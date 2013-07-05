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      Signage Solutions Ecrã multi-toque

      BDT5551EH/02

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Mais interacção com o público

      Transmita informações importantes ou mensagens de marketing ao seu público com uma nitidez fascinante. E, graças ao ecrã táctil interactivo, também pode estabelecer com o cliente uma comunicação mais próxima do que nunca.

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      Mais interacção com o público

      com o ecrã táctil LED de 140 cm (55")

      • 55"
      • Retroiluminação LED nos rebordos
      • Full HD
      SmartPower para poupar energia

      SmartPower para poupar energia

      A intensidade da retroiluminação pode ser controlada e predefinida pelo sistema para reduzir o consumo de energia até 50%, o que permite poupar substancialmente nos custos relacionados com energia.

      Visor LCD Full HD de 1920 x 1080p

      Este visor tem uma resolução conhecida como Full HD. Graças à tecnologia de ponta, o ecrã LCD, dispõe duma resolução panorâmica total de alta definição de 1080 linhas progressivas, cada uma com 1920 pixeis. Esta tecnologia permite-lhe obter a melhor qualidade de imagem possível para sinais de entrada de alta definição até 1080 linhas. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.

      Retroiluminação LED nos rebordos

      Experimente uma distribuição de luz uniforme com tecnologia LED de ponta. Os LEDs (díodos emissores de luz) brancos são posicionados à volta do rebordo do painel para proporcionar uma distribuição uniforme da luz. Isto resulta num consumo de energia ainda mais baixo, numa menor acumulação de calor para dissipar e numa gama de cores real e uniforme.

      Design de moldura fina para um aspecto elegante

      Um design de moldura fina confere um aspecto elegante a um ecrã público para uma adaptação harmoniosa a qualquer ambiente. Com o design de moldura fina é fácil integrar o ecrã em qualquer interior ou qualquer aplicação.

      Tecnologia óptica de toque para interacção avançada com o utilizador

      Os sensores no rebordo do ecrã proporcionam-lhe uma nitidez perfeita, enquanto permitem, em simultâneo, uma interacção multi-toque, o que oferece inúmeras possibilidades para novas aplicações interactivas.

      2 pontos tácteis simultâneos

      Desfrute de funcionalidades surpreendentes com 2 pontos tácteis simultâneos neste ecrã de toque. Maior flexibilidade e desempenho optimizado, combinados com oportunidades excelentes de utilização para lhe proporcionar a melhor interacção com o utilizador.

      Compatível com USB Plug and Play

      Basta ligar o ecrã ao seu leitor multimédia através do USB para um reconhecimento automático de toque. O conector USB é compatível com HID, oferecendo um funcionamento verdadeiramente Plug and Play.

      Ranhura Open Pluggable Specification

      Desenvolvida para o mercado da sinalização digital, a ranhura Open Pluggable Specification (OPS) foi concebida para tornar a alteração ou a actualização do seu leitor multimédia numa brincadeira de crianças. Basta ligar o seu leitor multimédia ao ecrã - e já está. Independentemente de ter um leitor básico, de gama média ou topo de gama, a OPS é totalmente compatível, proporcionando-lhe um custo total de propriedade mais baixo a longo prazo.

      Smart insert na tampa traseira para colocar um pequeno PC

      Os PC profissionais fazem parte da maioria das instalações de sinalização públicas. Frequentemente, estes implicam uma profundidade adicional do ecrã e criam uma grande confusão de cabos. Por isso, concebemos este ecrã com Smart insert na cobertura traseira que é ideal para a integração de um PC profissional de dimensões reduzidas. Para além disso, o sistema de arrumação de cabos oferece uma óptima solução para manter seus cabos arrumados e com um aspecto profissional.

      Compatível com todos sistemas operativos principais

      Os nossos ecrãs tácteis não dependem de software e suportam Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS e Linux.

