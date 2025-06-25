Termos de pesquisa

    • O televisor que merece a sua atenção O televisor que merece a sua atenção O televisor que merece a sua atenção
      Energy Label Europe E Etiqueta de energia
      Para obter mais informações, transfira a Etiqueta de energia (PDF 203.0KB)

      The One Televisor 4K com Ambilight

      85PUS9000/12

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      O televisor que merece a sua atenção

      Imagine isto. Grandes noites de cinema em casa. Jogadas sem falhas. Som surround. Escolhas infinitas com a Smart TV. Com um televisor 4K com Ambilight que vai para além do ecrã. Não é apenas fácil de utilizar, é o único que tem tudo.

      Ver todas as vantagens

      Disponível em:

      The One Televisor 4K com Ambilight

      O televisor que merece a sua atenção

      • Televisor Ambilight de 215 cm (85")
      • QLED 4K. VRR de 144 Hz
      • Motor de imagem P5
      • Dolby Vision e Dolby Atmos
      O único televisor com luzes integradas na parte de trás

      O único televisor com luzes integradas na parte de trás

      Imagine: luz LED integrada que reage a tudo o que vê, envolvendo-o numa aura de cor. O Ambilight muda tudo: agora, o seu ecrã irá parecer maior, envolvendo-o ainda mais nos seus programas favoritos. Depois de experimentar, nunca vai querer outro televisor sem o Ambilight.

      Nitidez e vivacidade de imagem definidas com QLED 4K

      Nitidez e vivacidade de imagem definidas com QLED 4K

      Cores vivas. Cenas extremamente nítidas. É a perfeição de imagem no seu melhor. Com 4K (UHD), este televisor Ambilight TV adapta-se a todos os seus formatos HDR. Pode absorver cada detalhe de todos os momentos incríveis, quer seja escuro ou claro, reproduzido ou transmitido, à medida que vê cena a cena.

      Ver para crer com o motor de imagem Philips P5

      Ver para crer com o motor de imagem Philips P5

      Imagine: detalhes com profundidade mais acentuada, cores extremamente vivas, tons de pele realistas. Com um movimento tão suave e natural e imagens tão nítidas, é como se estivesse presente no momento. Abra os olhos, eleve os seus sentidos e sinta a diferença.

      Experiências de visualização cinematográficas com Dolby

      Experiências de visualização cinematográficas com Dolby

      O Dolby Vision e o Dolby Atmos colocam-no diretamente no lugar do realizador. Cada cena, de nível cinematográfico claro e definido, é uma delícia para os seus olhos e ouvidos. Quer se trate de filmes, desporto ou jogos, deixe-se envolver por experiências cinematográficas mais realistas em cada momento incrível.

      DTS:X para experiências de som envolventes em 3D

      DTS:X para experiências de som envolventes em 3D

      O DTS:X faz toda a diferença, com um som tão real que o pode sentir. Com a tecnologia de áudio 3D a acrescentar outra dimensão ao som, este move-se livremente para o envolver mais profundamente no momento.

      Leve o gaming a outro nível

      Leve o gaming a outro nível

      Desde os viciados em joysticks aos mais devotos dos jogadores, tudo se resume a jogabilidade e gráficos extremamente reativos, sem perder um único momento. Com VRR de 144 Hz, HDMI 2.1, latência ultrabaixa e Freesync premium, tem tudo para uma jogabilidade mais suave. E com o modo de jogo Ambilight, é o momento de se envolver ainda mais na ação.

      Sistema operativo Titan. Encontre facilmente.

      Sistema operativo Titan. Encontre facilmente.

      A plataforma do sistema operativo Titan da Smart TV Philips oferece-lhe rapidamente tudo o que gosta de ver. De filmes a séries e de documentários a dramas, tudo o que procura está à distância de um toque num botão. Independentemente do que pretende ver, mantenha todas as melhores aplicações de transmissão facilmente ao seu alcance.

      Ligue-se facilmente à sua rede doméstica inteligente

      Ligue-se facilmente à sua rede doméstica inteligente

      A compatibilidade com o Matter Smart Home proporciona uma integração perfeita à sua rede doméstica inteligente existente. Para controlar o televisor a partir da sua aplicação Matter Smart Home ou com serviços de controlo por voz, basta premir o botão no telecomando e falar. Reduza a intensidade das luzes. Ajuste o termóstato. Até pode ligar o seu televisor Philips Ambilight TV. Um único comando faz tudo isso. O televisor é compatível com altifalantes inteligentes Google e com o Apple AirPlay.

      Todos os tamanhos para satisfazer as suas necessidades

      Todos os tamanhos para satisfazer as suas necessidades

      O tamanho é importante. E, neste caso, é a forma como o seu televisor se integra de forma maravilhosa na sua divisão. Quer opte por um ecrã pequeno de ajuste perfeito ou por um maior que se adapte ao seu espaço de cinema em casa, pode fazer a sua escolha de acordo com as suas necessidades. Desde 43" a umas incríveis 75", este é o televisor que merece a sua atenção.

      Adicione clareza a cada palavra com o aumento vocal

      Ouça cada palavra com mais nitidez. O aumento vocal permite ao ouvinte aumentar ou diminuir o volume do diálogo sem qualquer alteração no som de fundo. Desta forma, não irá perder um único momento agora que cada frase é expressa com a maior clareza.

      Design europeu

      Suporte giratório central cuidadosamente considerado para um ângulo de visão mais flexível e para reduzir os reflexos. Modo Lounge para melhorar a iluminação da divisão. Plástico reciclado para o telecomando. Com embalagem de cartão reciclado com certificação da FSC e instruções em papel, o televisor Ambilight Philips TV corresponde às suas expectativas.

