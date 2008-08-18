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    • Impressione e envolva o seu público Impressione e envolva o seu público Impressione e envolva o seu público

      Monitor LCD

      BDL4631V/00

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Impressione e envolva o seu público

      Este monitor LCD profissional de 46" difundirá convenientemente a sua mensagem. Quer seja utilizado numa rede, numa matriz em mosaico ou como um painel público autónomo, este modelo oferece uma variedade de funções que satisfazem as aplicações mais exigentes

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      Monitor LCD

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      Impressione e envolva o seu público

      • 46"
      • multimédia
      • monitor HDTV
      Entrada HDMI para uma ligação digital de Alta Definição total a partir de um só cabo

      Entrada HDMI para uma ligação digital de Alta Definição total a partir de um só cabo

      O HDMI estabelece uma ligação RGB digital não comprimida da fonte ao ecrã. Ao eliminar qualquer conversão do sinal digital para analógico, proporciona uma imagem inadulterada. O sinal não degradado reduz a cintilação, resultando numa imagem mais nítida. O HDMI comunica inteligentemente a resolução de saída mais elevada ao dispositivo da fonte. A entrada HDMI é totalmente compatível com fontes DVI mas inclui áudio digital. O HDMI utiliza protecção contra cópias HDCP.

      Visor LCD Full HD de 1920 x 1080p

      Este visor tem uma resolução conhecida como Full HD. Graças à tecnologia de ponta, o ecrã LCD, dispõe duma resolução panorâmica total de alta definição de 1080 linhas progressivas, cada uma com 1920 pixeis. Esta tecnologia permite-lhe obter a melhor qualidade de imagem possível para sinais de entrada de alta definição até 1080 linhas. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.

      Funcionamento no modo Retrato

      Este ecrã também pode ser montado de forma segura e fiável na posição vertical.

      Botões de controlo ocultos e desactiváveis

      Os botões de controlo local do ecrã estão colocados de forma a serem menos visíveis num acesso imediato. Além disso, o sensor do telecomando pode ser desactivado via RS232, de modo a impedir o controlo não autorizado do ecrã, quando colocado num espaço público.

      O monitor é controlado pela rede para uma gestão remota

      O controlo de rede permite ao utilizador controlar e ajustar os monitores remotamente através do protocolo RS232.

      O "loop through" VGA permite o encadeamento de vários monitores

      A cadeia de vários ecrãs distribui eficazmente conteúdo visual e de controlo de uma única fonte para um conjunto de monitores em vários locais de uma instalação.

      Função avançada anti efeito de colagem de imagem

      As imagens estáticas deixadas no ecrã durante largos períodos de tempo podem deixar uma "imagem fantasma" ou um efeito de imagem colada nos monitores LCD. Apesar de o efeito de imagem colada nos monitores LCD não ser permanente, é possível impedir a sua ocorrência, especialmente em locais onde o conteúdo seja apresentado 24/7.

      Em conformidade com as normas RoHS para proteger o ambiente

      Os ecrãs Philips foram concebidos e produzidos em conformidade com normas rígidas para a Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), que restringem a utilização de chumbo e de outras substâncias perigosas, nocivas para o ambiente.

      A função zoom melhorada suporta aplicações de matriz em mosaico

      A função de zoom interno permite uma implementação fácil de uma matriz de vídeo de parede, sem a necessidade de equipamento externo dispendioso. Com capacidade para um Vidiwall de 25 ecrãs, dividindo até 5 ecrãs na horizontal e na vertical.

