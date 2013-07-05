Outros itens na caixa
- Telecomando
- Pilhas para telecomando
- Cabo de alimentação CA
- Cabo VGA
- Guia do Utilizador em CD-ROM
- Manual de início rápido
- Acessórios opcionais: Software de toque para vários utilizadores
- Acessórios opcionais: Suporte para mesa
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BDT5551EH/02
Mais interacção com o público
Transmita informações importantes ou mensagens de marketing ao seu público com uma nitidez fascinante. E, graças ao ecrã táctil interactivo, também pode estabelecer com o cliente uma comunicação mais próxima do que nunca.Ver todas as vantagens
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A intensidade da retroiluminação pode ser controlada e predefinida pelo sistema para reduzir o consumo de energia até 50%, o que permite poupar substancialmente nos custos relacionados com energia.
Este visor tem uma resolução conhecida como Full HD. Graças à tecnologia de ponta, o ecrã LCD, dispõe duma resolução panorâmica total de alta definição de 1080 linhas progressivas, cada uma com 1920 pixeis. Esta tecnologia permite-lhe obter a melhor qualidade de imagem possível para sinais de entrada de alta definição até 1080 linhas. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.
Experimente uma distribuição de luz uniforme com tecnologia LED de ponta. Os LEDs (díodos emissores de luz) brancos são posicionados à volta do rebordo do painel para proporcionar uma distribuição uniforme da luz. Isto resulta num consumo de energia ainda mais baixo, numa menor acumulação de calor para dissipar e numa gama de cores real e uniforme.
Um design de moldura fina confere um aspecto elegante a um ecrã público para uma adaptação harmoniosa a qualquer ambiente. Com o design de moldura fina é fácil integrar o ecrã em qualquer interior ou qualquer aplicação.
Os sensores no rebordo do ecrã proporcionam-lhe uma nitidez perfeita, enquanto permitem, em simultâneo, uma interacção multi-toque, o que oferece inúmeras possibilidades para novas aplicações interactivas.
Desfrute de funcionalidades surpreendentes com 2 pontos tácteis simultâneos neste ecrã de toque. Maior flexibilidade e desempenho optimizado, combinados com oportunidades excelentes de utilização para lhe proporcionar a melhor interacção com o utilizador.
Basta ligar o ecrã ao seu leitor multimédia através do USB para um reconhecimento automático de toque. O conector USB é compatível com HID, oferecendo um funcionamento verdadeiramente Plug and Play.
Desenvolvida para o mercado da sinalização digital, a ranhura Open Pluggable Specification (OPS) foi concebida para tornar a alteração ou a actualização do seu leitor multimédia numa brincadeira de crianças. Basta ligar o seu leitor multimédia ao ecrã - e já está. Independentemente de ter um leitor básico, de gama média ou topo de gama, a OPS é totalmente compatível, proporcionando-lhe um custo total de propriedade mais baixo a longo prazo.
Os PC profissionais fazem parte da maioria das instalações de sinalização públicas. Frequentemente, estes implicam uma profundidade adicional do ecrã e criam uma grande confusão de cabos. Por isso, concebemos este ecrã com Smart insert na cobertura traseira que é ideal para a integração de um PC profissional de dimensões reduzidas. Para além disso, o sistema de arrumação de cabos oferece uma óptima solução para manter seus cabos arrumados e com um aspecto profissional.
Os nossos ecrãs tácteis não dependem de software e suportam Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS e Linux.
Imagem/Visualização
Conetividade
Conveniência
Som
Alimentação elétrica
Resolução suportada do ecrã
Dimensões
Condições de funcionamento
Acessórios
Diversos
Interatividade
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