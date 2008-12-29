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    • Ecrã público de alta resolução Ecrã público de alta resolução Ecrã público de alta resolução

      monitor plasma

      BDH4251V/00

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Ecrã público de alta resolução

      Monitor plasma avançado e económico, concebido para aplicações de apresentação pública em interiores. O desentrelaçador topo de gama, o processamento avançado de vídeo digital e a mais recente tecnologia plasma garantem a apresentação ideal da sua mensagem.

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      Ecrã público de alta resolução

      Monitor plasma XGA de 42"

      • 42"
      • XGA
      Entrada HDMI para uma ligação digital de Alta Definição total a partir de um só cabo

      Entrada HDMI para uma ligação digital de Alta Definição total a partir de um só cabo

      O HDMI estabelece uma ligação RGB digital não comprimida da fonte ao ecrã. Ao eliminar qualquer conversão do sinal digital para analógico, proporciona uma imagem inadulterada. O sinal não degradado reduz a cintilação, resultando numa imagem mais nítida. O HDMI comunica inteligentemente a resolução de saída mais elevada ao dispositivo da fonte. A entrada HDMI é totalmente compatível com fontes DVI mas inclui áudio digital. O HDMI utiliza protecção contra cópias HDCP.

      Alto brilho (1500 cd/m²) e contraste (15000:1)

      Altos valores de brilho e contraste extremamente benéficos em ambientes públicos onde as condições de iluminação variam e, muitas vezes, são incontroláveis.

      De-interlacing adaptado ao movimento para imagens límpidas

      Este algoritmo de-interlacing inteligente consegue detectar o tipo de fonte de vídeo (tal como Fotografia, Imagem animada ou Filme) e optimizar automaticamente o processo de 'de-interlacing' com o modo de 'de-interlacing' Espacial, Temporal ou Filme. O resultado é que produz imagens sempre límpidas e estáveis.

      O monitor é controlado pela rede para uma gestão remota

      O controlo de rede permite ao utilizador controlar e ajustar os monitores remotamente através do protocolo RS232.

      "Loop through" VGA para ligação em cadeia a outros monitores

      No caso de precisar que mais do que um ecrã partilhem o mesmo sinal de entrada, o "loop through" VGA oferece uma solução eficaz em termos de custos na qual o sinal de entrada VGA é amplificado e disponibilizado num conector de saída VGA que pode ser ligado ao monitor seguinte

      Botões de controlo ocultos e desactiváveis

      Os botões de controlo local do ecrã estão colocados de forma a serem menos visíveis num acesso imediato. Além disso, o sensor do telecomando pode ser desactivado via RS232, de modo a impedir o controlo não autorizado do ecrã, quando colocado num espaço público.

      Funções avançadas contra imagens queimadas para evitar imagens fantasma

      Foi implementada uma função protectora chamada "mudança de pixel". Quando o mecanismo de protecção é activado, a imagem no ecrã muda automaticamente as posições dos pixéis para evitar "imagens fantasma". Em segundo lugar, foi implementada uma função de recuperação de imagens queimadas. Dependendo do modelo, as imagens fantasma são removidas, através da aplicação de um sinal branco em todo o painel durante um determinado período de tempo ou invertendo a imagem para obter o mesmo resultado.

      Painel com vida útil elevada, superior a 60 000 horas

      Em aplicações de apresentação pública, é frequentemente necessário um funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo após 60 000 horas de funcionamento, o nível de brilho do visor será de pelo menos 50% do valor inicial.

      Em conformidade com as normas RoHS para proteger o ambiente

      Os ecrãs Philips foram concebidos e produzidos em conformidade com normas rígidas para a Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), que restringem a utilização de chumbo e de outras substâncias perigosas, nocivas para o ambiente.

