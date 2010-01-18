Controle os seus custos com este monitor LCD de 81 cm (32") controlável via rede. Quer seja utilizado numa rede ou como ecrã público isolado, este modelo oferece diversas funcionalidades para satisfazer as aplicações mais exigentes de apresentação pública e empresarial.
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O melhor ecrã versátil de sinalização pública
para aplicações no interior
81 cm (32")
multimédia
HD ready
Entrada HDMI para uma ligação digital de Alta Definição total a partir de um só cabo
O HDMI estabelece uma ligação RGB digital não comprimida da fonte ao ecrã. Ao eliminar qualquer conversão do sinal digital para analógico, proporciona uma imagem inadulterada. O sinal não degradado reduz a cintilação, resultando numa imagem mais nítida. O HDMI comunica inteligentemente a resolução de saída mais elevada ao dispositivo da fonte. A entrada HDMI é totalmente compatível com fontes DVI mas inclui áudio digital. O HDMI utiliza protecção contra cópias HDCP.
SmartPower para poupar energia
A intensidade da retroiluminação pode ser controlada e predefinida pelo sistema para reduzir o consumo de energia até 50%, o que permite poupar substancialmente nos custos relacionados com energia.
Concebido para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana
Visto que o mundo dos negócios nunca pára, os nossos ecrãs de sinalização foram concebidos para funcionar durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aproveitando os componentes superiores para assegurar um nível de qualidade superior, pode contar com esta gama de modelos para uma fiabilidade total durante todo o dia e toda a noite.
Resolução 1366 x 768 WXGA de formato panorâmico para uma imagem mais nítida
O formato panorâmico do painel LCD de resolução XGA é capaz de apresentar 1366 x 768 pixéis; o WXGA permite aos monitores não estarem entrelaçados de forma a assegurar um melhor desempenho do ecrã e um efeito de cor preciso.
A função zoom melhorada suporta aplicações de matriz em mosaico
A função de zoom interno permite uma implementação fácil de uma matriz de vídeo de parede, sem a necessidade de equipamento externo dispendioso. Com capacidade para um Vidiwall de 25 ecrãs, dividindo até 5 ecrãs na horizontal e na vertical.
Função avançada anti efeito de colagem de imagem
As imagens estáticas deixadas no ecrã durante largos períodos de tempo podem deixar uma "imagem fantasma" ou um efeito de imagem colada nos monitores LCD. Apesar de o efeito de imagem colada nos monitores LCD não ser permanente, é possível impedir a sua ocorrência, especialmente em locais onde o conteúdo seja apresentado 24/7.
Em conformidade com as normas RoHS para proteger o ambiente
Os ecrãs Philips foram concebidos e produzidos em conformidade com normas rígidas para a Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), que restringem a utilização de chumbo e de outras substâncias perigosas, nocivas para o ambiente.
Gestão remota e configuração via RS232
A gestão remota permite que o utilizador controle e ajuste os ecrãs remotamente através do protocolo RS232. Utilizando comandos CEC, pode ter um controlo total sobre todos os ecrãs na sua rede de sinalização, em todos os momentos.
Funcionamento no modo Retrato
Este ecrã também pode ser montado de forma segura e fiável na posição vertical.
"Loopthrough" VGA
Ligue vários ecrãs para criar uma matriz de vídeo com até 150 ecrãs através de um sistema de cadeia VGA, melhorando a sua experiência visual. Sem necessitar de hardware adicional, estes são extremamente simples de instalar e extremamente apelativos para o seu público.