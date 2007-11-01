Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    • Apresentação pública inovadora para aplicações de interiores Apresentação pública inovadora para aplicações de interiores Apresentação pública inovadora para aplicações de interiores

      Monitor LCD

      BDL4231C/00

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Apresentação pública inovadora para aplicações de interiores

      Controle os seus custos com este monitor LCD de 42" controlável por rede. Quer seja utilizado numa rede ou como um ecrã público individual, este modelo oferece diversas funcionalidades, indo ao encontro das mais exigentes aplicações de apresentação pública e empresarial.

      Ver todas as vantagens

      Infelizmente, este produto não está mais disponível

      Monitor LCD

      Produtos semelhantes

      Ver todos Não mapeado

      Crie um conjunto e poupe Crie um conjunto e receba um artigo gratuito

      Satisfaça todas as suas necessidades de numa só compra

      Preço do conjunto

      Skip this

      Escolha uma das seguintes opções: Escolha um produto:

      Apresentação pública inovadora para aplicações de interiores

      com ranhura SmartCard

      • 42"
      • multimédia
      • HD ready
      Entrada HDMI para uma ligação digital de Alta Definição total a partir de um só cabo

      Entrada HDMI para uma ligação digital de Alta Definição total a partir de um só cabo

      O HDMI estabelece uma ligação RGB digital não comprimida da fonte ao ecrã. Ao eliminar qualquer conversão do sinal digital para analógico, proporciona uma imagem inadulterada. O sinal não degradado reduz a cintilação, resultando numa imagem mais nítida. O HDMI comunica inteligentemente a resolução de saída mais elevada ao dispositivo da fonte. A entrada HDMI é totalmente compatível com fontes DVI mas inclui áudio digital. O HDMI utiliza protecção contra cópias HDCP.

      SmartPower para poupar energia

      SmartPower para poupar energia

      A intensidade da retroiluminação pode ser controlada e predefinida pelo sistema para reduzir o consumo de energia até 50%, o que permite poupar substancialmente nos custos relacionados com energia.

      Resolução 1366 x 768 WXGA de formato panorâmico para uma imagem mais nítida

      O formato panorâmico do painel LCD de resolução XGA é capaz de apresentar 1366 x 768 pixéis; o WXGA permite aos monitores não estarem entrelaçados de forma a assegurar um melhor desempenho do ecrã e um efeito de cor preciso.

      Determine definições de arranque diferentes com o SmartControl

      Num ambiente em rede, o seu objectivo é controlar as condições de inicialização de todos os ecrãs quando a corrente eléctrica é restabelecida depois de uma falha ou interrupção. Através dos controlos do RS232, o SmartControl oferece-lhe flexibilidade em quatro definições de inicialização diferentes: estado da alimentação, entrada de fonte, nível de volume e formato de imagem. Para as quatro definições, o ecrã pode recordar o seu último estado ou possuir uma definição fixa quando a corrente eléctrica for restabelecida.

      Botões de controlo ocultos e desactiváveis

      Os botões de controlo local do ecrã estão colocados de forma a serem menos visíveis num acesso imediato. Além disso, o sensor do telecomando pode ser desactivado via RS232, de modo a impedir o controlo não autorizado do ecrã, quando colocado num espaço público.

      Ranhura SmartCard Xpress integrada para maior expansão

      A SmartCard Xpress é uma ranhura de expansão que expande as funcionalidades do monitor. Os cartões desenvolvidos pela Philips e/ou por terceiros são concebidos para simplificar a ligação ao monitor através da ranhura, eliminando a necessidade de dispositivos externos.

      Gestão remota e configuração via RS232

      A gestão remota permite que o utilizador controle e ajuste os ecrãs remotamente através do protocolo RS232. Utilizando comandos CEC, pode ter um controlo total sobre todos os ecrãs na sua rede de sinalização, em todos os momentos.

      Wireless Smart Loader™ para cópias rápidas

      Permite copiar todas as definições de programação de um televisor para outros televisores. A funcionalidade assegura a uniformidade entre os televisores e reduz significativamente o tempo de instalação. Funcionamento sem fios.

      Em conformidade com as normas RoHS para proteger o ambiente

      Os ecrãs Philips foram concebidos e produzidos em conformidade com normas rígidas para a Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), que restringem a utilização de chumbo e de outras substâncias perigosas, nocivas para o ambiente.

