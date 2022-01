A Philips oferece uma vasta gama de produtos de iluminação automóvel. Desde faróis de halogéneo e xénon até uma vasta gama de aplicações para interior e exterior, tais como luzes de travagem, luzes de sinalização de mudança de direção, luzes de marcha-atrás, luzes traseiras, luzes de presença, luzes de sinalização de emergência, luzes da bagageira, luzes do porta-luvas e luzes do chão interior.



Uma vez que as luzes dos automóveis têm de iluminar a estrada com a maior segurança e luminosidade possíveis, os condutores devem ter especial cuidado ao escolher as lâmpadas certas para os veículos. Com a nossa ferramenta de seleção de luzes para veículos, basta escolher o tipo de veículo, selecionar a marca, o modelo, a série e a tecnologia de iluminação que procura. A ferramenta irá mostrar-lhe as atualizações da Philips disponíveis para a sua aplicação.