Después de comparar muchos modelos (en 43 pulgadas) me decidí por este y no puedo estar más satisfecho. La calidad de imagen es muy buena, con negros profundos, buen contraste, buen balance de blancos y unos colores muy fieles, buen brillo. Para ser un panel VA, los ángulos de visión son mejores de lo esperado, aunque lógicamente se ve mejor de frente. Para una calidad de imagen muy superior creo que hay que apostar por modelos muy superiores en precio y tamaño, con más brillo donde el HDR saque el máximo partido, pero en su tamaño … El sonido es decente, podría ser más potente (especialmente desde apps como HBO o Netflix) pero está bien de calidad y en la línea de su segmento. Es un modelo muy completo (para mí, el más completo en su categoría) y con una gran relación calidad/precio, otras opciones ofrecen menor compatibilidad de formatos de audio y de vídeo, casi sin almacenamiento para apps o actualizaciones o peor contraste, negros menos profundos etc y muchas veces a precios superiores. De hecho incluye el motor de imagen P5 que es el de los modelos de gama alta de Philips. Además cuenta con una muy buena conectividad, Android TV, 16 GB de almacenamiento, un procesador decente para este tipo de tvs y añadidos como el ambilight (merece mucho la pena) y un teclado en la parte inferior del mando que se agradece. Como partes negativas, el reescalado de canales de tdt podría ser mejor, sobre todo los que no emiten en HD. Yo los veo poco y con un cable de antena y un correcto calibrado es suficiente para el uso que le doy, especialmente sabiendo que estas emisiones tienen los días contados. Hay gente que ha reportado problemas al reproducir archivos grandes en 4k desde dispositivos externos, no lo sé porque no he probado, pero entiendo que se podrá solventar vía actualizaciones de software. El mando es grande y algo pesado, pero admite control por voz, incluye teclado en su otra cara y es fácil de manejar, por lo que a mí me compensa. En cuanto a la respuesta, hay sistemas algo más fluidos, tanto en Smart tv como en los menús propios de la tv, cambio de canal, acceso a la guía, etc pero no puede decirse que sea lento, responde bien, para mi suficiente. Los menús (ordenación de canales, por ejemplo) son algo complejos pero te acostumbras enseguida