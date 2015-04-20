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28HFL5010T/12
Ligação e controlo
Com este televisor Hospitality com eficiência energética, poderá desfrutar de todas as vantagens de uma conectividade de vanguarda e de páginas interactivas com informação do hotel, enquanto assegura que a instalação remota e a gestão têm o menor custo de propriedade possível.Ver todas as vantagens
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Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
O SmartInstall torna a instalação e a manutenção de seus televisores numa tarefa fácil. Com uma ferramenta Web fácil de utilizar, agora pode configurar e instalar remotamente os seus televisores sem ter de aceder aos quartos! Isto permite-lhe poupar tempo e assegurar que os seus hóspedes não sejam incomodados. Quer seja para actualizar as páginas informativas do hotel, ou para instalar novos canais, o SmartInstall pode tratar de tudo.
O SmartInfo permite-lhe disponibilizar informações do hotel ou da cidade aos seus hóspedes. Eles podem aceder a esta página web interactiva do hotel, mesmo quando o televisor não está ligado à sua Intranet nem à Internet. Pode alterar as informações regularmente e com facilidade para manter os seus hóspedes a par de todas as novidades no seu hotel.
Os nossos televisores oferecem aos seus hóspedes a liberdade de desfrutar de conteúdo no televisor grande sem fios e sem incómodos. Com a nossa abordagem de sistema aberto, satisfazemos tanto os utilizadores iOS como Android e aumentamos continuamente a nossa compatibilidade. A nossa partilha segura protege os seus hóspedes. Imagens, filmes, música - tudo pode ser partilhado e desfrutado nos nossos televisores via Miracast e DirectShare!
O MyChoice disponibiliza uma forma simples e económica para oferecer aos seus clientes canais de TV premium. Em simultâneo, este proporciona um fluxo de lucros adicional que permite a recuperação do investimento inicial no televisor.
Com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo e de linhas maravilhosas, combinados com uma alta luminosidade, contraste inacreditável e cores vibrantes.
As aplicações da Smart TV da Philips consistem numa selecção crescente de aplicações que englobam desde o YouTube às aplicações de redes sociais e muito mais. A versão dedicada é adaptada à utilização em instalações de hospedagem e tem várias vantagens adicionais, como a garantia de que as informações dos hóspedes são eliminadas de forma segura após a utilização e o impedimento de que conteúdos ilegais prejudiquem o seu negócio.
O controlo das aplicações permite-lhe oferecer aos seus clientes as aplicações de TV com que sempre sonharam. Pode adicionar, eliminar e classificar todas as aplicações da forma que desejar. Melhor ainda, agora pode copiar estas definições para qualquer outro televisor sem ter de o configurar! Pode criar vários perfis e alterá-los num instante. Pretende disponibilizar vídeos de banda larga nas suites e de banda reduzida nos outros quartos? Não há problema. O controlo das aplicações garante uma experiência eficaz, tanto para si, como para os seus clientes.
Sem custos nem confusões de cabos. Com as nossas novas Smart TV, pode construir o seu sistema de hotel diretamente no televisor. Canais interativos, Video-on-Demand, menus do hotel interativos e informações, bem como sistemas de compras online - tudo isto é possível sem uma Box externa ligada ao televisor. Para além do fornecimento de conteúdos através de cabos de TV coaxiais, agora também pode utilizar a sua rede de Internet para fornecer os seus canais de TV ou VOD diretamente ao televisor. A nossa rede de parceiros pode assegurar-se de que obtém o portal personalizado que deseja.
Com Wi-Fi integrado na sua Smart TV da Philips, pode aceder a inúmeros conteúdos através de uma ligação sem fios.
O televisor pode ser ligado a descodificadores externos e a set-top boxes dos principais fornecedores de sistemas interativos, através do protocolo Serial Xpress (SXP).
Com a nova funcionalidade de apresentação do relógio no ecrã, os clientes podem saber facilmente a hora actual. Basta premir um botão para que o relógio seja apresentado no ecrã do televisor, combinando maior visibilidade e baixo consumo de energia.
Os televisores Philips foram concebidos para minimizar o consumo de energia, reduzindo o impacto ambiental e os custos de funcionamento.
Imagem/Visualização
Sintonizador/receção/transmissão
Características
Funcionalidades para serviços
Funcionalidades para instalações de cuidados de saúde
Multimédia
Áudio
Alimentação elétrica
Acessórios
Conectividade sem fios
Conectividade na parte lateral
Conectividade do lado posterior
Melhorias de Conectividade
Design
Dimensões
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