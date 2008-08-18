Outros itens na caixa
- Suporte para mesa
- Cabo de alimentação CA
- Cabo VGA
- Telecomando
- Pilhas para telecomando
- Manual de início rápido
- Cabo do adaptador HDMI-DVI
- Guia do Utilizador em CD-ROM
- Acessórios opcionais: SmartLoader 22AV1135
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BDL3231C/00
Apresentação pública inovadora para aplicações de interiores
Controle os seus custos com este monitor LCD de 32" controlável por rede. Quer seja utilizado numa rede ou como um ecrã público individual, este modelo oferece diversas funcionalidades, indo ao encontro das mais exigentes aplicações de apresentação pública e empresarial.Ver todas as vantagens
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O HDMI estabelece uma ligação RGB digital não comprimida da fonte ao ecrã. Ao eliminar qualquer conversão do sinal digital para analógico, proporciona uma imagem inadulterada. O sinal não degradado reduz a cintilação, resultando numa imagem mais nítida. O HDMI comunica inteligentemente a resolução de saída mais elevada ao dispositivo da fonte. A entrada HDMI é totalmente compatível com fontes DVI mas inclui áudio digital. O HDMI utiliza protecção contra cópias HDCP.
A intensidade da retroiluminação pode ser controlada e predefinida pelo sistema para reduzir o consumo de energia até 50%, o que permite poupar substancialmente nos custos relacionados com energia.
O formato panorâmico do painel LCD de resolução XGA é capaz de apresentar 1366 x 768 pixéis; o WXGA permite aos monitores não estarem entrelaçados de forma a assegurar um melhor desempenho do ecrã e um efeito de cor preciso.
Num ambiente em rede, o seu objectivo é controlar as condições de inicialização de todos os ecrãs quando a corrente eléctrica é restabelecida depois de uma falha ou interrupção. Através dos controlos do RS232, o SmartControl oferece-lhe flexibilidade em quatro definições de inicialização diferentes: estado da alimentação, entrada de fonte, nível de volume e formato de imagem. Para as quatro definições, o ecrã pode recordar o seu último estado ou possuir uma definição fixa quando a corrente eléctrica for restabelecida.
Os botões de controlo local do ecrã estão colocados de forma a serem menos visíveis num acesso imediato. Além disso, o sensor do telecomando pode ser desactivado via RS232, de modo a impedir o controlo não autorizado do ecrã, quando colocado num espaço público.
A SmartCard Xpress é uma ranhura de expansão que expande as funcionalidades do monitor. Os cartões desenvolvidos pela Philips e/ou por terceiros são concebidos para simplificar a ligação ao monitor através da ranhura, eliminando a necessidade de dispositivos externos.
A gestão remota permite que o utilizador controle e ajuste os ecrãs remotamente através do protocolo RS232. Utilizando comandos CEC, pode ter um controlo total sobre todos os ecrãs na sua rede de sinalização, em todos os momentos.
Permite copiar todas as definições de programação de um televisor para outros televisores. A funcionalidade assegura a uniformidade entre os televisores e reduz significativamente o tempo de instalação. Funcionamento sem fios.
Os ecrãs Philips foram concebidos e produzidos em conformidade com normas rígidas para a Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), que restringem a utilização de chumbo e de outras substâncias perigosas, nocivas para o ambiente.
Imagem/Visualização
Conetividade
Funcionalidades
Som
Alimentação elétrica
Resolução suportada do ecrã
Dimensões
Especificações técnicas
Sintonizador/receção/transmissão
Acessórios
Diversos
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