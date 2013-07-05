Smart insert na tampa traseira para colocar um pequeno PC

Os PC profissionais fazem parte da maioria das instalações de sinalização públicas. Frequentemente, estes implicam uma profundidade adicional do ecrã e criam uma grande confusão de cabos. Por isso, concebemos este ecrã com Smart insert na cobertura traseira que é ideal para a integração de um PC profissional de dimensões reduzidas. Para além disso, o sistema de arrumação de cabos oferece uma óptima solução para manter seus cabos arrumados e com um aspecto profissional.