    • O televisor Ambilight TV com Assistente Google incorporado. O televisor Ambilight TV com Assistente Google incorporado. O televisor Ambilight TV com Assistente Google incorporado.
      Energy Label Europe E Etiqueta de energia
      Para obter mais informações, transfira a Etiqueta de energia (PDF 197.0KB)

      LED Televisor 4K com Ambilight

      50PUS8100/12

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      O televisor Ambilight TV com Assistente Google incorporado.

      Conheça o televisor Ambilight TV, onde os efeitos visuais fascinantes se juntam ao entretenimento sem complicações. Com este televisor 4K Google TV, não tem de procurar infinitamente. Basta pedir ao Assistente Google para encontrar o seu filme, série ou desporto favorito. Depois, sente-se e deixe-se envolver

      LED Televisor 4K com Ambilight

      O televisor Ambilight TV com Assistente Google incorporado.

      • Televisor Ambilight de 126 cm (50")
      • LED 4K
      • HDR10+
      • Dolby Atmos e DTS:X
      Existem televisores. E depois existem os televisores Ambilight

      Existem televisores. E depois existem os televisores Ambilight

      Com luzes LED integradas que reagem com cada cena, o Ambilight envolve-o numa aura de luz colorida. Todo o seu entretenimento expande-se para além do ecrã para o cativar em todos os momentos. Depois de experimentar, nunca mais vai querer outro televisor sem Ambilight.

      Momentos vívidos. Cenas mais nítidas.

      Momentos vívidos. Cenas mais nítidas.

      Aumente o zoom. Perca-se nos detalhes. Esta é a precisão de imagem em 4K que é melhor do que poderia imaginar. Com um ecrã Pixel Precise Ultra HD para nitidez e detalhes realistas, preenche cada momento com experiências deslumbrantes.

      Cor e contraste libertados pelo HDR10+

      Cor e contraste libertados pelo HDR10+

      Espere mais detalhes. Qualidade de imagem melhorada fotograma a fotograma. Com maior ênfase na cor e no contraste, até os momentos mais escuros e as cenas mais brilhantes se tornam mais nítidas.

      Deixe-se envolver pelo Dolby Atmos e DTS:X

      Deixe-se envolver pelo Dolby Atmos e DTS:X

      Com o Dolby Atmos, para som exatamente como o realizador imaginou, e o DTS:X, para criar experiências de som 3D, é como se estivesse na ação. Adicionar esta dimensão adicional ao som proporciona uma experiência mais envolvente em sua casa.

      Entretenimento que adora, com uma pequena ajuda da Google.

      Entretenimento que adora, com uma pequena ajuda da Google.

      O que quer ver? O televisor Google TV reúne filmes, programas e muito mais, em todas as suas aplicações e subscrições. Além disso, organiza-os especialmente para si. Receberá sugestões com base no que gosta e pode até utilizar a aplicação Google TV no telemóvel para usufruir do seu entretenimento em qualquer lugar.

      Compatível com assistentes de voz e Apple AirPlay*

      Compatível com assistentes de voz e Apple AirPlay*

      Pode escolher entre assistentes de voz! Prima o botão Assistente Google no seu telecomando e pode utilizar a sua voz para encontrar filmes e programas, obter recomendações, controlar dispositivos domésticos inteligentes compatíveis e muito mais. Ou peça à Alexa para controlar o televisor através de dispositivos compatíveis com a Alexa. Transmita facilmente para o seu televisor a partir do seu iPhone, iPad ou Mac. Veja filmes a partir de aplicações. Partilhe fotografias com amigos que estão na mesma divisão.*

      Vários tamanho à escolha

      Vários tamanho à escolha

      Grande ou pequeno, opte por um televisor que responda perfeitamente às suas necessidades. Desde televisores com um ecrã pequeno de 43" até um ecrã de 65", experimente um tamanho da incrível série 8000 para a escolha mais inteligente de televisor.

      Design europeu

      Suporte Edge, moldura fina e elegante, este é o design europeu no seu melhor. Defina o Ambilight para o modo Lounge para que a sua divisão fique repleta de cores enquanto o televisor está desligado. Com o telecomando fabricado em plástico reciclado e a embalagem fabricada em cartão com certificação FSC, até os folhetos são tidos em consideração e impressos em papel reciclado.

