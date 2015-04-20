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      Televisor LED profissional

      28HFL5010T/12

      Ligação e controlo

      Com este televisor Hospitality com eficiência energética, poderá desfrutar de todas as vantagens de uma conectividade de vanguarda e de páginas interactivas com informação do hotel, enquanto assegura que a instalação remota e a gestão têm o menor custo de propriedade possível.

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      Televisor LED profissional

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      Ligação e controlo

      para experiências compatíveis com tecnologias futuras

      • 71 cm (28"), MediaSuite
      • LED
      • DVB-T2/T/C e IPTV
      SmartInstall para instalação e manutenção remotas simples

      SmartInstall para instalação e manutenção remotas simples

      O SmartInstall torna a instalação e a manutenção de seus televisores numa tarefa fácil. Com uma ferramenta Web fácil de utilizar, agora pode configurar e instalar remotamente os seus televisores sem ter de aceder aos quartos! Isto permite-lhe poupar tempo e assegurar que os seus hóspedes não sejam incomodados. Quer seja para actualizar as páginas informativas do hotel, ou para instalar novos canais, o SmartInstall pode tratar de tudo.

      SmartInfo para páginas informativas do hotel interactivas e marcantes

      SmartInfo para páginas informativas do hotel interactivas e marcantes

      O SmartInfo permite-lhe disponibilizar informações do hotel ou da cidade aos seus hóspedes. Eles podem aceder a esta página web interactiva do hotel, mesmo quando o televisor não está ligado à sua Intranet nem à Internet. Pode alterar as informações regularmente e com facilidade para manter os seus hóspedes a par de todas as novidades no seu hotel.

      Miracast e DirectShare para partilhar filmes e música no seu televisor

      Miracast e DirectShare para partilhar filmes e música no seu televisor

      Os nossos televisores oferecem aos seus hóspedes a liberdade de desfrutar de conteúdo no televisor grande sem fios e sem incómodos. Com a nossa abordagem de sistema aberto, satisfazemos tanto os utilizadores iOS como Android e aumentamos continuamente a nossa compatibilidade. A nossa partilha segura protege os seus hóspedes. Imagens, filmes, música - tudo pode ser partilhado e desfrutado nos nossos televisores via Miracast e DirectShare!

      Compatível com MyChoice para lucros recorrentes

      Compatível com MyChoice para lucros recorrentes

      O MyChoice disponibiliza uma forma simples e económica para oferecer aos seus clientes canais de TV premium. Em simultâneo, este proporciona um fluxo de lucros adicional que permite a recuperação do investimento inicial no televisor.

      Televisor LED para imagens com um contraste incrível

      Com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo e de linhas maravilhosas, combinados com uma alta luminosidade, contraste inacreditável e cores vibrantes.

      Aplicações da Smart TV com muitos serviços dedicados para estabelecimentos de hospedagem

      As aplicações da Smart TV da Philips consistem numa selecção crescente de aplicações que englobam desde o YouTube às aplicações de redes sociais e muito mais. A versão dedicada é adaptada à utilização em instalações de hospedagem e tem várias vantagens adicionais, como a garantia de que as informações dos hóspedes são eliminadas de forma segura após a utilização e o impedimento de que conteúdos ilegais prejudiquem o seu negócio.

      Controlo das aplicações para adicionar, classificar e eliminar aplicações com o mínimo de esforço

      O controlo das aplicações permite-lhe oferecer aos seus clientes as aplicações de TV com que sempre sonharam. Pode adicionar, eliminar e classificar todas as aplicações da forma que desejar. Melhor ainda, agora pode copiar estas definições para qualquer outro televisor sem ter de o configurar! Pode criar vários perfis e alterá-los num instante. Pretende disponibilizar vídeos de banda larga nas suites e de banda reduzida nos outros quartos? Não há problema. O controlo das aplicações garante uma experiência eficaz, tanto para si, como para os seus clientes.

