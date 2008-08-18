Visor LCD Full HD de 1920 x 1080p

Este visor tem uma resolução conhecida como Full HD. Graças à tecnologia de ponta, o ecrã LCD, dispõe duma resolução panorâmica total de alta definição de 1080 linhas progressivas, cada uma com 1920 pixeis. Esta tecnologia permite-lhe obter a melhor qualidade de imagem possível para sinais de entrada de alta definição até 1080 linhas. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.