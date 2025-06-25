O televisor Ambilight TV com Assistente Google incorporado.
Conheça o televisor Ambilight TV, onde os efeitos visuais fascinantes se juntam ao entretenimento sem complicações. Com este televisor 4K Google TV, não tem de procurar infinitamente. Basta pedir ao Assistente Google para encontrar o seu filme, série ou desporto favorito. Depois, sente-se e deixe-se envolver
Televisor Ambilight de 126 cm (50")
LED 4K
HDR10+
Dolby Atmos e DTS:X
Existem televisores. E depois existem os televisores Ambilight
Com luzes LED integradas que reagem com cada cena, o Ambilight envolve-o numa aura de luz colorida. Todo o seu entretenimento expande-se para além do ecrã para o cativar em todos os momentos. Depois de experimentar, nunca mais vai querer outro televisor sem Ambilight.
Momentos vívidos. Cenas mais nítidas.
Aumente o zoom. Perca-se nos detalhes. Esta é a precisão de imagem em 4K que é melhor do que poderia imaginar. Com um ecrã Pixel Precise Ultra HD para nitidez e detalhes realistas, preenche cada momento com experiências deslumbrantes.
Cor e contraste libertados pelo HDR10+
Espere mais detalhes. Qualidade de imagem melhorada fotograma a fotograma. Com maior ênfase na cor e no contraste, até os momentos mais escuros e as cenas mais brilhantes se tornam mais nítidas.
Deixe-se envolver pelo Dolby Atmos e DTS:X
Com o Dolby Atmos, para som exatamente como o realizador imaginou, e o DTS:X, para criar experiências de som 3D, é como se estivesse na ação. Adicionar esta dimensão adicional ao som proporciona uma experiência mais envolvente em sua casa.
Entretenimento que adora, com uma pequena ajuda da Google.
O que quer ver? O televisor Google TV reúne filmes, programas e muito mais, em todas as suas aplicações e subscrições. Além disso, organiza-os especialmente para si. Receberá sugestões com base no que gosta e pode até utilizar a aplicação Google TV no telemóvel para usufruir do seu entretenimento em qualquer lugar.
Compatível com assistentes de voz e Apple AirPlay*
Pode escolher entre assistentes de voz! Prima o botão Assistente Google no seu telecomando e pode utilizar a sua voz para encontrar filmes e programas, obter recomendações, controlar dispositivos domésticos inteligentes compatíveis e muito mais. Ou peça à Alexa para controlar o televisor através de dispositivos compatíveis com a Alexa. Transmita facilmente para o seu televisor a partir do seu iPhone, iPad ou Mac. Veja filmes a partir de aplicações. Partilhe fotografias com amigos que estão na mesma divisão.*
Vários tamanho à escolha
Grande ou pequeno, opte por um televisor que responda perfeitamente às suas necessidades. Desde televisores com um ecrã pequeno de 43" até um ecrã de 65", experimente um tamanho da incrível série 8000 para a escolha mais inteligente de televisor.
Design europeu
Suporte Edge, moldura fina e elegante, este é o design europeu no seu melhor. Defina o Ambilight para o modo Lounge para que a sua divisão fique repleta de cores enquanto o televisor está desligado. Com o telecomando fabricado em plástico reciclado e a embalagem fabricada em cartão com certificação FSC, até os folhetos são tidos em consideração e impressos em papel reciclado.
Especificações técnicas
Ambilight
Funcionalidades Ambilight
Suite Ambilight
Modo de jogo
Adaptável à cor da parede
Modo de luz de sala-de-estar
Versão da Ambilight
em 3 lados
Imagem/Visualização
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
50
polegada
Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
126
cm
Visor
LED 4K Ultra HD
Resolução do painel
3840x2160p
Motor de imagem
Pixel Precise Ultra HD
Melhoramento de imagem
Micro Dimming
Ultra Resolution
Natural Motion
Crystal Clear
Pessoal
Cinema em casa
ECO
Filme
Jogo
Monitor
Resolução de entrada do ecrã
Resolução – Taxa de atualização
640 x 480 – 60 Hz, 576 p – 50 Hz,720 p – 50/60 Hz,1920 x 1080 p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160 p – 24/25/30/50/60 Hz
