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Descontinuado
65PUS6753/12
Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Sente-se e desfrute da magnífica qualidade 4K UHD numa Smart TV incrivelmente fácil de utilizar. Aceda aos seus conteúdos favoritos de forma instantânea com SAPHI. A tecnologia Pixel Precise Ultra HD torna tudo suave e nítido. E o Ambilight completa o cenário.
Televisor Ambilight de 164 cm (65")
Índice de desempenho da imagem 1100
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
O SAPHI é um sistema operativo rápido e intuitivo que permite uma utilização agradável da sua Philips Smart TV. Desfrute da ótima qualidade de imagem e do acesso com um único botão a um menu de ícones organizado. Controle o seu televisor com facilidade e navegue rapidamente entre as aplicações populares da Philips Smart TV, incluindo YouTube, Netflix e muito mais.
A beleza do televisor 4K Ultra HD está no prazer dos detalhes. O motor Pixel Precise Ultra HD da Philips converte qualquer imagem de entrada em resolução UHD deslumbrante no seu ecrã. Desfrute de imagens em movimento suaves, mas nítidas e de um contraste excecional. Descubra pretos mais profundos, brancos mais brancos, cores vivas e tons de pele naturais – em qualquer ocasião e de qualquer fonte.
Com quatro vezes a resolução do Full HD convencional, o Ultra HD ilumina o seu ecrã com mais de 8 milhões de píxeis e a nossa tecnologia exclusiva de aumento de resolução Ultra Resolution. Experimente imagens melhoradas independentemente do conteúdo original e desfrute de uma imagem mais nítida com maior profundidade, contraste, movimento natural e nitidez de detalhes.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.6
de 5
75
Críticas
Miguel20
27/10/2020
Portugal
Comprador verificado
As especificações são cumpridas ao detalhe.
Qualidade de construção, qualidade de imagem, qualidade de desempenho. Até as pilhas ainda são as de origem.
Pontos positivos
Televisão de alta qualidade
Pontos negativos
App de aplicações muito pobre
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6700 series 50PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Data de utilização 2019-10-27
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2019-10-27
jorge55
15/06/2019
Portugal
Produto com excelentes caracterísicas.
Muito boa relação preço/qualidade. Design de uma elegância superior. O suporte do ecrã com uma estética muito equilibrada.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6700 series 43PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Sim, recomendo este produto
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Roger1972
11/05/2019
Portugal
Função Ambilight, que leva a emoção para fora do ecrã
Função Ambilight, que leva a emoção para fora do ecrã. Recomendo este produto, 5 estrelas, qualidade preço.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6700 series 43PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultra fina
Sim, recomendo este produto
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de proteções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
A compatibilidade depende da certificação Wi-Fi Miracast e do sistema Android 4.2 ou posterior. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do seu dispositivo.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.