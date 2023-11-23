Prepare a sua máquina de barbear

Um barbear apurado, confortável e sem problemas começa com uma máquina de barbear bem preparada. Por esse motivo, recomendamos que limpe a máquina de barbear depois de cada utilização e assegure que a bateria está carregada e pronta para a próxima sessão. Além disso, retire e limpa cuidadosamente as cabeças de corte mensalmente.



Uma bateria fraca e/ou cabeças de corte sujas podem reduzir o desempenho de corte, pelo que vale a pena dedicar algum tempo a manter a máquina de barbear nas melhores condições.



Consulte o vídeo abaixo para obter uma visão geral das informações contidas nesta secção (embora os modelos de máquinas de barbear sejam diferentes, aplicam-se os mesmos princípios a todas as máquinas de barbear Philips. Leia as informações abaixo na íntegra para obter mais detalhes).



Dica: depois de tocar/clicar para iniciar o vídeo, toque/clique no ícone de roda dentada na parte inferior do vídeo para ativar as legendas para o seu idioma (se for necessário).