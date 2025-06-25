Termos de pesquisa

    A escolha inteligente com o Ambilight
      Energy Label Europe E
      Para obter mais informações, transfira a Etiqueta de energia (PDF 199.0KB)

      LED Televisor 4K com Ambilight

      55PUS8200/12

      A escolha inteligente com o Ambilight

      Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa e Matter Smart Home. Até um microfone de campo distante incorporado para ouvir os seus comandos de forma clara. Com Titan OS para facilidade e velocidade, dá prioridade à ao design europeu e à segurança de dados.

      LED Televisor 4K com Ambilight

      A escolha inteligente com o Ambilight

      • Televisor Ambilight de 139 cm (55")
      • LED 4K
      • HDR10+
      • Dolby Atmos e DTS:X
      Existem televisores. E depois existem os televisores Ambilight

      Existem televisores. E depois existem os televisores Ambilight

      Com luzes LED integradas que reagem com cada cena, o Ambilight envolve-o numa aura de luz colorida. Todo o seu entretenimento expande-se para além do ecrã para o cativar em todos os momentos. Depois de experimentar, nunca mais vai querer outro televisor sem Ambilight.

      Momentos vívidos. Cenas mais nítidas.

      Momentos vívidos. Cenas mais nítidas.

      Aumente o zoom. Perca-se nos detalhes. Esta é a precisão de imagem em 4K que é melhor do que poderia imaginar. Com um ecrã Pixel Precise Ultra HD para nitidez e detalhes realistas, preenche cada momento com experiências deslumbrantes.

      Deixe-se envolver pelo Dolby Atmos e DTS:X

      Deixe-se envolver pelo Dolby Atmos e DTS:X

      Com o Dolby Atmos, para som exatamente como o realizador imaginou, e o DTS:X, para criar experiências de som 3D, é como se estivesse na ação. Adicionar esta dimensão adicional ao som proporciona uma experiência mais envolvente em sua casa.

      Sistema operativo Titan. Encontre facilmente.

      Sistema operativo Titan. Encontre facilmente.

      A plataforma do sistema operativo Titan da Smart TV Philips oferece-lhe rapidamente tudo o que gosta de ver. De filmes a séries e de documentários a dramas, tudo o que procura está à distância de um toque num botão. Independentemente do que pretende ver, mantenha todas as melhores aplicações de transmissão facilmente ao seu alcance.

      Ligue-se facilmente a redes domésticas inteligentes

      Ligue-se facilmente a redes domésticas inteligentes

      A compatibilidade com o Matter Smart Home proporciona uma integração perfeita na sua rede doméstica inteligente e no microfone de campo distante existentes. Para controlar o televisor a partir da sua aplicação Matter Smart Home ou com a Alexa incorporada, basta premir o botão no telecomando e falar. Reduza a intensidade das luzes. Ajuste o termóstato. Até pode ligar o seu televisor Philips Ambilight TV. Um único comando faz tudo isso. O televisor é compatível com as colunas inteligentes Google e com o Apple AirPlay.

      Controle sem o telecomando

      Controle sem o telecomando

      Dê voz a todos os seus comandos. Ligue o seu televisor enquanto entra na divisão. Fale com a Alexa sem precisar do telecomando. Com o microfone de campo distante incorporado e o controlo mãos livres, pode sentar-se, relaxar e desfrutar de todos os seus conteúdos favoritos da Smart TV.

      Adicione clareza a cada palavra com o aumento vocal

      Ouça cada palavra com precisão. O aumento vocal permite ao ouvinte aumentar ou diminuir o volume do diálogo sem qualquer alteração no som de fundo. Desta forma, não irá perder um único momento agora que cada frase é expressa com a maior clareza.

      Conectividade preparada para os jogos

      O HDMI 2.0a e o VRR ajudam-no a tirar o máximo partido da sua consola, com uma jogabilidade mais rápida e gráficos mais fluidos. Com a sua definição de baixa latência que é ativada automaticamente quando liga a consola, está tudo a postos para o próximo nível das sessões de jogos.

      Todos os seus dados mantidos em segurança

      Desde os smartphones a tablets e de computadores portáteis a altifalantes inteligentes, proteger as suas informações pessoais é crucial. A ligação ao televisor Philips assegura que as suas informações confidenciais são sempre mantidas num local seguro. Com o SafeShark a testar e verificar continuamente a sua segurança, pode desfrutar de tranquilidade, sabendo que a sua segurança cibernética é a nossa principal prioridade.

      Design europeu, pensamento sustentável

      Suporte Edge. Moldura fina. Televisor LED 4K. Esta é a qualidade do design europeu. Com conteúdo rápido e fácil de encontrar graças ao Titan OS, cada pequeno detalhe foi cuidadosamente pensado, até o telecomando de plástico reciclado e a embalagem com certificação FSC reciclada.

