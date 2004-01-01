Termos de pesquisa

    Que máquinas de barbear Philips são compatíveis com a Quick Clean Pod?

    Publicado em 5 de março de 2025

    Todas as máquinas de barbear Philips com um pequeno orifício no centro de três cabeças de corte pentagonais (fig. 1) podem ser limpas com a Philips Quick Clean Pod (fig. 2).

    No entanto, nem todas as máquinas de barbear incluem um programa de limpeza automática. Para saber se a sua inclui, segure a máquina de barbear voltada para baixo e prima o botão ligar/desligar.

    • Se aparecer uma animação com três gotas no ecrã da máquina de barbear, esta inclui um programa de limpeza automática e desliga-se automaticamente quando este estiver concluído.
    • Se não aparecer nenhuma animação com três gotas, a máquina de barbear não inclui o programa de limpeza automática. Pode ser limpa com a Quick Clean Pod, mas não segue um ciclo de limpeza específico e tem de desligar a máquina manualmente quando esta estiver limpa.

    Se a sua máquina de barbear não for compatível com a Quick Clean Pod, todas as máquinas de barbear Philips à prova de água podem ser limpas em água corrente fria ou morna. Verifique a parte posterior da máquina de barbear para ver se existe um pequeno ícone de uma torneira ou chuveiro/banheira. Se um destes ícones estiver presente, pode limpar a máquina de barbear em água corrente. 

    As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: X9001/10 , X9000/10 , XP9405/11 , XP9404/46 , XP9404/38 , X9000/30 , XP9403/31 , XP9402/46 , XP9402/31 , XP9402/11 , XP9401/38 , XP9400/31 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9405/31 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9001/30 , XP9404/31 , S7887/63 , S5889/50 , S7887/35 , SP9841/32 , S7887/55 , S9980/54 , SP9882/36 , S9711/41R1 , S6640/44R1 , S9711/31R1 , S9531/26R1 , SP9820/18R1 , S9983/55 , S5579/69 , S5583/38 , S7783/63 , S8697/23 , S9974/35 , S9974/55 , S9975/55 , S9980/59 , S9980/74 , S9982/55 , S9982/59 , S9986/63 , SP9840/32 , S9987/55 , S9987/59 , S5110/06R1 , S7887/58 , SP9883/35 , S5585/30 , S7887/35R1 , SP9883/36 , S9975/35 , S9976/55 , S9975/54 , S7783/35 , S9987/50 , S9982/54 , SP9872/15 , S9987/85 , S9985/84 , S7783/78 , S9986/55 , S9985/50 , S9986/59 , S9986/58 , S7783/55 , S7786/55 , S7786/59 , S7788/55 , S7788/59 , S7782/53 , S7782/50 , S5583/10 , S5585/10 , S5585/35 , S5586/66 , S5587/10 , S5587/30 , S5588/30 , S5588/38 , S5589/30 , S5589/38 , SP9860/13 , SP9861/16 , SP9862/14 , SP9820/12 , SP9863/14 , S5588/26 , S5584/62 , S5584/50 , S5579/50 , S7783/59 , S6630/11 , S6650/48 , S6640/44 , S6680/26 , S7970/26 , S7930/16 , S7940/16 , S6620/11 , S7960/17 , S7970/17 , S5941/27 , SP9821/12 , SP9860/16 , SP9820/18 , S9531/26 , S9711/41 , S5073/62 , S7311/66 , S5070/65 , S5250/06 , S7780/64 , S5650/41 , S5630/45 , S5530/06 , S5650/45 , S5550/44 , S5550/06 , S5572/10 , S5210/06 , S9521/32 , S5050/64 , S9090/43 , S5420/06 , S5330/41 , S5340/06 , S7370/12 , S7370/41 , S7510/41 , S7530/50 , S5320/06 , S5110/06 , S5600/12 , S5520/45 , S5510/45 , S5400/06 , S5050/04 , S9111/41 , S9161/31 , S9041/12 , S9511/31 , S9031/12 , S9711/32 , S9161/42 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos Clique aqui para mostrar menos números de produtos

