    Televisor 4K com Ambilight
      Energy Label Europe E Etiqueta de energia
      Para obter mais informações, transfira a Etiqueta de energia (PDF 75.0KB)

      LED Televisor 4K com Ambilight

      50PUS8009/12

      Televisor 4K com Ambilight

      Desfrute de tudo isto com este televisor Ambilight rico em funcionalidades! Obtenha também uma excelente imagem, som Dolby Atmos realista e jogos fluidos. Independentemente do que vê ou joga, o Ambilight aumenta as emoções, para uma noite de cinema sem igual.

      LED Televisor 4K com Ambilight

      Televisor 4K com Ambilight

      Televisor Ambilight com um excelente valor

      • Televisor Ambilight de 126 cm (50")
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Plataforma inteligente do sistema operativo TITAN
      • Som Dolby Atmos
      Desfrute do que mais gosta. Televisor Ambilight.

      Desfrute do que mais gosta. Televisor Ambilight.

      Os televisores Ambilight são os únicos televisores com LED integrado atrás do ecrã que reagem ao que os utilizadores veem, envolvendo-os numa aura de luz colorida. Inovação total: o televisor parece maior e aumenta a imersão dos utilizadores nos seus desportos, filmes, música e jogos favoritos.

      Visualização vibrante com uma imagem brilhante e ultra nítida.

      Visualização vibrante com uma imagem brilhante e ultra nítida.

      Desfrute de tudo o que vê com este televisor LED 4K (UHD) brilhante com Ambilight. O motor Philips Pixel Precise Ultra HD otimiza a qualidade da imagem para proporcionar imagens ultra nítidas, cores ricas e movimentos suaves. Obtém sempre a melhor experiência de visualização possível.

      Encontre facilmente. Sistema operativo TITAN.

      Encontre facilmente. Sistema operativo TITAN.

      É rápido e fácil encontrar o que mais gosta com a nossa nova plataforma Smart TV com sistema operativo TITAN. Está a gostar de ver uma série? Pode continuar a vê-la diretamente a partir do ecrã principal. Se procura algo novo, pode navegar pelas categorias, como ação ou drama, e ver sugestões dos melhores serviços de transmissão. Tudo num só lugar.

      Som cinematográfico para Dolby Atmos.

      Som cinematográfico para Dolby Atmos.

      O Dolby Atmos aumenta a imersão dos utilizadores, colocando efeitos sonoros no espaço em redor e por cima. Quer sejam naves espaciais a sobrevoar ou passos silenciosos a aproximarem-se por trás, vais sentir que está no meio da ação.

      Pronto para jogos. VRR e baixa latência em todas as consolas.

      Pronto para jogos. VRR e baixa latência em todas as consolas.

      O HDMI VRR permite-lhe tirar o máximo partido da sua consola, com jogabilidade rápida e gráficos fluidos. Definição de baixa latência que é ativada automaticamente quando liga a consola. O modo de jogo Ambilight amplifica ainda mais as emoções.

      Liga-se facilmente a redes domésticas inteligentes.

      Liga-se facilmente a redes domésticas inteligentes.

      A compatibilidade perfeita com o Matter e o Control4 permite-lhe integrar facilmente este televisor mini-LED 4K na sua rede doméstica inteligente existente.

      Telecomando com plástico reciclado. Embalagem responsável.

      Este televisor Ambilight tem um aspeto elegante e discreto, e pode utilizar o Ambilight como iluminação ambiente instantânea quando não estiver a ver televisão. O telecomando do televisor utiliza plástico reciclado, a nossa embalagem utiliza cartão reciclado com certificação FSC e os folhetos são impressos em papel reciclado.

      Televisor fino com um design elegante e atrativo.

      Televisor fino com um design elegante e atrativo.

      Compatível com o Matter e o Control4.

      Compatível com o Matter e o Control4.

