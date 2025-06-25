Compatível com assistentes de voz e Apple AirPlay*

Pode escolher entre assistentes de voz! Prima o botão Assistente Google no seu telecomando e pode utilizar a sua voz para encontrar filmes e programas, obter recomendações, controlar dispositivos domésticos inteligentes compatíveis e muito mais. Ou peça à Alexa para controlar o televisor através de dispositivos compatíveis com a Alexa. Transmita facilmente para o seu televisor a partir do seu iPhone, iPad ou Mac. Veja filmes a partir de aplicações. Partilhe fotografias com amigos que estão na mesma divisão.*