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Descontinuado
32PFT5603/12
Televisor LED ultrafino Full HD
Desfrute do design simples e minimalista deste televisor Philips 5600 branco. A sua elegância adequa-se perfeitamente à decoração do seu lar. Com uma qualidade de imagem Full HD, este televisor é uma escolha ideal para quem procura simplicidade.
80 cm (32")
Índice de desempenho da imagem 200
FHD
Pixel Plus HD
Elegante, compacto, leve e portátil, o televisor de ecrã pequeno permite-lhe acompanhar os seus programas favoritos em qualquer local, seja na cozinha seja a acampar com a família. Este televisor portátil ajuda a manter-se a par das notícias, assim como dos resultados mais recentes dos seus desportos favoritos. Foi desenvolvido para estar no meio da diversão!
Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.
O motor Philips Pixel Plus HD otimiza a qualidade da imagem para oferecer imagens nítidas com um contraste maravilhoso. Por isso, independentemente de estar a ver TV por cabo ou um disco, desfrutará de imagens mais nítidas com brancos mais brilhantes e pretos mais profundos.
4.0
de 5
25
Críticas
Leão
15/08/2018
Portugal
Até ao momento excelente.
Desde a data da sua compra, nada a apontar sobre o produto TV.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5600 series 32PFT5603 Televisor LED Full HD ultra fino
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5600 series 32PFT5603 Televisor LED Full HD ultra fino
ja29
15/11/2019
España
ok
esta bien -
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5600 series 24PFT5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Data de utilização 2018-11-15
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5600 series 24PFT5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Data de utilização 2018-11-15
Dracdeferro
10/11/2018
España
Excelente producto
Muy buen producto a muy buen precio y ecxelentes prestaciones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5600 series 32PFT5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5600 series 32PFT5603 Televisor LED Full HD ultraplano
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.