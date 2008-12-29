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BDH4251V/00
Ecrã público de alta resolução
Monitor plasma avançado e económico, concebido para aplicações de apresentação pública em interiores. O desentrelaçador topo de gama, o processamento avançado de vídeo digital e a mais recente tecnologia plasma garantem a apresentação ideal da sua mensagem.Ver todas as vantagens
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O HDMI estabelece uma ligação RGB digital não comprimida da fonte ao ecrã. Ao eliminar qualquer conversão do sinal digital para analógico, proporciona uma imagem inadulterada. O sinal não degradado reduz a cintilação, resultando numa imagem mais nítida. O HDMI comunica inteligentemente a resolução de saída mais elevada ao dispositivo da fonte. A entrada HDMI é totalmente compatível com fontes DVI mas inclui áudio digital. O HDMI utiliza protecção contra cópias HDCP.
Altos valores de brilho e contraste extremamente benéficos em ambientes públicos onde as condições de iluminação variam e, muitas vezes, são incontroláveis.
Este algoritmo de-interlacing inteligente consegue detectar o tipo de fonte de vídeo (tal como Fotografia, Imagem animada ou Filme) e optimizar automaticamente o processo de 'de-interlacing' com o modo de 'de-interlacing' Espacial, Temporal ou Filme. O resultado é que produz imagens sempre límpidas e estáveis.
O controlo de rede permite ao utilizador controlar e ajustar os monitores remotamente através do protocolo RS232.
No caso de precisar que mais do que um ecrã partilhem o mesmo sinal de entrada, o "loop through" VGA oferece uma solução eficaz em termos de custos na qual o sinal de entrada VGA é amplificado e disponibilizado num conector de saída VGA que pode ser ligado ao monitor seguinte
Os botões de controlo local do ecrã estão colocados de forma a serem menos visíveis num acesso imediato. Além disso, o sensor do telecomando pode ser desactivado via RS232, de modo a impedir o controlo não autorizado do ecrã, quando colocado num espaço público.
Foi implementada uma função protectora chamada "mudança de pixel". Quando o mecanismo de protecção é activado, a imagem no ecrã muda automaticamente as posições dos pixéis para evitar "imagens fantasma". Em segundo lugar, foi implementada uma função de recuperação de imagens queimadas. Dependendo do modelo, as imagens fantasma são removidas, através da aplicação de um sinal branco em todo o painel durante um determinado período de tempo ou invertendo a imagem para obter o mesmo resultado.
Em aplicações de apresentação pública, é frequentemente necessário um funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo após 60 000 horas de funcionamento, o nível de brilho do visor será de pelo menos 50% do valor inicial.
Os ecrãs Philips foram concebidos e produzidos em conformidade com normas rígidas para a Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), que restringem a utilização de chumbo e de outras substâncias perigosas, nocivas para o ambiente.
Imagem/Visualização
Conetividade
Funcionalidades
Som
Alimentação elétrica
Resolução suportada do ecrã
Dimensões
Especificações técnicas
Sintonizador/receção/transmissão
Acessórios
Diversos
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