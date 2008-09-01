Solução completa de sinalização pronta a utilizar

No seu PC do escritório já tem o PC com PowerPoint, tem a câmara digital com uma aplicação de PC para gerir fotografias e vídeos juntamente com o monitor de sinalização da série BDLx231Cx/00 da Philips. Já só precisa de mais um item para iniciar a sinalização digital na sua loja ou departamento. O Easy Advertiser é um pacote completo que inclui um dispositivo USB de 1 GByte, um suporte e um Smartcard com sistema electrónico de alta tecnologia para reproduzir conteúdo do USB que criou com o programa para PC Easy Advertiser Publisher fornecido. Instale o cartão de acordo com as instruções do manual do utilizador