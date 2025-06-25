Imagine isto. Grandes noites de cinema em casa. Jogadas sem falhas. Som surround. Escolhas infinitas com a Smart TV. Com um televisor 4K com Ambilight que vai para além do ecrã. Não é apenas fácil de utilizar, é o único que tem tudo.
O televisor que merece a sua atenção
Televisor Ambilight de 215 cm (85")
QLED 4K. VRR de 144 Hz
Motor de imagem P5
Dolby Vision e Dolby Atmos
O único televisor com luzes integradas na parte de trás
Imagine: luz LED integrada que reage a tudo o que vê, envolvendo-o numa aura de cor. O Ambilight muda tudo: agora, o seu ecrã irá parecer maior, envolvendo-o ainda mais nos seus programas favoritos. Depois de experimentar, nunca vai querer outro televisor sem o Ambilight.
Nitidez e vivacidade de imagem definidas com QLED 4K
Cores vivas. Cenas extremamente nítidas. É a perfeição de imagem no seu melhor. Com 4K (UHD), este televisor Ambilight TV adapta-se a todos os seus formatos HDR. Pode absorver cada detalhe de todos os momentos incríveis, quer seja escuro ou claro, reproduzido ou transmitido, à medida que vê cena a cena.
Ver para crer com o motor de imagem Philips P5
Imagine: detalhes com profundidade mais acentuada, cores extremamente vivas, tons de pele realistas. Com um movimento tão suave e natural e imagens tão nítidas, é como se estivesse presente no momento. Abra os olhos, eleve os seus sentidos e sinta a diferença.
Experiências de visualização cinematográficas com Dolby
O Dolby Vision e o Dolby Atmos colocam-no diretamente no lugar do realizador. Cada cena, de nível cinematográfico claro e definido, é uma delícia para os seus olhos e ouvidos. Quer se trate de filmes, desporto ou jogos, deixe-se envolver por experiências cinematográficas mais realistas em cada momento incrível.
DTS:X para experiências de som envolventes em 3D
O DTS:X faz toda a diferença, com um som tão real que o pode sentir. Com a tecnologia de áudio 3D a acrescentar outra dimensão ao som, este move-se livremente para o envolver mais profundamente no momento.
Leve o gaming a outro nível
Desde os viciados em joysticks aos mais devotos dos jogadores, tudo se resume a jogabilidade e gráficos extremamente reativos, sem perder um único momento. Com VRR de 144 Hz, HDMI 2.1, latência ultrabaixa e Freesync premium, tem tudo para uma jogabilidade mais suave. E com o modo de jogo Ambilight, é o momento de se envolver ainda mais na ação.
Sistema operativo Titan. Encontre facilmente.
A plataforma do sistema operativo Titan da Smart TV Philips oferece-lhe rapidamente tudo o que gosta de ver. De filmes a séries e de documentários a dramas, tudo o que procura está à distância de um toque num botão. Independentemente do que pretende ver, mantenha todas as melhores aplicações de transmissão facilmente ao seu alcance.
Ligue-se facilmente à sua rede doméstica inteligente
A compatibilidade com o Matter Smart Home proporciona uma integração perfeita à sua rede doméstica inteligente existente. Para controlar o televisor a partir da sua aplicação Matter Smart Home ou com serviços de controlo por voz, basta premir o botão no telecomando e falar. Reduza a intensidade das luzes. Ajuste o termóstato. Até pode ligar o seu televisor Philips Ambilight TV. Um único comando faz tudo isso. O televisor é compatível com altifalantes inteligentes Google e com o Apple AirPlay.
Todos os tamanhos para satisfazer as suas necessidades
O tamanho é importante. E, neste caso, é a forma como o seu televisor se integra de forma maravilhosa na sua divisão. Quer opte por um ecrã pequeno de ajuste perfeito ou por um maior que se adapte ao seu espaço de cinema em casa, pode fazer a sua escolha de acordo com as suas necessidades. Desde 43" a umas incríveis 75", este é o televisor que merece a sua atenção.
Adicione clareza a cada palavra com o aumento vocal
Ouça cada palavra com mais nitidez. O aumento vocal permite ao ouvinte aumentar ou diminuir o volume do diálogo sem qualquer alteração no som de fundo. Desta forma, não irá perder um único momento agora que cada frase é expressa com a maior clareza.
Design europeu
Suporte giratório central cuidadosamente considerado para um ângulo de visão mais flexível e para reduzir os reflexos. Modo Lounge para melhorar a iluminação da divisão. Plástico reciclado para o telecomando. Com embalagem de cartão reciclado com certificação da FSC e instruções em papel, o televisor Ambilight Philips TV corresponde às suas expectativas.