      Especificações técnicas

      • Ambilight

        Funcionalidades Ambilight
        • Animação de primeira instalação do Ambilight
        • Ambilight música
        • AmbiSleep
        • Modo de jogo
        • Modo de luz de sala-de-estar
        • Despertador tipo nascer do sol
        • Adaptável à cor da parede
        Versão da Ambilight
        em 3 lados

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        85  polegada
        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        215  cm
        Visor
        QLED 4K Ultra HD
        Resolução do painel
        3840x2160p
        Taxa de atualização nativa
        120  Hz
        Motor de imagem
        P5 Perfect Picture Engine
        Melhoramento de imagem
        • Calman
        • Pronto para o Calman Autocal e Calibração manual
        • Crystal Clear
        • Dolby Vision
        • ECO
        • Jogo
        • Compatível com HDR10+
        • Cinema em casa
        • EMC/FRC incorporado
        • Micro Dimming Pro
        • Monitor
        • Filme
        • Pessoal
        • Ultra Resolution
        Taxa de atualização variável
        144 Hz

      • Resolução de entrada do ecrã

        Resolução – Taxa de atualização
        • 576p – 50 Hz
        • 640 x 480 – 60 Hz
        • 720p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
        • 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Sintonizador/receção/transmissão

        Televisão Digital
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicação da força do sinal
        Sim
        Teletexto
        1000 páginas de Hipertexto
        Suporte de HEVC
        Sim

      • Smart TV

        Aplicações da SmartTV*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iplayer
        • Disney+
        • HBO
        • Netflix*
        • Aplicação NFT*
        • YouTube
        OS
        Sistema Operativo TITAN
        Tamanho da memória (Flash)*
        8 GB

      • Funcionalidades da Smart TV

        Televisor interativo
        HbbTV
        Assistente de voz*
        • Amazon Alexa integrada
        • Compatível com o Google Home
        • Telecomando com microfone.
        Experiência doméstica inteligente
        • Control4
        • ASSUNTO
        • Compatível com o Apple Home
        Barra de controlo de jogos
        Gamebar 2.0
        Suporte TTS
        Sim

      • Aplicações multimédia

        Formatos de reprodução de vídeo
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formatos de reprodução de música
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Formatos de legendas suportados
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formatos de reprodução de imagens
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Som

        Áudio
        2.1 canais
        Potência de saída (RMS)
        50 W
        Configuração dos altifalantes
        2 altifalantes de gama total de 10 W + subwoofer de 30 W
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        Melhoramento do som
        • Todo o estilo de som
        • AVL Mode
        • Melhoramento de graves
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos Virtualizer
        • DTS Play-Fi
        • Equalizador
        • Perfil auditivo
        • Modo Noturno
        • Calibração da divisão
        • Aumento vocal
        Características dos auscultadores
        Dolby Atmos para auscultadores
        Motor de som
        IntelliSound
        Coluna Principal
        Bass Reflex de gama total (FR01A+)
        Woofer
        Triple Ring Balance Quad PR

      • Conectividade

        Número de ligações HDMI
        4
        Funcionalidades HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Reprodução com um só toque
        • Passagem telecomando
        • Controlo do sistema de áudio
        • Standby do sistema
        Número de USB
        2
        Ligação sem fios
        • Wi-Fi 802.11ac 2x2 banda dupla
        • Bluetooth 5.2
        • Compatível com Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Sim, em todas as portas HDMI
        HDMI ARC
        Sim no HDMI2
        Funcionalidades HDMI 2.1
        eARC em HDMI 2

      • Funcionalidades de vídeo HDMI suportadas

        Jogos
        • HDMI VRR
        • ALLM
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • Compatível com HDR10+
        • HLG

      • Cartão de energia da UE

        Números de registo EPREL
        2323672
        Classe energética para SDR
        E
        Consumo de energia no modo ligado para SDR
        129  Kwh/1000 h
        Classe energética para HDR
        G
        Consumo de energia no modo ligado para HDR
        316  Kwh/1000 h
        Consumo e energia quando desligado
        nd
        Modo de espera em rede
        2,0  W
        Tecnologia de painel utilizada
        LCD QLED

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        CA 100-240 V, 50/60 Hz
        Consumo de energia em modo de espera
        menos de 0,3 W
        Funcionalidades de poupança de energia
        • Temporizador para desligar automático
        • Modo Eco
        • Sensor da luz
        • Supressão de imagem (para rádio)

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • 2 x pilhas AAA
        • Folheto de informação legal e segurança
        • Cabo de alimentação
        • Guia Rápido
        • Suporte para mesa
        • Telecomando

      • Design

        Cores do televisor
        Moldura de plástico em cinzento metalizado
        Design do suporte
        Suporte em cinzento metalizado

      • Dimensões

        Distância entre 2 suportes
        805  mm
        Compatível com suporte de parede
        600 x 400 mm
        Televisor sem suporte (L x A x P)
        1894 x 1097 x 96,2 mm
        Televisor com suporte (L x A x P)
        1894 x 1136 x 380 mm
        Embalagem de cartão (L x A x P)
        2080 x 1250 x 245 mm
        Peso do televisor sem suporte
        54kg
        Peso do televisor com suporte
        56 kg
        Peso incluindo a embalagem
        68 kg

      • Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
      • O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
      • A disponibilidade de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv
      • A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, da operadora e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp
      • O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
      • É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
      • O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
      • Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.
      • O botão dos serviços de multimédia no telecomando varia consoante o país. Consulte o produto real na caixa.
      • O Assistente Google está disponível em diferentes idiomas e países específicos para os tipos de produto.
      • O âmbito dos serviços de controlo por voz através do televisor varia de acordo com o país e o idioma. Para obter as informações mais recentes, contacte o nosso apoio ao cliente.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos E.U.A. e noutros países e regiões.

