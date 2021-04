A aplicação Philips Sonicare com IA funciona em perfeita harmonia com a escova de dentes. Os seus dados de escovagem são sincronizados automaticamente, mesmo quando escova com a aplicação fechada, por isso, a orientação personalizada está sempre à mão.



A orientação em tempo real ajuda a melhorar a escovagem de imediato, com informação sobre pressão, ação de limpeza, cobertura e tempo. Os relatórios de progresso mostram informações sobre a sua escovagem com resumos para o dia, semana, mês e ano.



Recomendações de escovagem personalizadas mostram-lhe como alcançar a sua melhor saúde oral com passos simples e práticos que evoluem à sua medida.