      Sistema integrado de IPTV para uma interatividade personalizada perfeita

      Sem custos nem confusões de cabos. Com as nossas novas Smart TV, pode construir o seu sistema de hotel diretamente no televisor. Canais interativos, Video-on-Demand, menus do hotel interativos e informações, bem como sistemas de compras online - tudo isto é possível sem uma Box externa ligada ao televisor. Para além do fornecimento de conteúdos através de cabos de TV coaxiais, agora também pode utilizar a sua rede de Internet para fornecer os seus canais de TV ou VOD diretamente ao televisor. A nossa rede de parceiros pode assegurar-se de que obtém o portal personalizado que deseja.

      Wi-Fi integrado para utilizar a Smart TV sem fios

      Com Wi-Fi integrado na sua Smart TV da Philips, pode aceder a inúmeros conteúdos através de uma ligação sem fios.

      Protocolo Serial Xpress para sistemas interativos

      O televisor pode ser ligado a descodificadores externos e a set-top boxes dos principais fornecedores de sistemas interativos, através do protocolo Serial Xpress (SXP).

      Apresentação do relógio no ecrã para máxima conveniência do cliente

      Com a nova funcionalidade de apresentação do relógio no ecrã, os clientes podem saber facilmente a hora actual. Basta premir um botão para que o relógio seja apresentado no ecrã do televisor, combinando maior visibilidade e baixo consumo de energia.

      Baixo consumo de energia

      Os televisores Philips foram concebidos para minimizar o consumo de energia, reduzindo o impacto ambiental e os custos de funcionamento.

      Especificações técnicas

      • Imagem/Visualização

        Rácio de visualização
        16:9
        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        28  polegada
        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        70  cm
        Visor
        Televisor LED HD
        Resolução do painel
        1366 x 768 p
        Luminosidade
        310  cd/m²
        Melhoramento de imagem
        • Perfect Motion Rate de 200 Hz
        • Pixel Plus HD
        Ângulo de visualização
        178° (H) / 178° (V)

      • Sintonizador/receção/transmissão

        Televisão Digital
        DVB-T/T2/C
        Reprodução de vídeo
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        TV analógica
        PAL
        Reprodução sobre IP
        • Multicast
        • Unicast

      • Características

        Fácil de utilizar
        • Estilo de imagem
        • Estilo de som
        Serviços digitais
        • EPG de 8 dias
        • Now&Next
        • MHEG
        • Teletexto
        • HbbTV
        Comando local
        Botão ligar/desligar (lateral)

      • Funcionalidades para serviços

        Modo de hotel
        • Bloqueio do comando local
        • Bloqueio de menu
        • Bloqueio do menu de instalação
        • Limitação de volume
        Modo de prisão
        • Modo de alta segurança
        • Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/legendas
        Temporizador
        • Temporizador
        • Alarme de despertar
        • Despertar com canal
        • Sons de despertar
        Comando para ligar
        • Canal
        • Funcionalidade
        • Formato de imagem
        • Volume
        Anti-roubo
        • Protecção anti-roubo para pilha
        • Bloqueio Kensington
        Controlo de potência
        • Ligar automático
        • Verde/arranque rápido
        • WoLAN
        Aplicações
        • Controlo das aplicações
        • Aplicações baseadas em nuvem
        A sua marca
        • SmartInfo
        • Logótipo de boas-vindas
        • Mensagem de boas-vindas
        • Fundo personalizável da SmartTV
        • Painel personalizável (HTML)
        • Sistema de IPTV
        Relógio
        • Relógio em modo de espera
        • Botão de telecomando que brilha no escuro
        • Relógio no ecrã
        • Relógio externo opcional
        SmartInfo
        • Navegador HTML5
        • Modelos interativos
        • Apresentação de diapositivos de imagens
        Clonagem e actualização de firmware
        Clonagem inicial instantânea
        CMND&Control
        • Editor de canais offline
        • Editor de definições offline
        • Estado do televisor em tempo real (IP)
        • Gestão remota através de IP/RF
        • CMND&Create
        • Gestão de grupos de televisores
        Comando
        • Bloqueio da actualização automática de canais
        • Protocolo Serial Xpress
        • JSON API para controlo do televisor – JAPIT
        DRM interativa
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        Geração de lucros
        • AppRevenue
        • MyChoice
        Telecomando
        • Compatível com terminal de cabo
        • Deteção de pilha fraca
        • Bloqueio do compartimento das pilhas do telecomando
        Canais
        Lista combinada

