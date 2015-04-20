Sistema integrado de IPTV para uma interatividade personalizada perfeita

Sem custos nem confusões de cabos. Com as nossas novas Smart TV, pode construir o seu sistema de hotel diretamente no televisor. Canais interativos, Video-on-Demand, menus do hotel interativos e informações, bem como sistemas de compras online - tudo isto é possível sem uma Box externa ligada ao televisor. Para além do fornecimento de conteúdos através de cabos de TV coaxiais, agora também pode utilizar a sua rede de Internet para fornecer os seus canais de TV ou VOD diretamente ao televisor. A nossa rede de parceiros pode assegurar-se de que obtém o portal personalizado que deseja.