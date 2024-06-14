Desfrute de tudo isto com este televisor Ambilight rico em funcionalidades! Obtenha também uma excelente imagem, som Dolby Atmos realista e jogos fluidos. Independentemente do que vê ou joga, o Ambilight aumenta as emoções, para uma noite de cinema sem igual.
Televisor 4K com Ambilight
Televisor Ambilight com um excelente valor
Televisor Ambilight de 126 cm (50")
Pixel Precise Ultra HD
Plataforma inteligente do sistema operativo TITAN
Som Dolby Atmos
Desfrute do que mais gosta. Televisor Ambilight.
Os televisores Ambilight são os únicos televisores com LED integrado atrás do ecrã que reagem ao que os utilizadores veem, envolvendo-os numa aura de luz colorida. Inovação total: o televisor parece maior e aumenta a imersão dos utilizadores nos seus desportos, filmes, música e jogos favoritos.
Visualização vibrante com uma imagem brilhante e ultra nítida.
Desfrute de tudo o que vê com este televisor LED 4K (UHD) brilhante com Ambilight. O motor Philips Pixel Precise Ultra HD otimiza a qualidade da imagem para proporcionar imagens ultra nítidas, cores ricas e movimentos suaves. Obtém sempre a melhor experiência de visualização possível.
Encontre facilmente. Sistema operativo TITAN.
É rápido e fácil encontrar o que mais gosta com a nossa nova plataforma Smart TV com sistema operativo TITAN. Está a gostar de ver uma série? Pode continuar a vê-la diretamente a partir do ecrã principal. Se procura algo novo, pode navegar pelas categorias, como ação ou drama, e ver sugestões dos melhores serviços de transmissão. Tudo num só lugar.
Som cinematográfico para Dolby Atmos.
O Dolby Atmos aumenta a imersão dos utilizadores, colocando efeitos sonoros no espaço em redor e por cima. Quer sejam naves espaciais a sobrevoar ou passos silenciosos a aproximarem-se por trás, vais sentir que está no meio da ação.
Pronto para jogos. VRR e baixa latência em todas as consolas.
O HDMI VRR permite-lhe tirar o máximo partido da sua consola, com jogabilidade rápida e gráficos fluidos. Definição de baixa latência que é ativada automaticamente quando liga a consola. O modo de jogo Ambilight amplifica ainda mais as emoções.
Liga-se facilmente a redes domésticas inteligentes.
A compatibilidade perfeita com o Matter e o Control4 permite-lhe integrar facilmente este televisor mini-LED 4K na sua rede doméstica inteligente existente.
Telecomando com plástico reciclado. Embalagem responsável.
Este televisor Ambilight tem um aspeto elegante e discreto, e pode utilizar o Ambilight como iluminação ambiente instantânea quando não estiver a ver televisão. O telecomando do televisor utiliza plástico reciclado, a nossa embalagem utiliza cartão reciclado com certificação FSC e os folhetos são impressos em papel reciclado.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
A disponibilidade de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, da operadora e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.
O botão dos serviços de multimédia no telecomando varia consoante o país. Consulte o produto real na caixa.
O Assistente Google está disponível em diferentes idiomas e países específicos para os tipos de produto.
O serviço da aplicação HBO Max estará disponível em agosto de 2024.
Matter/Control4: esta funcionalidade estará disponível em 2024 através de uma atualização de software.