      Especificações técnicas

      • Ambilight

        Funcionalidades Ambilight
        • Adaptável à cor da parede
        • Modo de luz de sala-de-estar
        • Ambilight música
        • AmbiSleep
        • Despertador tipo nascer do sol
        • Animação de primeira instalação do Ambilight
        Versão da Ambilight
        em 3 lados

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        50  polegada
        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        126  cm
        Visor
        LED 4K Ultra HD
        Resolução do painel
        3840x2160
        Motor de imagem
        Pixel Precise Ultra HD

      • Resolução de entrada do ecrã

        Resolução – Taxa de atualização
        • 640 x 480 – 60 Hz
        • 576p – 50 Hz
        • 720p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560 x 1440 – 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Sintonizador/receção/transmissão

        Televisão Digital
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Guia de programação*
        Guia de programação eletrónico, 8 dias
        Indicação da força do sinal
        Sim
        Teletexto
        1000 páginas de Hipertexto
        Suporte de HEVC
        Sim

      • Smart TV

        Aplicações da SmartTV*
        • Netflix
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Canal TITAN
        • Aplicação NFT*
        • Aplicação controlador STB
        OS
        Sistema Operativo TITAN
        Tamanho da memória (Flash)*
        8 GB

      • Funcionalidades da Smart TV

        Interação com utilizador
        Espelhamento de ecrã
        Televisor interativo
        HbbTV
        Assistente de voz*
        Amazon Alexa integrada
        Experiência doméstica inteligente
        • Funciona com Amazon Alexa
        • Compatível com o assistente Google
        • ASSUNTO
        • Amazon Alexa integrada

      • Aplicações multimédia

        Formatos de reprodução de vídeo
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formatos de reprodução de música
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Formatos de legendas suportados
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formatos de reprodução de imagens
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Som

        Potência de saída (RMS)
        20 W
        Configuração dos altifalantes
        2 altifalantes de gama total de 2x10 W
        Codec
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Melhoramento do som
        • Melhoramento de graves Dolby
        • Diálogo nítido
        • Som com IA
        • IA EQ
        • Nivelador de volume Dolby
        • Modo Noturno
        • Personalização do som

      • Conectividade

        Número de ligações HDMI
        3
        Funcionalidades HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Passagem telecomando
        • Controlo do sistema de áudio
        • Standby do sistema
        • Reprodução com um só toque
        Número de USB
        2
        Ligação sem fios
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, banda única
        HDCP 2.3
        Sim, em todas as portas HDMI
        HDMI ARC
        Sim no HDMI1
        Funcionalidades HDMI 2.1
        • eARC em HDMI 1
        • Suporta eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC para televisores Philips/SB
        • Definição externa através da IU do televisor

      • Funcionalidades de vídeo HDMI suportadas

        Jogos
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatível com HDR10+

      • Cartão de energia da UE

        Números de registo EPREL
        1960010
        Classe energética para SDR
        E
        Consumo de energia no modo ligado para SDR
        45 kWh/1000 h  Kwh/1000 h
        Classe energética para HDR
        G
        Consumo de energia no modo ligado para HDR
        78 kWh/1000 h  Kwh/1000 h
        Consumo e energia quando desligado
        nd
        Modo de espera em rede
         2,0  W
        Tecnologia de painel utilizada
        LCD LED

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        CA 220 - 240 V, 50/60 Hz
        Consumo de energia em modo de espera
        menos de 0,5 W
        Funcionalidades de poupança de energia
        • Temporizador para desligar automático
        • Supressão de imagem (para rádio)
        • Modo Eco
        • Sensor da luz

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • Telecomando
        • 2 x pilhas AAA
        • Suporte para mesa
        • Cabo de alimentação
        • Guia Rápido
        • Folheto de informação legal e segurança

      • Design

        Cores do televisor
        Moldura em preto mate
        Design do suporte
        Hastes em preto

      • Dimensões

        Distância entre 2 suportes
        810  mm
        Compatível com suporte de parede
        200 x 100 mm
        Televisor sem suporte (L x A x P)
        1111 x 649 x 88 mm
        Televisor com suporte (L x A x P)
        1111 x 674 x 255 mm
        Embalagem de cartão (L x A x P)
        1240 x 785 x 150 mm
        Peso do televisor sem suporte
        8,2 kg
        Peso do televisor com suporte
        8,4 kg
        Peso incluindo a embalagem
        10,0 kg

      • Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
      • O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
      • A disponibilidade de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv
      • A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, da operadora e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp
      • O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
      • É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
      • O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
      • Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.
      • O botão dos serviços de multimédia no telecomando varia consoante o país. Consulte o produto real na caixa.
      • O Assistente Google está disponível em diferentes idiomas e países específicos para os tipos de produto.
      • O serviço da aplicação HBO Max estará disponível em agosto de 2024.
      • Matter/Control4: esta funcionalidade estará disponível em 2024 através de uma atualização de software.

