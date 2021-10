A escovagem assistida é uma funcionalidade que só está disponível para utilizadores da DiamondClean Smart ou da FlexCare Platinum Connected. Esta funcionalidade irá orientá-lo através da sua experiência de escovagem para obter os melhores resultados para a sua saúde oral.



A escovagem assistida começa nos dentes superiores do lado direito e termina nos dentes inferiores do lado direito. As secções ativam um padrão definido. Durante a escovagem, a aplicação consegue detetar se está a escovar a superfície externa ou interna dos dentes. Para isso deteta se a cabeça da escova está virada para si ou na direção oposta. A escovagem assistida foi concebida para promover uma escovagem uniforme na superfície interna e externa de cada secção.

Nota: a aplicação Sonicare não localiza a sua posição de escovagem. Trata-se de uma experiência assistida em que a aplicação indica onde escovar.

Nota: atualizamos o software da aplicação regularmente. Se surgir algum problema, desinstale a aplicação e transfira a versão mais recente a partir da

App Store

ou da

Google Play Store