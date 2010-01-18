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    • O melhor ecrã versátil de sinalização pública O melhor ecrã versátil de sinalização pública O melhor ecrã versátil de sinalização pública

      Monitor LCD

      BDL3215E/00

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      O melhor ecrã versátil de sinalização pública

      Controle os seus custos com este monitor LCD de 81 cm (32") controlável via rede. Quer seja utilizado numa rede ou como ecrã público isolado, este modelo oferece diversas funcionalidades para satisfazer as aplicações mais exigentes de apresentação pública e empresarial.

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      Monitor LCD

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      O melhor ecrã versátil de sinalização pública

      para aplicações no interior

      • 81 cm (32")
      • multimédia
      • HD ready
      Entrada HDMI para uma ligação digital de Alta Definição total a partir de um só cabo

      Entrada HDMI para uma ligação digital de Alta Definição total a partir de um só cabo

      O HDMI estabelece uma ligação RGB digital não comprimida da fonte ao ecrã. Ao eliminar qualquer conversão do sinal digital para analógico, proporciona uma imagem inadulterada. O sinal não degradado reduz a cintilação, resultando numa imagem mais nítida. O HDMI comunica inteligentemente a resolução de saída mais elevada ao dispositivo da fonte. A entrada HDMI é totalmente compatível com fontes DVI mas inclui áudio digital. O HDMI utiliza protecção contra cópias HDCP.

      SmartPower para poupar energia

      SmartPower para poupar energia

      A intensidade da retroiluminação pode ser controlada e predefinida pelo sistema para reduzir o consumo de energia até 50%, o que permite poupar substancialmente nos custos relacionados com energia.

      Concebido para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana

      Concebido para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana

      Visto que o mundo dos negócios nunca pára, os nossos ecrãs de sinalização foram concebidos para funcionar durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aproveitando os componentes superiores para assegurar um nível de qualidade superior, pode contar com esta gama de modelos para uma fiabilidade total durante todo o dia e toda a noite.

      Resolução 1366 x 768 WXGA de formato panorâmico para uma imagem mais nítida

      O formato panorâmico do painel LCD de resolução XGA é capaz de apresentar 1366 x 768 pixéis; o WXGA permite aos monitores não estarem entrelaçados de forma a assegurar um melhor desempenho do ecrã e um efeito de cor preciso.

      A função zoom melhorada suporta aplicações de matriz em mosaico

      A função de zoom interno permite uma implementação fácil de uma matriz de vídeo de parede, sem a necessidade de equipamento externo dispendioso. Com capacidade para um Vidiwall de 25 ecrãs, dividindo até 5 ecrãs na horizontal e na vertical.

      Função avançada anti efeito de colagem de imagem

      As imagens estáticas deixadas no ecrã durante largos períodos de tempo podem deixar uma "imagem fantasma" ou um efeito de imagem colada nos monitores LCD. Apesar de o efeito de imagem colada nos monitores LCD não ser permanente, é possível impedir a sua ocorrência, especialmente em locais onde o conteúdo seja apresentado 24/7.

      Em conformidade com as normas RoHS para proteger o ambiente

      Os ecrãs Philips foram concebidos e produzidos em conformidade com normas rígidas para a Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), que restringem a utilização de chumbo e de outras substâncias perigosas, nocivas para o ambiente.

      Gestão remota e configuração via RS232

      A gestão remota permite que o utilizador controle e ajuste os ecrãs remotamente através do protocolo RS232. Utilizando comandos CEC, pode ter um controlo total sobre todos os ecrãs na sua rede de sinalização, em todos os momentos.

      Funcionamento no modo Retrato

      Este ecrã também pode ser montado de forma segura e fiável na posição vertical.

      "Loopthrough" VGA

      Ligue vários ecrãs para criar uma matriz de vídeo com até 150 ecrãs através de um sistema de cadeia VGA, melhorando a sua experiência visual. Sem necessitar de hardware adicional, estes são extremamente simples de instalar e extremamente apelativos para o seu público.

