Críticas

17/04/2020

España

España

Encantado!

Es un equipo estupendo, tiene una nitidez de sonido incomparable a otros tipos de cadena, por tan alta que pongas la musica se escucha nitida y clara, tiene una capacidad enorme de almacenamiento, puedes grabar cd, canciones de la radio o via Aux. Yo ya lo tengo hace exactamente 13 años y estoy cada dia mas contentento con el.

Pontos positivos

Sonido y Capacidad de almacenamiento.

Pontos negativos

Ninguna

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite

Data de utilização 2018-04-17

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2018-04-17

23/08/2020

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

gut

sehr guter klangtolles desegn guter emfang volle leistung

Pontos positivos

gute funktion

Pontos negativos

keine

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Esta avaliação foi feita para Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station

Data de utilização 2018-08-23

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station

Data de utilização 2018-08-23

09/10/2011

Nederland

Nederland

goed buiten verwachting

hallo ik heb een wachs700 alles naar wens, het geluid kan gewoon niet beter een klein min puntje ,wil ik nog even zeggen ik had het leuk gevonden dat de stations die erbij zijn ook met de radio ontvangst konden streamen voordeel hiervan is dat je geen extra kabel aansluiting nodig bent per station Maar goed dat er een komplete forum over dit produkt is gemaakt door de consumenten,hier heb ik veel steun aan gehad groetjes sonny

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Esta avaliação foi feita para Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station

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Esta avaliação foi feita para Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station

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