Funções avançadas contra imagens queimadas para evitar imagens fantasma

Foi implementada uma função protectora chamada "mudança de pixel". Quando o mecanismo de protecção é activado, a imagem no ecrã muda automaticamente as posições dos pixéis para evitar "imagens fantasma". Em segundo lugar, foi implementada uma função de recuperação de imagens queimadas. Dependendo do modelo, as imagens fantasma são removidas, através da aplicação de um sinal branco em todo o painel durante um determinado período de tempo ou invertendo a imagem para obter o mesmo resultado.