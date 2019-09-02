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Descontinuado
55PUS6803/12
Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Sente-se e desfrute da magnífica qualidade 4K UHD numa Smart TV incrivelmente fácil de utilizar. Aceda aos seus conteúdos favoritos de forma instantânea com SAPHI. A tecnologia Pixel Precise Ultra HD torna tudo suave e nítido. E o Ambilight completa o cenário.
Televisor Ambilight de 139 cm (55")
Índice de desempenho da imagem 1200
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Com quatro vezes a resolução do Full HD convencional, o Ultra HD ilumina o seu ecrã com mais de 8 milhões de píxeis e a nossa tecnologia exclusiva de aumento de resolução Ultra Resolution. Experimente imagens melhoradas independentemente do conteúdo original e desfrute de uma imagem mais nítida com maior profundidade, contraste, movimento natural e nitidez de detalhes.
O design europeu moderno é visível nos suportes flutuantes em alumínio com acabamentos prateados escuros a combinar com a moldura ultrafina.
O DTS HD otimiza o processamento de som preservando os conteúdos de som originais para que possa desfrutar de um som melhor e de diálogos nítidos com as suas colunas.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.5
de 5
20
Críticas
PauloJax
02/09/2019
Portugal
Boa TV.
Excelente Imagem e bom Som. Luz Ambiente original, belos efeitos.
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Esta avaliação foi feita para 6800 series 55PUS6803 Smart TV LED 4K UHD ultra fina
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Cristina2
28/03/2019
España
Recomendable 55 pulgadas
A finales del 2018 pensamos en cambiar el televisor puesto que hay mucha demanda de marcas nos decantamos por philips puesto que todas las televisiones anteriores eran philips y no nos a defraudado estamos encantados por la calidad de imagen que tiene y su nitidez quiero destacar el sonido porque somos muy exquisitos con eso y los graves y los agudos van en su justa potencia recomendable un saludo
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Esta avaliação foi feita para 6800 series 55PUS6803 Smart TV 4K LED Ultra HD ultraplano
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gas1883
27/12/2018
United Kingdom
Lovely TV
Amazing TV, the Amiblight is something else, absolutely stunning when playing on the PS4, has to be seen to really appreciate. Can be switched off at the touch of a button. My 1st smart TV, looking forwards to exploring what else this TV has on offer, 1st impressions and quick glance do not disappoint. Great price too, would recommend.
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Esta avaliação foi feita para 6800 series 55PUS6803 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de proteções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
A compatibilidade depende da certificação Wi-Fi Miracast e do sistema Android 4.2 ou posterior. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do seu dispositivo.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.