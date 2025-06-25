Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa e Matter Smart Home. Até um microfone de campo distante incorporado para ouvir os seus comandos de forma clara. Com Titan OS para facilidade e velocidade, dá prioridade à ao design europeu e à segurança de dados.
A escolha inteligente com o Ambilight
Televisor Ambilight de 139 cm (55")
LED 4K
HDR10+
Dolby Atmos e DTS:X
Existem televisores. E depois existem os televisores Ambilight
Com luzes LED integradas que reagem com cada cena, o Ambilight envolve-o numa aura de luz colorida. Todo o seu entretenimento expande-se para além do ecrã para o cativar em todos os momentos. Depois de experimentar, nunca mais vai querer outro televisor sem Ambilight.
Momentos vívidos. Cenas mais nítidas.
Aumente o zoom. Perca-se nos detalhes. Esta é a precisão de imagem em 4K que é melhor do que poderia imaginar. Com um ecrã Pixel Precise Ultra HD para nitidez e detalhes realistas, preenche cada momento com experiências deslumbrantes.
Deixe-se envolver pelo Dolby Atmos e DTS:X
Com o Dolby Atmos, para som exatamente como o realizador imaginou, e o DTS:X, para criar experiências de som 3D, é como se estivesse na ação. Adicionar esta dimensão adicional ao som proporciona uma experiência mais envolvente em sua casa.
Sistema operativo Titan. Encontre facilmente.
A plataforma do sistema operativo Titan da Smart TV Philips oferece-lhe rapidamente tudo o que gosta de ver. De filmes a séries e de documentários a dramas, tudo o que procura está à distância de um toque num botão. Independentemente do que pretende ver, mantenha todas as melhores aplicações de transmissão facilmente ao seu alcance.
Ligue-se facilmente a redes domésticas inteligentes
A compatibilidade com o Matter Smart Home proporciona uma integração perfeita na sua rede doméstica inteligente e no microfone de campo distante existentes. Para controlar o televisor a partir da sua aplicação Matter Smart Home ou com a Alexa incorporada, basta premir o botão no telecomando e falar. Reduza a intensidade das luzes. Ajuste o termóstato. Até pode ligar o seu televisor Philips Ambilight TV. Um único comando faz tudo isso. O televisor é compatível com as colunas inteligentes Google e com o Apple AirPlay.
Controle sem o telecomando
Dê voz a todos os seus comandos. Ligue o seu televisor enquanto entra na divisão. Fale com a Alexa sem precisar do telecomando. Com o microfone de campo distante incorporado e o controlo mãos livres, pode sentar-se, relaxar e desfrutar de todos os seus conteúdos favoritos da Smart TV.
Adicione clareza a cada palavra com o aumento vocal
Ouça cada palavra com precisão. O aumento vocal permite ao ouvinte aumentar ou diminuir o volume do diálogo sem qualquer alteração no som de fundo. Desta forma, não irá perder um único momento agora que cada frase é expressa com a maior clareza.
Conectividade preparada para os jogos
O HDMI 2.0a e o VRR ajudam-no a tirar o máximo partido da sua consola, com uma jogabilidade mais rápida e gráficos mais fluidos. Com a sua definição de baixa latência que é ativada automaticamente quando liga a consola, está tudo a postos para o próximo nível das sessões de jogos.
Todos os seus dados mantidos em segurança
Desde os smartphones a tablets e de computadores portáteis a altifalantes inteligentes, proteger as suas informações pessoais é crucial. A ligação ao televisor Philips assegura que as suas informações confidenciais são sempre mantidas num local seguro. Com o SafeShark a testar e verificar continuamente a sua segurança, pode desfrutar de tranquilidade, sabendo que a sua segurança cibernética é a nossa principal prioridade.
Design europeu, pensamento sustentável
Suporte Edge. Moldura fina. Televisor LED 4K. Esta é a qualidade do design europeu. Com conteúdo rápido e fácil de encontrar graças ao Titan OS, cada pequeno detalhe foi cuidadosamente pensado, até o telecomando de plástico reciclado e a embalagem com certificação FSC reciclada.