      Especificações técnicas

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        81  cm
        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        32  polegada
        Rácio de visualização
        16:9
        Resolução do painel
        1366 x 768 p
        Espaçamento de píxeis
        0,511 x 0,511
        Ótima resolução
        1360 x 768 @ 60 Hz
        Luminosidade
        450  cd/m²
        Cores do ecrã
        16,7 milhões de cores
        Rácio de contraste (típico)
        3000:1
        Tempo de resposta (típico)
        8  ms
        Ângulo de visão (horizontal)
        178  graus
        Ângulo de visão (vertical)
        178  graus
        Melhoramento de imagem
        • Redução de movimento 3/2 - 2/2
        • Filtro Digital 3D
        • Desentrelaçamento movimento compensado
        • Varrimento progressivo
        • Desentrelaçamento MA 3D
        • Melhoramento do contraste dinâmico

      • Conetividade

        PC
        • 15HD D-Sub entrada VGA
        • 15HD D-Sub saída VGA
        • DVI-D x1
        • D-Sub9 RS232
        • Saída D-sub9 RS232
        • Entrada áudio PC 3,5 mm x1
        Entrada AV
        • HDMI x1
        • Componente (BNC) x1
        • Composto (RCA) x1
        • Composto (BNC) x1
        • S-video x1
        • Áudio (L/R) x2
        Saída AV
        • Composto (BNC) x1
        • Áudio (E/D) x1

      • Conveniência

        Colocação
        • Vertical
        • Horizontal
        Imagem na imagem (PIP)
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Matriz em mosaico
        5 x 5
        Funções de proteção de ecrã
        Mudança de pixel, baixo brilho
        Controlo de teclado
        • Oculto
        • Bloqueável
        Sinal do telecomando
        Bloqueável
        "Loop through" de sinal
        • RS232
        • VGA
        Facilidade de instalação
        Pegas de transporte
        Funções de poupança de energia
        Smart Power
        Desempenho de imagem
        Controlo de cor avançado
        Controlável em rede
        RS232

      • Som

        Colunas incorporadas
        2 x 7 mW (8 ohm)

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        90-264 V CA, 50/60 Hz
        Consumo (Modo ligado)
        Tip. 67 W
        Consumo de energia em modo de espera
        <1W

      • Resolução suportada do ecrã

        Formatos de computador
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Formatos de vídeo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Dimensões

        Espessura da moldura
        4,6 cm
        Altura do conjunto (com suporte)
        531  mm
        Altura da unidade (com suporte) (pol.)
        20.9  polegada
        Largura do conjunto
        792  mm
        Peso do produto
        11,95  kg
        Profundidade do conjunto (com suporte)
        205  mm
        Altura do conjunto
        487  mm
        Profundidade do conjunto
        115  mm
        Profundid. unidade (c/ suporte) (pol.)
        8.1  polegada
        Largura da Unidade (pol.)
        31,2  polegada
        Altura da Unidade (pol.)
        19.2  polegada
        Montagem na parede
        200x200 mm, 400x200 mm
        Profundidade da Unidade (pol.)
        4,5  polegada
        Peso do produto (lb)
        26,35  lb

      • Condições de funcionamento

        Limite de temperaturas (funcionamento)
        0 - 40  °C
        MTBF
        50 000  hora(s)
        Humidade relativa
        5 - 90  %

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • Telecomando
        • Pilhas para telecomando
        • Cabo de alimentação CA
        • Cabo VGA
        • Guia do Utilizador em CD-ROM
        • Manual de início rápido
        • Suporte para mesa
        Acessórios opcionais
        • Montagem fixa na parede
        • Montagem flexível na parede
        • Montagem no tecto

      • Diversos

        Bisel
        antracite metalizado
        Idiomas apresentados no ecrã
        • Inglês
        • Francês
        • Alemão
        • Italiano
        • Polaco
        • Turco
        • Russo
        • Chinês Simplificado
        Garantia
        Europa/América do Norte: 3 anos
        Aprovações regulamentares
        • CE
        • FCC, Classe B
        • UL/cUL
        • CCC
        • ROHS

      O que está na caixa?

      Outros itens na caixa

      • Telecomando
      • Pilhas para telecomando
      • Cabo de alimentação CA
      • Cabo VGA
      • Guia do Utilizador em CD-ROM
      • Manual de início rápido
      • Suporte para mesa
      • Acessórios opcionais: Montagem fixa na parede
      • Acessórios opcionais: Montagem flexível na parede
      • Acessórios opcionais: Montagem no tecto
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