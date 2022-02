As lâmpadas de halogéneo decorativas da Philips são concebidas para os condutores que procuram uma melhoria através do estilo e da aparência da iluminação LED, mas que conduzem um veículo com tecnologia de halogéneo. Graças à nova e avançada fórmula de revestimento no vidro, as lâmpadas WhiteVision ultra são as nossas luzes homologadas mais brancas que proporcionam um excelente visual nos refletores do conjunto dos faróis. Luz significativamente mais branca para melhorar o conforto e a segurança.