      Especificações técnicas

      • Ambilight

        Funcionalidades Ambilight
        • Suite Ambilight
        • Adaptável à cor da parede
        • Modo de música
        • Modo de jogo
        • Despertador tipo nascer do sol
        Versão da Ambilight
        em 3 lados

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        55  polegada
        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        139  cm
        Visor
        LED 4K Ultra HD
        Resolução do painel
        3840x2160p
        Taxa de atualização nativa
        60 Hz  Hz
        Motor de imagem
        Pixel Precise Ultra HD
        Melhoramento de imagem
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Jogo
        • Compatível com HDR10+
        • Cinema em casa
        • Monitor
        • Filme
        • Micro Dimming
        • Pessoal
        • Ultra Resolution

      • Resolução de entrada do ecrã

        Resolução – Taxa de atualização
        640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Sintonizador/receção/transmissão

        Televisão Digital
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicação da força do sinal
        Sim
        Teletexto
        1000 páginas de Hipertexto
        Suporte de HEVC
        Sim

      • Smart TV

        Aplicações da SmartTV*
        • BBC iplayer
        • Disney+
        • HBO
        • Aplicação NFT*
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        OS
        Sistema Operativo TITAN
        Tamanho da memória (Flash)*
        8 GB

      • Funcionalidades da Smart TV

        Televisor interativo
        HbbTV
        Assistente de voz*
        • Amazon Alexa integrada
        • Compatível com o Google Home
        • Telecomando com microfone.
        Experiência doméstica inteligente
        • ASSUNTO
        • Control4
        • Compatível com o Apple Home
        Barra de controlo de jogos
        Gamebar 2.0
        Suporte TTS
        Sim

      • Aplicações multimédia

        Formatos de reprodução de vídeo
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formatos de reprodução de música
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Formatos de legendas suportados
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formatos de reprodução de imagens
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Som

        Áudio
        2.0 canais
        Potência de saída (RMS)
        20 W
        Configuração dos altifalantes
        2 altifalantes de gama total de 2x10 W
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.2
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Melhoramento do som
        • AVL Mode
        • Melhoramento de graves
        • Dolby Media Intelligence
        • Entretenimento
        • Equalizador
        • Perfil auditivo
        • Modo Noturno
        • Calibração da divisão
        • Pessoal
        • Aumento vocal
        Características dos auscultadores
        Dolby Atmos para auscultadores
        Motor de som
        IntelliSound
        Coluna Principal
        Bass Reflex de gama total (FR01A)

      • Conectividade

        Número de ligações HDMI
        3
        Funcionalidades HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Passagem telecomando
        • Reprodução com um só toque
        • Controlo do sistema de áudio
        • Standby do sistema
        Número de USB
        2
        Ligação sem fios
        • Wi-Fi 802.11ac 2x2 banda dupla
        • Bluetooth 5.2
        • Compatível com Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Sim, em todas as portas HDMI
        HDMI ARC
        HDMI 1
        Funcionalidades HDMI 2.1
        • eARC em HDMI 1
        • Suporta eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        • Definição externa através da IU do televisor
        • HDMI-CEC para televisores Philips/SB

      • Funcionalidades de vídeo HDMI suportadas

        Jogos
        • ALLM e Auto Game
        • HDMI VRR
        HDR
        • Compatível com HDR10+
        • HDR10
        • HLG

      • Cartão de energia da UE

        Números de registo EPREL
        2269636
        Classe energética para SDR
        E
        Consumo de energia no modo ligado para SDR
        53  Kwh/1000 h
        Classe energética para HDR
        G
        Consumo de energia no modo ligado para HDR
         80  Kwh/1000 h
        Consumo e energia quando desligado
        nd
        Modo de espera em rede
        2,0  W
        Tecnologia de painel utilizada
        LCD LED

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        CA 100-240 V, 50/60 Hz
        Consumo de energia em modo de espera
        menos de 0,5 W
        Funcionalidades de poupança de energia
        • Temporizador para desligar automático
        • Modo Eco
        • Sensor da luz
        • Supressão de imagem (para rádio)

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • 2 x pilhas AAA
        • Cabo de alimentação
        • Folheto de segurança e legal
        • Telecomando
        • Suporte para mesa
        • Manual de início rápido

      • Design

        Cores do televisor
        Moldura inferior de plástico preto
        Design do suporte
        Suporte quadrado metálico em arco preto

      • Dimensões

        Distância entre 2 suportes
        810  mm
        Compatível com suporte de parede
        200 x 100 mm
        Televisor sem suporte (L x A x P)
        1226 x 713 x 88 mm
        Televisor com suporte (L x A x P)
        1226 x 778 x 275 mm
        Embalagem de cartão (L x A x P)
        1320 x 806 x 132 mm
        Peso do televisor sem suporte
        9,9 kg
        Peso do televisor com suporte
        10,2 kg
        Peso incluindo a embalagem
        13,1 kg

      • Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
      • O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
      • A disponibilidade de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv
      • A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, da operadora e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp
      • O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
      • É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
      • O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países
      • Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.
      • O botão dos serviços de multimédia no telecomando varia consoante o país. Consulte o produto real na caixa.
      • O Assistente Google está disponível em diferentes idiomas e países específicos para os tipos de produto.
      • O âmbito dos serviços de controlo por voz através do televisor varia de acordo com o país e o idioma. Para obter as informações mais recentes, contacte o nosso apoio ao cliente.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos E.U.A. e noutros países e regiões. iOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos E.U.A. e noutros países e é utilizada sob licença.

