Este monitor LCD profissional de 46" difundirá convenientemente a sua mensagem. Quer seja utilizado numa rede, numa matriz em mosaico ou como um painel público autónomo, este modelo oferece uma variedade de funções que satisfazem as aplicações mais exigentes
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46"
multimédia
monitor HDTV
Entrada HDMI para uma ligação digital de Alta Definição total a partir de um só cabo
O HDMI estabelece uma ligação RGB digital não comprimida da fonte ao ecrã. Ao eliminar qualquer conversão do sinal digital para analógico, proporciona uma imagem inadulterada. O sinal não degradado reduz a cintilação, resultando numa imagem mais nítida. O HDMI comunica inteligentemente a resolução de saída mais elevada ao dispositivo da fonte. A entrada HDMI é totalmente compatível com fontes DVI mas inclui áudio digital. O HDMI utiliza protecção contra cópias HDCP.
Visor LCD Full HD de 1920 x 1080p
Este visor tem uma resolução conhecida como Full HD. Graças à tecnologia de ponta, o ecrã LCD, dispõe duma resolução panorâmica total de alta definição de 1080 linhas progressivas, cada uma com 1920 pixeis. Esta tecnologia permite-lhe obter a melhor qualidade de imagem possível para sinais de entrada de alta definição até 1080 linhas. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.
Funcionamento no modo Retrato
Este ecrã também pode ser montado de forma segura e fiável na posição vertical.
Botões de controlo ocultos e desactiváveis
Os botões de controlo local do ecrã estão colocados de forma a serem menos visíveis num acesso imediato. Além disso, o sensor do telecomando pode ser desactivado via RS232, de modo a impedir o controlo não autorizado do ecrã, quando colocado num espaço público.
O monitor é controlado pela rede para uma gestão remota
O controlo de rede permite ao utilizador controlar e ajustar os monitores remotamente através do protocolo RS232.
O "loop through" VGA permite o encadeamento de vários monitores
A cadeia de vários ecrãs distribui eficazmente conteúdo visual e de controlo de uma única fonte para um conjunto de monitores em vários locais de uma instalação.
Função avançada anti efeito de colagem de imagem
As imagens estáticas deixadas no ecrã durante largos períodos de tempo podem deixar uma "imagem fantasma" ou um efeito de imagem colada nos monitores LCD. Apesar de o efeito de imagem colada nos monitores LCD não ser permanente, é possível impedir a sua ocorrência, especialmente em locais onde o conteúdo seja apresentado 24/7.
Em conformidade com as normas RoHS para proteger o ambiente
Os ecrãs Philips foram concebidos e produzidos em conformidade com normas rígidas para a Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), que restringem a utilização de chumbo e de outras substâncias perigosas, nocivas para o ambiente.
A função zoom melhorada suporta aplicações de matriz em mosaico
A função de zoom interno permite uma implementação fácil de uma matriz de vídeo de parede, sem a necessidade de equipamento externo dispendioso. Com capacidade para um Vidiwall de 25 ecrãs, dividindo até 5 ecrãs na horizontal e na vertical.
Especificações técnicas
Imagem/Visualização
Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
116.8
cm
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
46
polegada
Rácio de visualização
16:9
Espaçamento de píxeis
0,53025 x 0,53025 mm
Ótima resolução
1920 x 1080 a 60Hz
Luminosidade
450
cd/m²
Cores do ecrã
16,7 milhões de cores
Rácio de contraste (típico)
1500:1
Tempo de resposta (típico)
6
ms
Ângulo de visão (horizontal)
178
graus
Ângulo de visão (vertical)
178
graus
Melhoramento de imagem
Redução de movimento 3/2 - 2/2
Filtro Digital 3D
Desentrelaçamento movimento compensado
Imagem na imagem (PIP - Picture in Picture)
Varrimento progressivo
Desentrelaçamento MA 3D
Frequência de Varrimento Horizontal
31,5 - 91,1 kHz
Frequência de Varrimento Vertical
58 - 85 Hz
Tipo de ecrã de visualização
LCD Full HD W-UXGA de matriz activa
Conetividade
PC
15HD D-Sub entrada VGA
15HD D-Sub saída VGA
D-Sub9 RS232
Saída D-sub9 RS232
Entrada áudio PC 3,5 mm x1
Entrada AV
HDMI x 2
Componente (YPbPr) x1
Áudio (E/D) para YPbPr x1
Composto (CVBS) x 2
S-video x1
Áudio (E/D)x2 para CVBS e S-Video
Saída AV
Composto (CVBS) x1
Áudio (E/D) x1
Melhorias de Conectividade
Conector externo de altifalante
Conveniência
Colocação
Vertical
Horizontal
Aprovações regulamentares
Marca CE
ROHS
Classe A da FCC
UL
Idiomas do OSD
Inglês
Francês
Alemão
Italiano
Espanhol
Polaco
Turco
Russo
Controlável em rede
RS232
Montagem VESA
400 x 200 mm
Áudio destacável
2 altifalantes de 7 Watts (opcional)
Alimentação elétrica
Alimentação elétrica
90-264 V CA, 50/60 Hz
Consumo (Modo ligado)
165 W (típico)
Consumo de energia em modo de espera
< 5W
Resolução suportada do ecrã
Formatos de computador
640 x 480, 60, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 50, 60Hz
Formatos de vídeo
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 60 Hz
Dimensões
Altura do conjunto (com suporte)
705
mm
Altura da unidade (com suporte) (pol.)
27.8
polegada
Largura do conjunto
1122
mm
Profundidade do conjunto (com suporte)
406
mm
Altura do conjunto
663
mm
Profundidade do conjunto
138
mm
Profundid. unidade (c/ suporte) (pol.)
16.0
polegada
Largura da Unidade (pol.)
44,2
polegada
Altura da Unidade (pol.)
26.1
polegada
Profundidade da Unidade (pol.)
5,4
polegada
MTBF
50 000 (excl. CCFL 60 000) horas
Especificações técnicas
Limites de temperatura em funcionamento
0 - 40
°C
Limites de humidade relativa
5% - 90%
Sintonizador/receção/transmissão
Reprodução de vídeo
NTSC
PAL
SECAM
Acessórios
Acessórios incluídos
Cabo do adaptador HDMI-DVI
Cabo VGA
Telecomando
Pilhas para telecomando
Guia do Utilizador em CD-ROM
Cabo de alimentação CA
Manual de início rápido
Acessórios opcionais
Suporte para mesa BM05211
Altifalantes BAL4631S1
Montagem no tecto BM04111&BM01111
Montagem fixa na parede BM02111
Montagem flex na parede BM04111&BM02212
Diversos
Bisel
antracite metalizado
Garantia
Europa/América do Norte: 3 anos
O que está na caixa?
Outros itens na caixa
Cabo do adaptador HDMI-DVI
Cabo VGA
Telecomando
Pilhas para telecomando
Guia do Utilizador em CD-ROM
Cabo de alimentação CA
Manual de início rápido
Acessórios opcionais: Suporte para mesa BM05211
Acessórios opcionais: Altifalantes BAL4631S1
Acessórios opcionais: Montagem no tecto BM04111&BM01111
Acessórios opcionais: Montagem fixa na parede BM02111
Acessórios opcionais: Montagem flex na parede BM04111&BM02212