      Especificações técnicas

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        138.6  cm
        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        54.6  polegada
        Rácio de visualização
        16:9
        Resolução do painel
        1920x1080p
        Espaçamento de píxeis
        0,21 x 0,63 mm
        Ótima resolução
        1920 x 1080 @ 60 Hz
        Luminosidade
        450  cd/m²
        Cores do ecrã
        1,07 mil milhões
        Rácio de contraste (típico)
        4000:1
        Tempo de resposta (típico)
        6,5  ms
        Ângulo de visão (horizontal)
        178  graus
        Ângulo de visão (vertical)
        178  graus
        Melhoramento de imagem
        • Redução de movimento 3/2 - 2/2
        • Filtro Digital 3D
        • Desentrelaçamento movimento compensado
        • Varrimento progressivo
        • Desentrelaçamento MA 3D
        • Melhoramento do contraste dinâmico

      • Conetividade

        PC
        • 15HD D-Sub entrada VGA
        • D-Sub9 RS232
        • Saída D-sub9 RS232
        • Entrada áudio PC 3,5 mm x1
        • RJ45
        • Saída VGA via DVI-I
        Entrada AV
        • Composto (BNC) x1
        • Componente (BNC) x1
        • DVI-D x1
        Saída AV
        Áudio (E/D) x1
        Outras ligações
        • Saída CA
        • DisplayPort
        • Saída DVI
        • Conector externo de altifalante
        • HDMI
        • Saída de IV
        • OPS
        • USB

      • Conveniência

        Colocação
        • Horizontal
        • Vertical
        Controlo de teclado
        • Oculto
        • Bloqueável
        Sinal do telecomando
        Bloqueável
        "Loop through" de sinal
        • RS232
        • VGA
        • DVI
        • "Loopthrough" IV
        Facilidade de instalação
        • Saída CA
        • Smart Insert
        Funções de poupança de energia
        Smart Power
        Outras funcionalidades
        Pegas de transporte
        Funções do controlo de segurança
        • Controlo de calor
        • Sensor de temperatura
        Controlável em rede
        • RS232
        • HDMI (um fio)
        • RJ45

      • Som

        Colunas incorporadas
        2 x 12 W RMS

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        90~ 264 V CA, 50~ 60 Hz
        Consumo (tipicamente)
        110  W
        Consumo de energia em modo de espera
        < 0,5 W

      • Resolução suportada do ecrã

        Formatos de computador
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Formatos de vídeo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Dimensões

        Profundidade da caixa
        280  mm
        Altura da caixa
        980  mm
        Montagem do Smart Insert
        100 x 100 mm, 100 x 200 mm
        Largura da caixa
        1480  mm
        Largura do conjunto
        1273  mm
        Peso do produto
        47  kg
        Altura do conjunto
        745  mm
        Profundidade do conjunto
        80,5  mm
        Montagem na parede
        400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
        Largura da moldura
        29 mm
        Peso incl. embalagem
        55,5  kg

      • Condições de funcionamento

        Limite de temperaturas (funcionamento)
        0~ 40  °C
        MTBF
        60 000  hora(s)
        Humidade relativa
        20~ 80  %
        Limite de temperaturas (armazenamento)
        -20~ 60  °C

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • Telecomando
        • Pilhas para telecomando
        • Cabo de alimentação CA
        • Cabo VGA
        • Guia do Utilizador em CD-ROM
        • Manual de início rápido
        Acessórios opcionais
        • Software de toque para vários utilizadores
        • Suporte para mesa

      • Diversos

        Idiomas apresentados no ecrã
        • Inglês
        • Francês
        • Alemão
        • Italiano
        • Polaco
        • Turco
        • Russo
        • Chinês Simplificado
        • Espanhol
        Garantia
        Garantia de 3 anos

      • Interatividade

        Tecnologia multitoque
        Sensores ópticos
        Pontos tácteis
        2 pontos tácteis simultâneos
        Plug and play
        Compatível com HID
        Vidro de proteção
        Vidro de segurança temperado de 5 mm

      O que está na caixa?

      Outros itens na caixa

      • Telecomando
      • Pilhas para telecomando
      • Cabo de alimentação CA
      • Cabo VGA
      • Guia do Utilizador em CD-ROM
      • Manual de início rápido
      • Acessórios opcionais: Software de toque para vários utilizadores
      • Acessórios opcionais: Suporte para mesa
      Badge-D2C

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