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      Signage Solutions Ecrã linha Q

      86BDL3650Q/75

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Destaque-se na multidão

      Transmita informações e destaque-se com um ecrã digital 4K Ultra HD Philips Q-Line. Esta solução de sinalização com Android fiável e fácil de instalar é compatível com o Wave para gestão remota, para que esteja em controlo total, a qualquer hora, em qualquer lugar.

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      Signage Solutions Ecrã linha Q

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      Destaque-se na multidão

      O seu ecrã 18/7 versátil e fácil de configurar

      • 86"
      • Retroiluminação LED direta
      • Ultra HD

      Ligue e controle o seu conteúdo através da nuvem

      Ligação e controlo do seu conteúdo através da nuvem com o navegador HTML5 integrado. Com o navegador baseado no Chromium, conceba o seu conteúdo online e ligue um único ecrã ou a sua rede completa. Apresente conteúdo tanto em modo horizontal como vertical, com resolução Full HD. Basta ligar o ecrã à Internet utilizando o Wi-Fi ou com um cabo RJ45 e poderá desfrutar das listas de reprodução criadas por si.

      FailOver. Garanta que o seu ecrã nunca fica vazio.

      Essencial para aplicações comerciais exigentes, o FailOver é uma tecnologia revolucionária que reproduz automaticamente no ecrã conteúdo em cópia de segurança no caso improvável de uma falha da fonte de entrada ou da aplicação. Basta selecionar uma ligação de entrada primária e uma ligação de FailOver e está pronto para proteção instantânea de conteúdo.

      Programe conteúdos facilmente a partir do USB ou da memória interna

      Programe facilmente a reprodução de conteúdos através do USB ou da memória interna. O seu ecrã profissional da Philips desativa o modo de espera para reproduzir os conteúdos pretendidos e, em seguida, ativa novamente o modo de espera após a reprodução.

      Interact opcional para partilha de ecrã sem fios

      Partilhe o ecrã sem fios através da sua rede Wi-Fi existente para ligar dispositivos de forma instantânea e segura, ou utilize o nosso dongle HDMI Interact opcional para transmitir diretamente para o ecrã sem se ligar à rede segura.

      Processador Android SoC. Aplicações Web e originais

      Com a nossa plataforma Android 10 SoC, estes ecrãs profissionais Philips de elevado desempenho são otimizados para aplicações Android nativas, sendo que também pode instalar aplicações da Web diretamente no ecrã. Flexível e seguro, garantindo que as especificações do ecrã se mantêm durante mais tempo.

      Apanhe a onda para resultados revolucionários

      Liberte a potência, a versatilidade e a inteligência dos seus ecrãs Philips Q-Line de forma remota com a Wave. Esta plataforma evolutiva na nuvem permite-lhe um controlo total, com instalação e configuração simplificadas, monitorização e controlo de ecrãs, atualização de firmware, gestão de listas de música e configuração dos horários de ligar/desligar. Poupa tempo, energia e impacto ambiental.

      Especificações técnicas

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        217.4  cm
        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        85.6  polegada
        Rácio de visualização
        16:9
        Resolução do painel
        3840 x 2160
        Espaçamento de píxeis
        0,4935 x 0,4935 mm
        Ótima resolução
        3840 x 2160 a 60 Hz
        Luminosidade
        400  cd/m²
        Cores do ecrã
        1,07 mil milhões
        Rácio de contraste (típico)
        1200:1
        Rácio de Contraste dinâmico
        500.000:1
        Tempo de resposta (típico)
        8  ms
        Ângulo de visão (horizontal)
        178  graus
        Ângulo de visão (vertical)
        178  graus
        Melhoramento de imagem
        • 3/2 - 2/2 motion pull down
        • Progressive scan
        • Dynamic contrast enhancement
        Tecnologia do painel
        IPS
        Sistema operativo
        Android 10
        Neblina
        25%

      • Conectividade

        Saída áudio
        3.5mm jack
        Entrada de vídeo
        • USB 2.0 (x2)
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x1)
        Entrada de áudio
        3.5 mm jack
        Outras ligações
        • micro SD
        • OPS
        Controlo externo
        • RS232C (in/out) 2.5 mm jack
        • IR (in/out) 3.5 mm jack
        • RJ45

      • Conveniência

        Colocação
        • Landscape (18/7)
        • Portrait (18/7)
        Matriz em mosaico
        Até 3 x 3
        Controlo de teclado
        • Hidden
        • Lockable
        Sinal do telecomando
        Lockable
        "Loop through" de sinal
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Facilidade de instalação
        Smart Insert
        Funções de poupança de energia
        Smart Power
        Controlável em rede
        • RS232
        • RJ45

      • Som

        Colunas incorporadas
        2 x 10 W RMS

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        100 - 240 V~, 50/60 Hz
        Consumo (tipicamente)
        320  W
        Consumo (Máx.)
        540 W
        Consumo de energia em modo de espera
        < 0,5 W
        Funcionalidades de poupança de energia
        Smart Power
        Classe energética
        G

      • Resolução suportada do ecrã

        Formatos de computador
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1680 x 1050, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
        • 1152 x 864, 75Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
        • 720 x 400, 70Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
        • 800 x 600, 56,60,72 Hz
        • 832 x 624, 75Hz
        Formatos de vídeo
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 720p, 50,60 Hz
        • 1080p, 50, 60Hz
        • 2160p, 50, 60Hz

      • Dimensões

        Largura do conjunto
        1929,0  mm
        Peso do produto
        49,06  kg
        Altura do conjunto
        1100,0  mm
        Profundidade do conjunto
        69,5 mm (D@suporte de parede)/91,8 mm (D@pega)  mm
        Largura da Unidade (pol.)
        75,94  polegada
        Altura da Unidade (pol.)
        43.31  polegada
        Montagem na parede
        600 mm x 400 mm, M8
        Profundidade da Unidade (pol.)
        2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle)  polegada
        Largura da moldura
        15,5 mm (moldura uniforme)
        Peso do produto (lb)
        108,16  lb

      • Condições de funcionamento

        Altitude
        0~ 3000 m
        Limite de temperaturas (funcionamento)
        0~ 40  °C
        MTBF
        50 000  hora(s)
        Limite de temperaturas (armazenamento)
        -20~ 60  °C
        Intervalos de humidade (em funcionamento) [HR]
        20 a 80% HR (sem condensação)
        Intervalos de humidade (em armazenamento) [HR]
        5 a 95% HR (sem condensação)

      • Aplicações multimédia

        Reprodução de vídeo via USB
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        Reprodução de imagem via USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Reprodução de áudio via USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Leitor interno

        UCP
        Quad Core Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Memória
        • 16GB
        • 3GB DDR

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • IR sensor cable (1.8 m) (x1)
        • RS232 daisy-chain cable
        • Philips logo (x1)
        • AC Power Cord
        • AC Switch Cover
        • Cable clip (x2)
        • HDMI cable (1.8 m) (x1)
        • Quick start guide
        • Remote control & AAA batteries
        • RS232 cable
        • USB Cover (x1)

      • Diversos

        Idiomas apresentados no ecrã
        • Simplified Chinese
        • Traditional Chinese
        • English
        • French
        • German
        • Italian
        • Polish
        • Russian
        • Spanish
        • Turkish
        • Japanese
        • Arabic
        Garantia
        Garantia de 3 anos
        Aprovações regulamentares
        • CE
        • CB
        • FCC, Class A
        • VCCI
        • RoHS
        • UL

      Badge-D2C

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