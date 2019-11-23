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Descontinuado
43PUS7363/12
Android TV LED 4K UHD ultra fina
Deixe-se deslumbrar com as séries, os filmes e os jogos que adora num televisor 4K UHD que apresenta os conteúdos de qualquer fonte de forma magnífica. Com Android TV, conectividade sem fios e Ambilight, não vai apenas desfrutar dos seus conteúdos favoritos. Vai perder-se neles.
Televisor Ambilight de 108 cm (43")
Índice de desempenho da imagem 1600
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Não se limite à programação tradicional da televisão, graças à loja Google Play e à galeria de aplicações da Philips. Experimente uma infinidade de filmes, televisão, música, aplicações e jogos online. Mais para gostar.
O processador Quad Core da Philips une-se ao poder do Android para proporcionar uma experiência de jogo emocionante. E com o sistema Android no seu televisor, poderá navegar, iniciar aplicações e reproduzir vídeos de uma forma extremamente rápida, intuitiva e divertida.
O Micro Dimming Pro otimiza o contraste no seu televisor com base nas condições de iluminação da sua divisão. Com a ajuda do seu software especial que analisa a imagem em 6400 zonas diferentes, poderás desfrutar de um contraste e uma qualidade de imagem incríveis para uma experiência visual verdadeiramente realista – de dia ou de noite.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.5
de 5
66
Críticas
89%
recomendam este produto
23/11/2019
España
Excelente
Muy satisfecho con todas las prestaciones.Incluso por encima de lo esperado en principio.
Pontos positivos
Facilidad de uso y velocidad de respuesta.
Pontos negativos
Sonido por debajo de la gama deseable.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7300 series 50PUS7363 Android TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Data de utilização 2018-10-23
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7300 series 50PUS7363 Android TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Data de utilização 2018-10-23
Dacemor
10/04/2019
España
Muy satisfecho con la compra
Después de comparar muchos modelos (en 43 pulgadas) me decidí por este y no puedo estar más satisfecho. La calidad de imagen es muy buena, con negros profundos, buen contraste, buen balance de blancos y unos colores muy fieles, buen brillo. Para ser un panel VA, los ángulos de visión son mejores de lo esperado, aunque lógicamente se ve mejor de frente. Para una calidad de imagen muy superior creo que hay que apostar por modelos muy superiores en precio y tamaño, con más brillo donde el HDR saque el máximo partido, pero en su tamaño … El sonido es decente, podría ser más potente (especialmente desde apps como HBO o Netflix) pero está bien de calidad y en la línea de su segmento. Es un modelo muy completo (para mí, el más completo en su categoría) y con una gran relación calidad/precio, otras opciones ofrecen menor compatibilidad de formatos de audio y de vídeo, casi sin almacenamiento para apps o actualizaciones o peor contraste, negros menos profundos etc y muchas veces a precios superiores. De hecho incluye el motor de imagen P5 que es el de los modelos de gama alta de Philips. Además cuenta con una muy buena conectividad, Android TV, 16 GB de almacenamiento, un procesador decente para este tipo de tvs y añadidos como el ambilight (merece mucho la pena) y un teclado en la parte inferior del mando que se agradece. Como partes negativas, el reescalado de canales de tdt podría ser mejor, sobre todo los que no emiten en HD. Yo los veo poco y con un cable de antena y un correcto calibrado es suficiente para el uso que le doy, especialmente sabiendo que estas emisiones tienen los días contados. Hay gente que ha reportado problemas al reproducir archivos grandes en 4k desde dispositivos externos, no lo sé porque no he probado, pero entiendo que se podrá solventar vía actualizaciones de software. El mando es grande y algo pesado, pero admite control por voz, incluye teclado en su otra cara y es fácil de manejar, por lo que a mí me compensa. En cuanto a la respuesta, hay sistemas algo más fluidos, tanto en Smart tv como en los menús propios de la tv, cambio de canal, acceso a la guía, etc pero no puede decirse que sea lento, responde bien, para mi suficiente. Los menús (ordenación de canales, por ejemplo) son algo complejos pero te acostumbras enseguida
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7300 series 43PUS7363 Android TV 4K LED Ultra HD ultraplano
Sim, recomendo este produto
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JAAK-20
22/11/2020
United Kingdom
A great TV to have
The product has a great features which meets all my needs.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7300 series 55PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Data de utilização 2018-11-22
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2018-11-22
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de proteções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
Note que as aplicações da Amazon podem não estar sempre disponíveis no seu país. (Atualmente, as aplicações da Amazon funcionam apenas no Reino Unido, na Alemanha e na Áustria)
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
A integração do Google Assistant será fornecida como uma atualização de software para Android TV de 2018.
O funcionamento depende das aplicações e dispositivos inteligentes com Chromecast incorporado. Para mais informações, aceda às páginas dos produtos com Chromecast.