      Especificações técnicas

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        116.8  cm
        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        46  polegada
        Rácio de visualização
        16:9
        Espaçamento de píxeis
        0,53025 x 0,53025 mm
        Ótima resolução
        1920 x 1080 a 60Hz
        Luminosidade
        450  cd/m²
        Cores do ecrã
        16,7 milhões de cores
        Rácio de contraste (típico)
        1500:1
        Tempo de resposta (típico)
        6  ms
        Ângulo de visão (horizontal)
        178  graus
        Ângulo de visão (vertical)
        178  graus
        Melhoramento de imagem
        • Redução de movimento 3/2 - 2/2
        • Filtro Digital 3D
        • Desentrelaçamento movimento compensado
        • Imagem na imagem (PIP - Picture in Picture)
        • Varrimento progressivo
        • Desentrelaçamento MA 3D
        Frequência de Varrimento Horizontal
        31,5 - 91,1 kHz
        Frequência de Varrimento Vertical
        58 - 85 Hz
        Tipo de ecrã de visualização
        LCD Full HD W-UXGA de matriz activa

      • Conetividade

        PC
        • 15HD D-Sub entrada VGA
        • 15HD D-Sub saída VGA
        • D-Sub9 RS232
        • Saída D-sub9 RS232
        • Entrada áudio PC 3,5 mm x1
        Entrada AV
        • HDMI x 2
        • Componente (YPbPr) x1
        • Áudio (E/D) para YPbPr x1
        • Composto (CVBS) x 2
        • S-video x1
        • Áudio (E/D)x2 para CVBS e S-Video
        Saída AV
        • Composto (CVBS) x1
        • Áudio (E/D) x1
        Melhorias de Conectividade
        Conector externo de altifalante

      • Conveniência

        Colocação
        • Vertical
        • Horizontal
        Aprovações regulamentares
        • Marca CE
        • ROHS
        • Classe A da FCC
        • UL
        Idiomas do OSD
        • Inglês
        • Francês
        • Alemão
        • Italiano
        • Espanhol
        • Polaco
        • Turco
        • Russo
        Controlável em rede
        RS232
        Montagem VESA
        400 x 200 mm
        Áudio destacável
        2 altifalantes de 7 Watts (opcional)

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        90-264 V CA, 50/60 Hz
        Consumo (Modo ligado)
        165 W (típico)
        Consumo de energia em modo de espera
        < 5W

      • Resolução suportada do ecrã

        Formatos de computador
        • 640 x 480, 60, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 50, 60Hz
        Formatos de vídeo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 60 Hz

      • Dimensões

        Altura do conjunto (com suporte)
        705  mm
        Altura da unidade (com suporte) (pol.)
        27.8  polegada
        Largura do conjunto
        1122  mm
        Profundidade do conjunto (com suporte)
        406  mm
        Altura do conjunto
        663  mm
        Profundidade do conjunto
        138  mm
        Profundid. unidade (c/ suporte) (pol.)
        16.0  polegada
        Largura da Unidade (pol.)
        44,2  polegada
        Altura da Unidade (pol.)
        26.1  polegada
        Profundidade da Unidade (pol.)
        5,4  polegada
        MTBF
        50 000 (excl. CCFL 60 000) horas

      • Especificações técnicas

        Limites de temperatura em funcionamento
        0 - 40  °C
        Limites de humidade relativa
        5% - 90%

      • Sintonizador/receção/transmissão

        Reprodução de vídeo
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • Cabo do adaptador HDMI-DVI
        • Cabo VGA
        • Telecomando
        • Pilhas para telecomando
        • Guia do Utilizador em CD-ROM
        • Cabo de alimentação CA
        • Manual de início rápido
        Acessórios opcionais
        • Suporte para mesa BM05211
        • Altifalantes BAL4631S1
        • Montagem no tecto BM04111&BM01111
        • Montagem fixa na parede BM02111
        • Montagem flex na parede BM04111&BM02212

      • Diversos

        Bisel
        antracite metalizado
        Garantia
        Europa/América do Norte: 3 anos

      O que está na caixa?

      Outros itens na caixa

      • Cabo do adaptador HDMI-DVI
      • Cabo VGA
      • Telecomando
      • Pilhas para telecomando
      • Guia do Utilizador em CD-ROM
      • Cabo de alimentação CA
      • Manual de início rápido
      • Acessórios opcionais: Suporte para mesa BM05211
      • Acessórios opcionais: Altifalantes BAL4631S1
      • Acessórios opcionais: Montagem no tecto BM04111&BM01111
      • Acessórios opcionais: Montagem fixa na parede BM02111
      • Acessórios opcionais: Montagem flex na parede BM04111&BM02212
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