Conheça o televisor Ambilight TV. Smart TV com Titan OS. A excelência do design europeu. Todos os seus filmes, séries e desportos são-lhe apresentados a alta velocidade com uma qualidade de imagem sublime. Deixe-se envolver por cores, luz e som semelhante ao do cinema 3D.
Mergulhe no Ambilight
Televisor Ambilight de 126 cm (50")
LED 4K
HDR10+
Dolby Atmos e DTS:X
Existem televisores. E depois existem os televisores Ambilight
Com luzes LED integradas que reagem com cada cena, o Ambilight envolve-o numa aura de luz colorida. Todo o seu entretenimento expande-se para além do ecrã para o cativar em todos os momentos. Depois de experimentar, nunca mais vai querer outro televisor sem Ambilight.
Momentos vívidos. Cenas mais nítidas.
Aumente o zoom. Perca-se nos detalhes. Esta é a precisão de imagem em 4K que é melhor do que poderia imaginar. Com um ecrã Pixel Precise Ultra HD para nitidez e detalhes realistas, preenche cada momento com experiências deslumbrantes.
Cor e contraste libertados pelo HDR10+
Espere mais detalhes. Qualidade de imagem melhorada fotograma a fotograma. Com maior ênfase na cor e no contraste, até os momentos mais escuros e as cenas mais brilhantes se tornam mais nítidas.
Deixe-se envolver pelo Dolby Atmos e DTS:X
Com o Dolby Atmos, para som exatamente como o realizador imaginou, e o DTS:X, para criar experiências de som 3D, é como se estivesse na ação. Adicionar esta dimensão adicional ao som proporciona uma experiência mais envolvente em sua casa.
Sistema operativo Titan. Encontre facilmente.
A plataforma do sistema operativo Titan da Smart TV Philips oferece-lhe rapidamente tudo o que gosta de ver. De filmes a séries e de documentários a dramas, tudo o que procura está à distância de um toque num botão. Independentemente do que pretende ver, mantenha todas as melhores aplicações de transmissão facilmente ao seu alcance.
Ligue-se facilmente a redes domésticas inteligentes
A compatibilidade com o Matter Smart Home proporciona uma integração perfeita à sua rede doméstica inteligente existente. Para controlar o televisor a partir da sua aplicação Matter Smart Home ou com serviços de controlo por voz, basta premir o botão no telecomando e falar. Reduza a intensidade das luzes. Ajuste o termóstato. Até pode ligar o seu televisor Philips Ambilight TV. Um único comando faz tudo isso. O televisor é compatível com dispositivos compatíveis com Alexa e com o Apple AirPlay.
Vários tamanho à escolha
Grande ou pequeno, opte por um televisor que responda perfeitamente às suas necessidades. Desde televisores com um ecrã pequeno de 43" até um ecrã de 65", experimente um tamanho da incrível série 8000 para a escolha mais inteligente de televisor.
Design europeu, pensamento sustentável
Suporte Edge. Moldura fina. Televisor LED 4K. Esta é a qualidade do design europeu. Com conteúdo rápido e fácil de encontrar graças ao Titan OS, cada pequeno detalhe foi cuidadosamente pensado, até o telecomando de plástico reciclado e a embalagem com certificação FSC reciclada.
Adicione clareza a cada palavra com o aumento vocal
Ouça claramente cada palavra. O aumento vocal permite ao ouvinte aumentar ou diminuir o volume do diálogo sem qualquer alteração no som de fundo. Desta forma, não irá perder um único momento agora que cada frase é expressa com a maior clareza.
Conectividade preparada para os jogos
O HDMI 2.1 e o VRR ajudam-no a tirar o máximo partido da sua consola, o que significa uma jogabilidade mais rápida e gráficos mais fluidos. Com a sua definição de baixa latência que é ativada automaticamente quando liga a consola, está tudo a postos para o próximo nível das sessões de jogos.
Especificações técnicas
Ambilight
Funcionalidades Ambilight
Animação de primeira instalação do Ambilight
Ambilight música
AmbiSleep
Modo de jogo
Modo de luz de sala-de-estar
Despertador tipo nascer do sol
Adaptável à cor da parede
Versão da Ambilight
em 3 lados
Imagem/Visualização
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
50
polegada
Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
126
cm
Visor
LED 4K Ultra HD
Resolução do painel
3840x2160p
Motor de imagem
Pixel Precise Ultra HD
Melhoramento de imagem
Crystal Clear
ECO
Jogo
Compatível com HDR 10+
Cinema em casa
Monitor
Micro Dimming
Filme
Pessoal
Pixel Precise UltraHD
Ultra Resolution
Resolução de entrada do ecrã
Resolução – Taxa de atualização
640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
A disponibilidade de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, da operadora e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.
O botão dos serviços de multimédia no telecomando varia consoante o país. Consulte o produto real na caixa.
O Assistente Google está disponível em diferentes idiomas e países específicos para os tipos de produto.
O âmbito dos serviços de controlo por voz através do televisor varia de acordo com o país e o idioma. Para obter as informações mais recentes, contacte o nosso apoio ao cliente.
* Apple, AirPlay e Apple Home são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos E.U.A. e noutros países e regiões.