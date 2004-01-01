Todas as máquinas de barbear Philips com um pequeno orifício no centro de três cabeças de corte pentagonais (fig. 1) podem ser limpas com a Philips Quick Clean Pod (fig. 2).

No entanto, nem todas as máquinas de barbear incluem um programa de limpeza automática. Para saber se a sua inclui, segure a máquina de barbear voltada para baixo e prima o botão ligar/desligar.

Se aparecer uma animação com três gotas no ecrã da máquina de barbear, esta inclui um programa de limpeza automática e desliga-se automaticamente quando este estiver concluído.

Se não aparecer nenhuma animação com três gotas, a máquina de barbear não inclui o programa de limpeza automática. Pode ser limpa com a Quick Clean Pod, mas não segue um ciclo de limpeza específico e tem de desligar a máquina manualmente quando esta estiver limpa.

Se a sua máquina de barbear não for compatível com a Quick Clean Pod, todas as máquinas de barbear Philips à prova de água podem ser limpas em água corrente fria ou morna. Verifique a parte posterior da máquina de barbear para ver se existe um pequeno ícone de uma torneira ou chuveiro/banheira. Se um destes ícones estiver presente, pode limpar a máquina de barbear em água corrente.