      Especificações técnicas

      • Ambilight

        Funcionalidades Ambilight
        • Suite Ambilight
        • Modo de jogo
        • Adaptável à cor da parede
        • Modo de luz de sala-de-estar
        Versão da Ambilight
        em 3 lados

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        50  polegada
        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        126  cm
        Visor
        LED 4K Ultra HD
        Resolução do painel
        3840x2160p
        Motor de imagem
        Pixel Precise Ultra HD
        Melhoramento de imagem
        • Micro Dimming
        • Ultra Resolution
        • Natural Motion
        • Crystal Clear
        • Pessoal
        • Cinema em casa
        • ECO
        • Filme
        • Jogo
        • Monitor

      • Resolução de entrada do ecrã

        Resolução – Taxa de atualização
        640 x 480 – 60 Hz, 576 p – 50 Hz,720 p – 50/60 Hz,1920 x 1080 p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160 p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Sintonizador/receção/transmissão

        Televisão Digital
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicação da força do sinal
        Sim
        Teletexto
        1000 páginas de Hipertexto
        Suporte de HEVC
        Sim

      • Smart TV

        Aplicações da SmartTV*
        • Disney+
        • Apple TV
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Aplicação NFT*
        • Whalefit
        OS
        Google TV™
        Tamanho da memória (Flash)*
        16 GB

      • Funcionalidades da Smart TV

        Televisor interativo
        HbbTV
        Assistente de voz*
        • Telecomando com microfone.
        • Google Assistant incorporado
        • Compatível com a Alexa
        Experiência doméstica inteligente
        • ASSUNTO
        • Control4
        • Compatível com o Apple Home
        Barra de controlo de jogos
        Gamebar 2.0
        Suporte TTS
        Sim

      • Aplicações multimédia

        Formatos de reprodução de vídeo
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formatos de reprodução de música
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Formatos de legendas suportados
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formatos de reprodução de imagens
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Som

        Áudio
        2.0 canais
        Potência de saída (RMS)
        20 W
        Configuração dos altifalantes
        2 altifalantes de gama total de 10 W
        Codec
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        Melhoramento do som
        • Modo AI
        • Original
        • Entretenimento
        • Música
        • Música espacial
        • Diálogo
        • Pessoal
        • Todo o estilo de som
        • Diálogo nítido
        • Personalização do som
        • AVL Mode
        • Modo noturno
        Motor de som
        Motor de som básico
        Coluna Principal
        Bass Reflex de gama total (FR01A)

      • Conectividade

        Número de ligações HDMI
        3
        Funcionalidades HDMI
        • Audio Return Channel
        • 4K
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Passagem telecomando
        • Controlo do sistema de áudio
        • Standby do sistema
        • Reprodução com um só toque (despertar automático)
        Número de USB
        2
        Ligação sem fios
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, banda dupla
        • Bluetooth 5.0
        • Compatível com Apple AirPlay
        • Emparelhamento rápido Google
        HDCP 2.3
        Sim, em todas as portas HDMI
        HDMI ARC
        Sim no HDMI3
        Funcionalidades HDMI 2.1
        • Suporta eARC/VRR/ALLM
        • eARC em HDMI 3
        EasyLink 2.0
        • Definição externa através da IU do televisor
        • HDMI-CEC para televisores Philips/SB

      • Funcionalidades de vídeo HDMI suportadas

        Jogos
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatível com HDR10+

      • Cartão de energia da UE

        Números de registo EPREL
        2361288
        Classe energética para SDR
        E
        Consumo de energia no modo ligado para SDR
        53  Kwh/1000 h
        Classe energética para HDR
        G
        Consumo de energia no modo ligado para HDR
        72  Kwh/1000 h
        Consumo e energia quando desligado
        nd
        Modo de espera em rede
         2,0  W
        Tecnologia de painel utilizada
        LCD LED

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        CA 100 - 240 V, 50/60 Hz
        Consumo de energia em modo de espera
        menos de 0,5 W

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • 2 x pilhas AAA
        • Manual de início rápido
        • Folheto de segurança e legal
        • Suporte para mesa
        • Telecomando
        • Cabo de alimentação

      • Design

        Cores do televisor
        Moldura em preto metalizado
        Design do suporte
        Hastes em preto

      • Dimensões

        Distância entre 2 suportes
        810  mm
        Compatível com suporte de parede
        200 x 100 mm
        Televisor sem suporte (L x A x P)
        1111 x 649 x 88 mm
        Televisor com suporte (L x A x P)
        1111 x 674 x 255 mm
        Embalagem de cartão (L x A x P)
        1240 x 800 x 150 mm
        Peso do televisor sem suporte
        8,23 kg
        Peso do televisor com suporte
        8,39 kg
        Peso incluindo a embalagem
        11,61 kg

      • Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
      • O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
      • A disponibilidade de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv
      • A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, da operadora e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp
      • O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
      • É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
      • O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
      • Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.
      • O botão dos serviços de multimédia no telecomando varia consoante o país. Consulte o produto real na caixa.
      • O Assistente Google está disponível em diferentes idiomas e países específicos para os tipos de produto.
      • O âmbito dos serviços de controlo por voz através do televisor varia de acordo com o país e o idioma. Para obter as informações mais recentes, contacte o nosso apoio ao cliente.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos E.U.A. e noutros países e regiões. iOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos E.U.A. e noutros países e é utilizada sob licença.
      • Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca comercial da Google LLC.
      • Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca comercial da Google LLC. YouTube, Ok Google e outras marcas são marcas comerciais da Google LLC.
      • A disponibilidade da aplicação Apple TV e Apple TV+ pode variar de acordo com o país ou região. Verifique as páginas de suporte do Google Play e da Apple Inc.

