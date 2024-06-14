Encontre facilmente. Sistema operativo TITAN.

É rápido e fácil encontrar o que mais gosta com a nossa nova plataforma Smart TV com sistema operativo TITAN. Está a gostar de ver uma série? Pode continuar a vê-la diretamente a partir do ecrã principal. Se procura algo novo, pode navegar pelas categorias, como ação ou drama, e ver sugestões dos melhores serviços de transmissão. Tudo num só lugar.