Como obter os melhores resultados com a máquina de barbear Philips?
Dica profissional: se a máquina de barbear Philips deixar barbear de forma tão apurada, remover e limpar cuidadosamente as cabeças de corte pode ajudar a restaurar o melhor desempenho.
Prepare a sua máquina de barbear
Uma bateria fraca e/ou cabeças de corte sujas podem reduzir o desempenho de corte, pelo que vale a pena dedicar algum tempo a manter a máquina de barbear nas melhores condições.
Consulte o vídeo abaixo para obter uma visão geral das informações contidas nesta secção (embora os modelos de máquinas de barbear sejam diferentes, aplicam-se os mesmos princípios a todas as máquinas de barbear Philips. Leia as informações abaixo na íntegra para obter mais detalhes).
Dica: depois de tocar/clicar para iniciar o vídeo, toque/clique no ícone de roda dentada na parte inferior do vídeo para ativar as legendas para o seu idioma (se for necessário).
Conceda um período de adaptação à sua pele
Depois de se barbear, utilize um hidratante suave, um aftershave ou um bálsamo para acalmar a pele irritada.
Apare previamente os pelos faciais compridos
Cortar pelos faciais compridos com uma máquina de barbear pode ser desconfortável e causar uma sensação de arranque do pelo.
É por isso que a Philips recomenda aparar previamente os pelos faciais, se não se barbeou durante alguns dias ou tiver uma barba cerrada.
Algumas máquinas de barbear Philips são fornecidas com um acessório de aparar que pode utilizar para aparar. Em alternativa, pode utilizar um aparador de barba normal.
Barbeie-se com delicadeza
Uma pressão ligeira também reduz a fricção entre a máquina de barbear e a pele, resultando num barbear mais confortável.
Dicas para barbear a húmido
Ao utilizar a máquina de barbear Philips com espuma ou gel de barbear:
- Lave o rosto com sabão ou um produto de limpeza facial antes de se começar a barbear
- Aplique o seu gel ou espuma de barbear favorito no rosto e pescoço
- Mova a máquina de barbear em círculos apertados e deslize-a sobre a pele. Isto assegura que os pelos que crescem em direções diferentes são removidos
- Minimize o número de vezes que a máquina de barbear passa sobre a mesma área
- Enxague o excesso de espuma ou gel das cabeças de corte enquanto se barbeia para ajudar a manter as lâminas limpas.
Dicas para barbear a seco
- Lave o rosto com água e sabão/produto de limpeza facial antes de se barbear
- Deixe a pele secar completamente durante, pelo menos, 15 minutos antes de se começar a barbear
- Mova a máquina de barbear em círculos apertados e deslize-a sobre a pele. Isto assegura que os pelos que crescem em direções diferentes são removidos
- Minimize o número de vezes que a máquina de barbear passa sobre a mesma área