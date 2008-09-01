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    • Easy Advertiser Easy Advertiser Easy Advertiser

      Cartões para sinalização pública

      CRD01/00

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Easy Advertiser

      Cartão de publicidade multimédia independente fácil de utilizar que funciona com os nossos monitores de sinalização profissional para a programação de conteúdo multimédia. Juntamente com o EA Publisher, pode criar o seu conteúdo e programar apresentações e filmes 24 horas por dia

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      Easy Advertiser

      A sua solução perfeita para sinalização simples

      • Easy Advertiser

      Solução completa de sinalização pronta a utilizar

      No seu PC do escritório já tem o PC com PowerPoint, tem a câmara digital com uma aplicação de PC para gerir fotografias e vídeos juntamente com o monitor de sinalização da série BDLx231Cx/00 da Philips. Já só precisa de mais um item para iniciar a sinalização digital na sua loja ou departamento. O Easy Advertiser é um pacote completo que inclui um dispositivo USB de 1 GByte, um suporte e um Smartcard com sistema electrónico de alta tecnologia para reproduzir conteúdo do USB que criou com o programa para PC Easy Advertiser Publisher fornecido. Instale o cartão de acordo com as instruções do manual do utilizador

      Aplicação para PC fácil de utilizar para gerir conteúdos

      Quando cria conteúdo para publicidade ou comunicações empresariais, quer utilizar ferramentas padrão que já possui juntamente com uma aplicação de publicação fácil de utilizar. O Easy Advertiser Publisher é um programa para Windows que importa diapositivos do MS PowerPoint, fotografias em formato JPEG e filmes em formato MPEG. O programa ajuda a programar apresentações do conteúdo certo à hora certa durante 24 horas. O ciclo é simples: criar conteúdo, importar conteúdo, programar conteúdo, publicar conteúdo guardando num dispositivo de armazenamento de massa USB

      Em conformidade com as normas RoHS para proteger o ambiente

      Os ecrãs Philips foram concebidos e produzidos em conformidade com normas rígidas para a Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), que restringem a utilização de chumbo e de outras substâncias perigosas, nocivas para o ambiente.

      Não é necessária instalação nem ligação à Internet

      Este é um produto independente e fácil de instalar para as suas actividades de sinalização pública sem o incómodo de subscrições e outras actividades de instalação. O produto reproduz conteúdo de um dispositivo de armazenamento de massa USB, sem necessitar de Internet. Pode guardar o conteúdo no dispositivo de armazenamento de massa USB através da aplicação com o seu PC, ligue-o ao cartão instalado no monitor e dê início à reprodução

      Combinação de diapositivos de MS PowerPoint, fotografias e vídeo

      Quer total liberdade criativa para misturar fotografias da câmara digital, diapositivos de MS PowerPoint e filmes (até 720p alta definição!) que criou, pela ordem que quiser quando quiser. Com o Easy Advertiser, pode misturar todos esses elementos para o máximo impacto do seu público

      Programe o que quer, quando quer

      Pode programar livremente o conteúdo certo à hora certa dividido por 24 horas para satisfazer as necessidades de informações dos seus clientes. Crie um ou mais intervalos de tempo com a aplicação Easy Advertiser Publisher para PC. Arraste e largue o conteúdo no intervalo de tempo adequado. Exporte para um dispositivo de armazenamento de massa USB através desta aplicação, coloque o dispositivo USB no cartão e a apresentação começa conforme programado

      Standby automático quando não há programação activa

      Quando não existe conteúdo programado para apresentação de sinalização pública, o monitor deve ser colocado em standby para poupar energia e reduzir a conta da electricidade. Pode sempre desactivar este estado com o telecomando e utilizar o monitor para outros fins, como reprodução de DVD

      Tire o máximo proveito do seu monitor e apresente vídeos de 720p HD

      Os vídeos mais nítidos e com melhor imagem causam a melhor impressão nos seus clientes. Todos os vídeos de 720p em formato MPEG2 HD (alta definição) de boa qualidade exportados para um dispositivo de armazenamento de massa USB através da aplicação para PC serão reproduzidos nitidamente e sem qualquer interrupção ou outros artefactos

      Um telecomando para tudo

      O telecomando fornecido com o monitor funciona perfeitamente com a aplicação. Qualquer funcionalidade, qualquer função: o controlo é seu

      Especificações técnicas

      • Conectividade

        USB
        1 USB 2.0
        Outras ligações
        HDMI

      • Funcionalidades

        Aprovações regulamentares
        • Marca CE
        • ROHS
        • C-Tick
        Relógio
        Apresentação de 24/12 horas
        Idioma disponível: interface utiliz.
        • Inglês
        • Francês
        • Alemão
        • Espanhol
        • Italiano

      • Aplicações multimédia

        Melhoramento de reprodução
        • Apresentação de fotografias
        • Apresentação de fotografias e filmes
        • Intervalos de apresentação seleccionáveis
        Formatos de reprodução
        • JPEG (não-prog. cor de 24 bits)
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        Modo de reprodução
        • Programação de conteúdo de 24 horas
        • Standby automático
        • Reprodução manual
        • Reproduzir o conteúdo todo continuamente

      • Aplicação de software para PC

        Gestão de conteúdo
        • Criar programação de conteúdo de 24 horas
        • Criar diversas apresentações
        • Rodar fotografia
        • Vista em miniaturas
        • Vista em película de filme
        • Publicar ficheiros programados para USB
        Formato de ficheiros suportado
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        • MS PowerPoint 2003
        Sistemas operativos suportados
        Windows XP

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • Manual de início rápido
        • CD-ROM com software + manual
        • Folheto de garantia
        • Unidade flash USB de 1 G
        • Tampa de plástico
        • Cabo HDMI
        • Adaptador de corrente
        • Suporte para montagem da alimentação eléctrica
        Acessórios opcionais
        • Placa adaptadora VESA BM04211
        • Montagem flexível para parede BM02212
        • Montagem para tecto BM01311
        • Placa para tecto BM1321
        • Tubo de extensão de 150 cm BM01711
        • Tubo de extensão de 150 cm BM01811
        • Tubo de extensão 80 cm BM01611

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        • BDL3231C
        • BDL4231C

      O que está na caixa?

      Outros itens na caixa

      • Manual de início rápido
      • CD-ROM com software + manual
      • Folheto de garantia
      • Unidade flash USB de 1 G
      • Tampa de plástico
      • Cabo HDMI
      • Adaptador de corrente
      • Suporte para montagem da alimentação eléctrica
      • Acessórios opcionais: Placa adaptadora VESA BM04211
      • Acessórios opcionais: Montagem flexível para parede BM02212
      • Acessórios opcionais: Montagem para tecto BM01311
      • Acessórios opcionais: Placa para tecto BM1321
      • Acessórios opcionais: Tubo de extensão de 150 cm BM01711
      • Acessórios opcionais: Tubo de extensão de 150 cm BM01811
      • Acessórios opcionais: Tubo de extensão 80 cm BM01611
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