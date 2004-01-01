Se estiver curioso sobre a segurança de utilizar uma rede de corte no seu corpo, consulte as informações abaixo.



Todos os produtos Philips compostos por uma rede de corte são suaves para a pele. A Philips não é uma autoridade de dermatologia e não pode aconselhar sobre a pele, o cabelo ou as unhas em casos individuais.



Antes de utilizar um produto Philips com uma rede de corte, recomenda-se que verifique visualmente o dispositivo para garantir que a rede de corte continua intacta. Para minimizar o desgaste da rede de corte, guarde o seu produto em segurança e proteja-a contra pressões exteriores ou impactos, encaixando uma tampa ou um pente. Quando estiver danificada, substitua imediatamente a rede através da nossa loja online ou do apoio ao cliente local.



Pode utilizar a rede de corte para aparar e cortar os pelos corporais abaixo da linha do pescoço, por exemplo, as axilas, os braços, as pernas, a linha do biquíni ou a zona púbica (com um pente aparador). Quando utilizar a cabeça de corte ou o aparador na zona íntima (exterior e interior dos lábios exteriores), certifique-se de que encaixa o pente aparador na cabeça de corte. Não recomendamos a utilização no rosto ou na cabeça, pois não obterá os resultados pretendidos e poderá também danificar a sua pele.



Alguns produtos são fornecidos com acessórios adicionais para utilização em áreas sensíveis, como a zona púbica. Pode encontrar mais informações sobre a utilização destes acessórios no manual do utilizador ou pode contactar-nos.



Se não se sentir seguro em utilizar dispositivos Philips com uma rede de corte, consulte o seu médico ou profissional de cuidados de saúde para que possa examinar se a sua pele é adequada para este tipo de dispositivo de depilação corporal.