      Especificações técnicas

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        107  cm
        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        42  polegada
        Rácio de visualização
        16:9
        Resolução do painel
        1024 x 768
        Luminosidade
        1500  cd/m²
        Cores do ecrã
        1,07 mil milhões de cores
        Rácio de contraste (típico)
        15000:1
        Ângulo de visão (horizontal)
        >160  graus
        Ângulo de visão (vertical)
        >160  graus
        Melhoramento de imagem
        • Redução de movimento 3/2 - 2/2
        • Filtro Digital 3D
        • Desentrelaçamento movimento compensado
        • Desentrelaçamento MA 3D
        • Imagem a Imagem
        • Imagem na imagem (PIP - Picture in Picture)
        • Varrimento progressivo
        • Correcção automática do tom de pele
        • Melhoramento das cores
        • Redução de Ruído
        Frequência de Varrimento Vertical
        50 - 85 Hz
        Tipo de ecrã de visualização
        Painel de plasma XGA

      • Conetividade

        Saída áudio
        • Áudio (E/D) x1
        • Conector externo de altifalante
        PC
        • D-Sub9 RS232
        • 15HD D-Sub entrada VGA
        • 15HD D-Sub saída VGA
        Entrada AV
        • Componente (YPbPr) x1
        • Áudio (E/D) para YPbPr x1
        • Composto (CVBS) x1
        • Áudio (E/D) x1
        • S-video x1
        • 2x Scart
        • HDMI x1
        Saída AV
        • Composto (CVBS) x1
        • Áudio (E/D) x1
        Outras ligações
        Saída S/PDIF (coaxial)
        Entrada áudio para PC
        Áudio Esquerda/Direita (RCA 2x)

      • Funcionalidades

        Colocação
        • Vertical
        • Horizontal
        Funções de proteção de ecrã
        Mudança de pixel, inversão de imagem, baixo brilho
        Funcionalidades para o utilizador
        Visor
        Aprovações regulamentares
        • Marca CE
        • ROHS
        Controlável em rede
        RS232
        Ajustes de Formato do Ecrã
        • 4:3
        • Zoom das Legendas
        • Superpanorâmico
        • Panorâmico
        • Zoom 14:9
        • Zoom 16:9

      • Som

        Potência de saída (RMS)
        2X10 W
        Sistema de som
        • Mono
        • Estéreo

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        100-240 V CA, 50/60 Hz
        Consumo (Modo ligado)
        320 Watts (típico)
        Consumo de energia em modo de espera
        <1W

      • Resolução suportada do ecrã

        Formatos de computador
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        Formatos de vídeo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz

      • Dimensões

        Vida útil a 50% de brilho
        60000  hora(s)
        Profundidade da caixa
        330  mm
        Altura da caixa
        790  mm
        Largura da caixa
        1260  mm
        Altura do conjunto (com suporte)
        716  mm
        Altura da unidade (com suporte) (pol.)
        28.19  polegada
        Largura do conjunto
        1039  mm
        Peso do produto
        30,4  kg
        Profundidade do conjunto (com suporte)
        280  mm
        Altura do conjunto
        628  mm
        Profundidade do conjunto
        88  mm
        Profundid. unidade (c/ suporte) (pol.)
        11.02  polegada
        Largura da Unidade (pol.)
        49,9  polegada
        Altura da Unidade (pol.)
        24.72  polegada
        Profundidade da Unidade (pol.)
        3,46  polegada
        Profundidade da caixa (pol.)
        13.0  polegada
        Altura da caixa (pol.)
        31.1  polegada
        Largura da caixa (pol.)
        49.6  polegada
        Peso do produto (lb)
        67,02  lb
        Peso incl. embalagem
        37,85  kg
        Peso incl. Embalagem (lb)
        83,44

      • Especificações técnicas

        Limites de temperatura em funcionamento
        0-40  °C
        Limites de humidade relativa
        20% - 80%

      • Sintonizador/receção/transmissão

        Reprodução de vídeo
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • Suporte para mesa
        • Cabo VGA
        • Telecomando
        • Cabo de alimentação CA
        • Pilhas para telecomando
        • Guia do Utilizador em CD-ROM
        Acessórios opcionais
        • Altifalantes BAH4251S1
        • Montagem no tecto BM04111&BM01111
        • Montagem fixa na parede BM02111
        • Montagem flex na parede BM04111&BM02212

      • Diversos

        Bisel
        Antracite metálico

      O que está na caixa?

      Outros itens na caixa

      • Cabo de alimentação CA
      • Pilhas para telecomando
      • Telecomando
      • Suporte para mesa
      • Guia do Utilizador em CD-ROM
      • Cabo VGA
      Badge-D2C

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