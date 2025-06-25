Ligue-se facilmente a redes domésticas inteligentes

A compatibilidade com o Matter Smart Home proporciona uma integração perfeita na sua rede doméstica inteligente e no microfone de campo distante existentes. Para controlar o televisor a partir da sua aplicação Matter Smart Home ou com a Alexa incorporada, basta premir o botão no telecomando e falar. Reduza a intensidade das luzes. Ajuste o termóstato. Até pode ligar o seu televisor Philips Ambilight TV. Um único comando faz tudo isso. O televisor é compatível com as colunas inteligentes Google e com o Apple AirPlay.