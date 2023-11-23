Termos de pesquisa

    Assistência Philips

    Como obter os melhores resultados com a máquina de barbear Philips?

    Publicado em 4 de março de 2025
    Para obter os melhores resultados com a sua máquina de barbear Philips, consulte as orientações e técnicas descritas abaixo.

    Dica profissional: se a máquina de barbear Philips deixar barbear de forma tão apurada, remover e limpar cuidadosamente as cabeças de corte pode ajudar a restaurar o melhor desempenho. 

    Prepare a sua máquina de barbear

    Um barbear apurado, confortável e sem problemas começa com uma máquina de barbear bem preparada. Por esse motivo, recomendamos que limpe a máquina de barbear depois de cada utilização e assegure que a bateria está carregada e pronta para a próxima sessão. Além disso, retire e limpa cuidadosamente as cabeças de corte mensalmente.

    Uma bateria fraca e/ou cabeças de corte sujas podem reduzir o desempenho de corte, pelo que vale a pena dedicar algum tempo a manter a máquina de barbear nas melhores condições.

    Consulte o vídeo abaixo para obter uma visão geral das informações contidas nesta secção (embora os modelos de máquinas de barbear sejam diferentes, aplicam-se os mesmos princípios a todas as máquinas de barbear Philips. Leia as informações abaixo na íntegra para obter mais detalhes).

    Dica: depois de tocar/clicar para iniciar o vídeo, toque/clique no ícone de roda dentada na parte inferior do vídeo para ativar as legendas para o seu idioma (se for necessário).

    Conceda um período de adaptação à sua pele

    Se utilizar uma nova máquina de barbear Philips pela primeira vez, a sua pele pode precisar de algum tempo para se adaptar à mesma. Isto significa que a pele pode parecer ou ficar ligeiramente irritada após as primeiras sessões de barbear. Utilize a máquina de barbear Philips regularmente durante, pelo menos, 21 dias e permita que a sua pele se adapte.

    Depois de se barbear, utilize um hidratante suave, um aftershave ou um bálsamo para acalmar a pele irritada.

    Apare previamente os pelos faciais compridos

    Cortar pelos faciais compridos com uma máquina de barbear pode ser desconfortável e causar uma sensação de arranque do pelo.

    É por isso que a Philips recomenda aparar previamente os pelos faciais, se não se barbeou durante alguns dias ou tiver uma barba cerrada.

    Algumas máquinas de barbear Philips são fornecidas com um acessório de aparar que pode utilizar para aparar. Em alternativa, pode utilizar um aparador de barba normal.

    Barbeie-se com delicadeza

    Enquanto faz a barba, é importante que aplique uma pressão ligeira, especialmente se tiver uma pele sensível e propensa a irritações. Segure as cabeças de corte com firmeza, mas suavemente, contra a pele, permitindo que a máquina deslize sobre a mesma.

    Uma pressão ligeira também reduz a fricção entre a máquina de barbear e a pele, resultando num barbear mais confortável.

    Dicas para barbear a húmido

    Nota: verifique sempre se a máquina de barbear é adequada antes de se barbear com água e espuma/gel. As máquinas de barbear adequadas podem ser identificadas através do símbolo de torneira ou banheira na parte posterior da pega ou ao verificar o manual do utilizador.

    Ao utilizar a máquina de barbear Philips com espuma ou gel de barbear:
    • Lave o rosto com sabão ou um produto de limpeza facial antes de se começar a barbear
    • Aplique o seu gel ou espuma de barbear favorito no rosto e pescoço
    • Mova a máquina de barbear em círculos apertados e deslize-a sobre a pele. Isto assegura que os pelos que crescem em direções diferentes são removidos
    • Minimize o número de vezes que a máquina de barbear passa sobre a mesma área
    • Enxague o excesso de espuma ou gel das cabeças de corte enquanto se barbeia para ajudar a manter as lâminas limpas.
    Barbear a húmido com uma máquina de barbear Philips

    Dicas para barbear a seco

    Se se estiver a barbear sem água ou espuma/gel de barbear:
    • Lave o rosto com água e sabão/produto de limpeza facial antes de se barbear
    • Deixe a pele secar completamente durante, pelo menos, 15 minutos antes de se começar a barbear
    • Mova a máquina de barbear em círculos apertados e deslize-a sobre a pele. Isto assegura que os pelos que crescem em direções diferentes são removidos
    • Minimize o número de vezes que a máquina de barbear passa sobre a mesma área
    Para obter mais dicas sobre barbear, transfira a aplicação GroomTribe Styling and Shaving disponível no Google Play App Store e na Apple App Store