      Especificações técnicas

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        107  cm
        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        42  polegada
        Rácio de visualização
        16:9
        Tipo de painel LCD
        • 1366 x 768 pixéis
        • Polarizador anti-encandeamento
        Ótima resolução
        1360 x 768 @ 60 Hz
        Luminosidade
        500  cd/m²
        Cores do ecrã
        16,7 milhões de cores
        Contraste dinâmico do ecrã
        3000:1
        Tempo de resposta (típico)
        5  ms
        Ângulo de visão (horizontal)
        178  graus
        Ângulo de visão (vertical)
        178  graus
        Melhoramento de imagem
        • Redução de movimento 3/2 - 2/2
        • Filtro Digital 3D
        • Desentrelaçamento MA 3D
        • Varrimento progressivo
        • Melhoramento do contraste dinâmico
        Frequência de Varrimento Vertical
        56 - 75 Hz
        Tipo de ecrã de visualização
        TFT Active Matrix WXGA LCD

      • Conetividade

        PC
        • Entrada áudio PC 3,5 mm x1
        • D-Sub9 RS232
        • 15HD D-Sub entrada VGA
        Entrada AV
        • HDMI x 2
        • Componente (YPbPr) 2x
        • Áudio (E/D) para YPbPr x2
        • Composto (CVBS) x1
        • Áudio (E/D) x1
        • S-video x1
        Outras ligações
        Saída S/PDIF (coaxial)
        Melhorias de Conectividade
        • Ranhura de expansão SmartCard
        • Conector externo de altifalante

      • Conveniência

        Imagem na imagem (PIP - Picture in Picture)
        CVBS PIP em VGA principal
        Aprovações regulamentares
        • Marca CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • ROHS
        • GOST
        • SEMKO
        Controlável em rede
        RS232
        Montagem VESA
        400 x 200 mm
        Ajustes de Formato do Ecrã
        • 4:3
        • Panorâmico
        • Zoom das Legendas
        • Superpanorâmico
        • Zoom 14:9
        • Zoom 16:9

      • Som

        Colunas incorporadas
        2
        Potência de saída (RMS)
        2x 10 W
        Melhoramento do som
        Som Inteligente
        Sistema de som
        • Estéreo
        • Mono

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        90-264 V CA, 50/60 Hz
        Consumo (Modo ligado)
        Típ.: 129 W (VGA) 188 W (vídeo)
        Consumo de energia em modo de espera
        <3,5 W

      • Resolução suportada do ecrã

        Formatos de computador
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        Formatos de vídeo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 60 Hz

      • Dimensões

        Profundidade da caixa
        34.1  mm
        Altura da caixa
        74.8  mm
        Largura da caixa
        117  mm
        Altura do conjunto (com suporte)
        663  mm
        Altura da unidade (com suporte) (pol.)
        26.1  polegada
        Largura do conjunto
        1022  mm
        Peso do produto
        21,0  kg
        Profundidade do conjunto (com suporte)
        250  mm
        Altura do conjunto
        615  mm
        Profundidade do conjunto
        129  mm
        Profundid. unidade (c/ suporte) (pol.)
        9.8  polegada
        Largura da Unidade (pol.)
        40,2  polegada
        Altura da Unidade (pol.)
        24.2  polegada
        Profundidade da Unidade (pol.)
        5,1  polegada
        Profundidade da caixa (pol.)
        13.4  polegada
        Altura da caixa (pol.)
        29.4  polegada
        Largura da caixa (pol.)
        46.1  polegada
        Peso do produto (lb)
        46,30  lb
        Peso incl. embalagem
        21,8  kg
        Peso incl. Embalagem (lb)
        48,06
        MTBF
        100 000 (excl. CCFL 50 000) horas

      • Especificações técnicas

        Limites de temperatura em funcionamento
        0 - 40  °C
        Limites de humidade relativa
        5% - 90%

      • Sintonizador/receção/transmissão

        Reprodução de vídeo
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • Suporte para mesa
        • Cabo de alimentação CA
        • Cabo VGA
        • Telecomando
        • Pilhas para telecomando
        • Manual de início rápido
        • Cabo do adaptador HDMI-DVI
        • Guia do Utilizador em CD-ROM
        Acessórios opcionais
        SmartLoader 22AV1135

      • Diversos

        Bisel
        antracite metalizado
        Garantia
        Europa/América do Norte: 3 anos, APMEA: 1 ano

      O que está na caixa?

      Outros itens na caixa

      • Suporte para mesa
      • Cabo de alimentação CA
      • Cabo VGA
      • Telecomando
      • Pilhas para telecomando
      • Manual de início rápido
      • Cabo do adaptador HDMI-DVI
      • Guia do Utilizador em CD-ROM
      • Acessórios opcionais: SmartLoader 22AV1135
      Badge-D2C

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.

      Produtos sugeridos

      Produtos vistos recentemente

      Críticas

      Seja o primeiro a avaliar este item

      Descubra o

      My Philips

      Registe-se para obter
      vantagens exclusivas

      Subscreve a nossa newsletter

      10 € de desconto na sua primeira compra na loja online da Philips.*

      Ofertas exclusivas para membros e acesso antecipado às vendas.

      Notícias sobre lançamentos de produtos e dicas para estilos de vida saudáveis.

      *
      Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!
      O que significa isto?
      * Clique aqui para ler sobre os nossos termos e condições

      Perguntas mais frequentes

      Termos e Condições
      Procurar pedido
      Entre em contato connosco
      Livro de Reclamações
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

      Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.