Cartão de publicidade multimédia independente fácil de utilizar que funciona com os nossos monitores de sinalização profissional para a programação de conteúdo multimédia. Juntamente com o EA Publisher, pode criar o seu conteúdo e programar apresentações e filmes 24 horas por dia
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Easy Advertiser
A sua solução perfeita para sinalização simples
Easy Advertiser
Solução completa de sinalização pronta a utilizar
No seu PC do escritório já tem o PC com PowerPoint, tem a câmara digital com uma aplicação de PC para gerir fotografias e vídeos juntamente com o monitor de sinalização da série BDLx231Cx/00 da Philips. Já só precisa de mais um item para iniciar a sinalização digital na sua loja ou departamento. O Easy Advertiser é um pacote completo que inclui um dispositivo USB de 1 GByte, um suporte e um Smartcard com sistema electrónico de alta tecnologia para reproduzir conteúdo do USB que criou com o programa para PC Easy Advertiser Publisher fornecido. Instale o cartão de acordo com as instruções do manual do utilizador
Aplicação para PC fácil de utilizar para gerir conteúdos
Quando cria conteúdo para publicidade ou comunicações empresariais, quer utilizar ferramentas padrão que já possui juntamente com uma aplicação de publicação fácil de utilizar. O Easy Advertiser Publisher é um programa para Windows que importa diapositivos do MS PowerPoint, fotografias em formato JPEG e filmes em formato MPEG. O programa ajuda a programar apresentações do conteúdo certo à hora certa durante 24 horas. O ciclo é simples: criar conteúdo, importar conteúdo, programar conteúdo, publicar conteúdo guardando num dispositivo de armazenamento de massa USB
Em conformidade com as normas RoHS para proteger o ambiente
Os ecrãs Philips foram concebidos e produzidos em conformidade com normas rígidas para a Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), que restringem a utilização de chumbo e de outras substâncias perigosas, nocivas para o ambiente.
Não é necessária instalação nem ligação à Internet
Este é um produto independente e fácil de instalar para as suas actividades de sinalização pública sem o incómodo de subscrições e outras actividades de instalação. O produto reproduz conteúdo de um dispositivo de armazenamento de massa USB, sem necessitar de Internet. Pode guardar o conteúdo no dispositivo de armazenamento de massa USB através da aplicação com o seu PC, ligue-o ao cartão instalado no monitor e dê início à reprodução
Combinação de diapositivos de MS PowerPoint, fotografias e vídeo
Quer total liberdade criativa para misturar fotografias da câmara digital, diapositivos de MS PowerPoint e filmes (até 720p alta definição!) que criou, pela ordem que quiser quando quiser. Com o Easy Advertiser, pode misturar todos esses elementos para o máximo impacto do seu público
Programe o que quer, quando quer
Pode programar livremente o conteúdo certo à hora certa dividido por 24 horas para satisfazer as necessidades de informações dos seus clientes. Crie um ou mais intervalos de tempo com a aplicação Easy Advertiser Publisher para PC. Arraste e largue o conteúdo no intervalo de tempo adequado. Exporte para um dispositivo de armazenamento de massa USB através desta aplicação, coloque o dispositivo USB no cartão e a apresentação começa conforme programado
Standby automático quando não há programação activa
Quando não existe conteúdo programado para apresentação de sinalização pública, o monitor deve ser colocado em standby para poupar energia e reduzir a conta da electricidade. Pode sempre desactivar este estado com o telecomando e utilizar o monitor para outros fins, como reprodução de DVD
Tire o máximo proveito do seu monitor e apresente vídeos de 720p HD
Os vídeos mais nítidos e com melhor imagem causam a melhor impressão nos seus clientes. Todos os vídeos de 720p em formato MPEG2 HD (alta definição) de boa qualidade exportados para um dispositivo de armazenamento de massa USB através da aplicação para PC serão reproduzidos nitidamente e sem qualquer interrupção ou outros artefactos
Um telecomando para tudo
O telecomando fornecido com o monitor funciona perfeitamente com a aplicação. Qualquer funcionalidade, qualquer função: o controlo é seu
Especificações técnicas
Conectividade
USB
1 USB 2.0
Outras ligações
HDMI
Funcionalidades
Aprovações regulamentares
Marca CE
ROHS
C-Tick
Relógio
Apresentação de 24/12 horas
Idioma disponível: interface utiliz.
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Aplicações multimédia
Melhoramento de reprodução
Apresentação de fotografias
Apresentação de fotografias e filmes
Intervalos de apresentação seleccionáveis
Formatos de reprodução
JPEG (não-prog. cor de 24 bits)
MPEG2 SD
MPEG2 HD (720p)
Modo de reprodução
Programação de conteúdo de 24 horas
Standby automático
Reprodução manual
Reproduzir o conteúdo todo continuamente
Aplicação de software para PC
Gestão de conteúdo
Criar programação de conteúdo de 24 horas
Criar diversas apresentações
Rodar fotografia
Vista em miniaturas
Vista em película de filme
Publicar ficheiros programados para USB
Formato de ficheiros suportado
MPEG2 SD
MPEG2 HD (720p)
MS PowerPoint 2003
Sistemas operativos suportados
Windows XP
Acessórios
Acessórios incluídos
Manual de início rápido
CD-ROM com software + manual
Folheto de garantia
Unidade flash USB de 1 G
Tampa de plástico
Cabo HDMI
Adaptador de corrente
Suporte para montagem da alimentação eléctrica
Acessórios opcionais
Placa adaptadora VESA BM04211
Montagem flexível para parede BM02212
Montagem para tecto BM01311
Placa para tecto BM1321
Tubo de extensão de 150 cm BM01711
Tubo de extensão de 150 cm BM01811
Tubo de extensão 80 cm BM01611
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Acessórios opcionais: Placa para tecto BM1321
Acessórios opcionais: Tubo de extensão de 150 cm BM01711
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Acessórios opcionais: Tubo de extensão 80 cm BM01611