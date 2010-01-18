Concebido para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana

Visto que o mundo dos negócios nunca pára, os nossos ecrãs de sinalização foram concebidos para funcionar durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aproveitando os componentes superiores para assegurar um nível de qualidade superior, pode contar com esta gama de modelos para uma fiabilidade total durante todo o dia e toda a noite.