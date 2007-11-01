Determine definições de arranque diferentes com o SmartControl

Num ambiente em rede, o seu objectivo é controlar as condições de inicialização de todos os ecrãs quando a corrente eléctrica é restabelecida depois de uma falha ou interrupção. Através dos controlos do RS232, o SmartControl oferece-lhe flexibilidade em quatro definições de inicialização diferentes: estado da alimentação, entrada de fonte, nível de volume e formato de imagem. Para as quatro definições, o ecrã pode recordar o seu último estado ou possuir uma definição fixa quando a corrente eléctrica for restabelecida.