Ligue-se facilmente a redes domésticas inteligentes

A compatibilidade com o Matter Smart Home proporciona uma integração perfeita à sua rede doméstica inteligente existente. Para controlar o televisor a partir da sua aplicação Matter Smart Home ou com serviços de controlo por voz, basta premir o botão no telecomando e falar. Reduza a intensidade das luzes. Ajuste o termóstato. Até pode ligar o seu televisor Philips Ambilight TV. Um único comando faz tudo isso. O televisor é compatível com dispositivos compatíveis com Alexa e com o Apple AirPlay.