      • Funcionalidades para instalações de cuidados de saúde

        Comando
        • Telecomando multi-dispositivos
        • Telecomando compatível com ambientes de cuidados de saúde
        • Compatível com sistemas de chamada de enfermeiros
        Conveniência
        • Saída de auscultador
        • Anulação de som da coluna principal independente
        Segurança
        • Isolamento duplo de classe II
        • Retardadores de chamas

      • Multimédia

        Reprodução de vídeo suportada
        • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Recipientes: AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        Formatos de música suportados
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 a v9.2)
        Formatos de legendas suportados
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Formatos de imagem suportados
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Resolução de vídeo suportada no USB
        até 1920x1080p@60 Hz
        Ligações multimédia
        • USB
        • LAN

      • Áudio

        Potência da saída de som
        10 (2x5)  W
        Saída de coluna na casa de banho
        1,5 W Mono 8 Ohm
        Colunas
        • 2,0
        • Projeção descendente
        Funcionalidades sonoras
        • AVL
        • Incredible Surround
        • Graves dinâmicos
        • Dolby MS10

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        220-240 V CA, 50-60 Hz
        Temperatura ambiente
        0 °C a 40 °C
        Consumo de energia em modo de espera
        < 0,3 W
        Classe energética
        A+
        Potência com Rótulo energético da UE
        19  W
        Funcionalidades de poupança de energia
        Modo Eco
        Consumo de energia anual
        28  kW·h

      • Acessórios

        Incluído
        • Telecomando 22AV1409A/12
        • Suporte de mesa
        • 2 x pilhas AAA
        • Folheto de garantia
        • Folheto de informações legais e de segurança
        • Cabo de alimentação
        Opcional
        • Relógio externo 22AV1120C/00
        • Telecomando para ambientes de cuidados de saúde 22AV1109H/12
        • Configuração RC 22AV9573A

      • Conectividade sem fios

        LAN sem Fios
        802.11 b/g/n
        Wifi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Conectividade na parte lateral

        Ranhura de interface comum
        CI+ 1.3
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Saída de auscultador
        Minificha
        USB1
        USB 2.0

      • Conectividade do lado posterior

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Saída de coluna na casa de banho
        Minificha
        Componente
        YPbPr + cinch esq./dir.
        Entrada AV
        CVBS partilhado com YPbPr
        Entrada de áudio DVI
        Minificha
        Alimentação externa
        • 12 V/15 W
        • Minificha
        Controlo externo
        RJ-48
        Antena
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Saída de áudio digital
        Óptico
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Entrada VGA
        15 pinos D-sub

      • Melhorias de Conectividade

        RJ48
        • Entrada/saída de IV
        • Interface Serial Xpress
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Reprodução com um só toque
        • Modo de espera do sistema
        • Passagem telecomando
        • controlo do sistema de áudio
        LAN
        Activar na LAN
        HDMI
        • ARC (todas as portas)
        • DVI (todas as portas)
        Scart
        Activação Scart

      • Design

        Cor
        Preto

      • Dimensões

        Largura do conjunto
        635  mm
        Altura do conjunto
        393  mm
        Profundidade do conjunto
        62/74  mm
        Peso do produto
        4,5  kg
        Largura do conjunto (com suporte)
        635  mm
        Altura do conjunto (com suporte)
        438  mm
        Profundidade do conjunto (com suporte)
        190  mm
        Peso do produto (+suporte)
        5.1  kg
        Compatível com suporte de parede
        • 100 x 100 mm
        • M4

      O que está na caixa?

      Outros itens na caixa

      • Pilhas para telecomando
      • Telecomando
      • Folheto de garantia
      • Cabo de alimentação
      • Suporte para mesa
      Badge-D2C

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      • A disponibilidade das funcionalidades dependerá da implementação seleccionada pelo integrador.
      • Consumo de energia no modo ligado típico medido de acordo com a IEC62087 Edição 2. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
      • Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.

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