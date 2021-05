Como substituo os acessórios do meu aparador Philips?

Os seus aparadores, aparadores de cabelo e aparadores de barba Philips podem ser fornecidos com vários acessórios diferentes. Saiba aqui como substituir e utilizar estes acessórios.





Unidade de corte de encaixe A unidade de corte é a unidade principal do seu aparador Philips. Tem extremidades curtas e afiadas e é utilizada para aparar de forma rápida e limpa.



Para retirar a unidade de corte do corpo do seu aparador, verifique se existe um botão de desencaixe no corpo do seu aparador. Se sim, prima o botão para soltar a unidade.



Se o aparador não tiver um botão de desencaixe, coloque um dedo por baixo dos dentes da unidade de corte e puxe-a para cima para retirar. Para voltar a fixá-la, introduza primeiro a parte inferior no corpo do aparador e, em seguida, empurre a parte dos dentes até ouvir um clique. Não force a entrada do acessório, pois pode danificar o dispositivo.



Se tiver dificuldade em fixá-lo, verifique se há algo preso dentro do corpo e tente limpá-lo com uma escova pequena ou cotonete.

Unidades de corte com pernas Algumas unidades de corte têm pernas compridas na parte lateral. Para retirar este tipo de acessórios, segure-os de ambos os lados e puxe-os para fora do aparelho. Para voltar a fixá-los, empurre-os para dentro da ranhura até ouvir um clique.

Pentes aparadores com pernas É possível adicionar pentes aparadores na parte superior da unidade de corte do seu aparador Philips. Estes podem ser utilizados para cortar o cabelo ou aparar a barba a um determinado comprimento.



É fácil retirar estes tipos de pentes aparadores. Basta puxá-los para fora do corpo do seu aparador. Para fixar o pente aparador, deslize-o suavemente para baixo na parte superior da sua unidade de corte, para que as pernas encaixem nas ranhuras laterais designadas.

Pente aparador de encaixe Para retirar o pente aparador da unidade de corte, puxe cuidadosamente a sua parte posterior do aparelho e, em seguida, deslize-a para fora da unidade de corte. Para fixar qualquer tipo de guarda de proteção a uma unidade de corte, deslize a parte dianteira da guarda para os dentes da unidade de corte. Em seguida, empurre para baixo o centro da guarda com os dedos ou a palma da mão.



Veja o vídeo abaixo para saber como utilizar o nosso mais recente aparador de barba Philips Prestige com um pente aparador exclusivo incorporado. Tenha em atenção que, dependendo do tipo de modelo, as funcionalidades da máquina de barbear variam.

Pentes aparadores para aparadores de cabelo para crianças Philips Os aparadores de cabelo para crianças Philips têm uma forma diferente de substituir o pente aparador. Tem de empurrar o pente aparador para trás de um lado até sair completamente.



Para fixar este pente aparador, certifique-se de que o lado com o comprimento de cabelo pretendido está virado para cima. Comece por encaixar a parte lateral do pente aparador no corpo do aparador. Em seguida, empurre o outro lado também para dentro e prima para ouvir um clique.

Rede de corte Alguns aparadores Philips são fornecidos com uma rede de corte, que pode ser utilizada para rapar confortavelmente os pelos corporais.



Para retirar a rede de corte, puxe-a para fora da cabeça da máquina de barbear. Tenha o cuidado de segurar a rede de corte pelas extremidades, pois a parte central pode ser muito afiada. Para voltar a fixar a rede de corte, encaixe-a novamente na cabeça de corte até ouvir um clique.

Pentes aparadores corporais Os aparadores corporais Philips são fornecidos com um pente aparador especial, concebido especialmente para ser utilizado no seu corpo. Para retirar o pente aparador, puxe cuidadosamente a parte posterior do aparelho e, em seguida, retire-a da unidade de corte ou empurre-a para cima.



Para fixar este pente aparador, encaixe-o na rede de corte.



Tenha em atenção que os acessórios podem variar consoante o modelo de aparador que estiver a utilizar. Consulte sempre o manual do utilizador para obter instruções detalhadas ou contacte-nos.