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Destaque-se na multidão
Transmita informações e destaque-se com um ecrã digital 4K Ultra HD Philips Q-Line. Esta solução de sinalização com Android fiável e fácil de instalar é compatível com o Wave para gestão remota, para que esteja em controlo total, a qualquer hora, em qualquer lugar.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Ligação e controlo do seu conteúdo através da nuvem com o navegador HTML5 integrado. Com o navegador baseado no Chromium, conceba o seu conteúdo online e ligue um único ecrã ou a sua rede completa. Apresente conteúdo tanto em modo horizontal como vertical, com resolução Full HD. Basta ligar o ecrã à Internet utilizando o Wi-Fi ou com um cabo RJ45 e poderá desfrutar das listas de reprodução criadas por si.
Essencial para aplicações comerciais exigentes, o FailOver é uma tecnologia revolucionária que reproduz automaticamente no ecrã conteúdo em cópia de segurança no caso improvável de uma falha da fonte de entrada ou da aplicação. Basta selecionar uma ligação de entrada primária e uma ligação de FailOver e está pronto para proteção instantânea de conteúdo.
Programe facilmente a reprodução de conteúdos através do USB ou da memória interna. O seu ecrã profissional da Philips desativa o modo de espera para reproduzir os conteúdos pretendidos e, em seguida, ativa novamente o modo de espera após a reprodução.
Partilhe o ecrã sem fios através da sua rede Wi-Fi existente para ligar dispositivos de forma instantânea e segura, ou utilize o nosso dongle HDMI Interact opcional para transmitir diretamente para o ecrã sem se ligar à rede segura.
Com a nossa plataforma Android 10 SoC, estes ecrãs profissionais Philips de elevado desempenho são otimizados para aplicações Android nativas, sendo que também pode instalar aplicações da Web diretamente no ecrã. Flexível e seguro, garantindo que as especificações do ecrã se mantêm durante mais tempo.
Liberte a potência, a versatilidade e a inteligência dos seus ecrãs Philips Q-Line de forma remota com a Wave. Esta plataforma evolutiva na nuvem permite-lhe um controlo total, com instalação e configuração simplificadas, monitorização e controlo de ecrãs, atualização de firmware, gestão de listas de música e configuração dos horários de ligar/desligar. Poupa tempo, energia e impacto ambiental.
Imagem/Visualização
Conectividade
Conveniência
Som
Alimentação elétrica
Resolução suportada do ecrã
Dimensões
Condições de funcionamento
Aplicações multimédia
Leitor interno
Acessórios
Diversos
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