Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
1800 W
Parquet
O poderoso motor de 2000 Watts gera uma potência de sucção máxima de 400 Watts para resultados de limpeza perfeitos.
O cabo longo permite-lhe um alcance superior, para que possa limpar uma divisão sem ter de parar. Este produto tem um alcance superior a 10 m.
Este filtro HEPA retém ácaros microscópicos nocivos que provocam alergias respiratórias. Para manter a eficácia de filtragem, substitua o filtro HEPA a cada 6 meses.
4.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Fonseca
25/06/2017
Portugal
Bom desempenho
[Employee of philipsglobal] É um aspirador para o dia a dia, pesado mas bastante funcional e com boa sucção. O cabo eléctrico é muito longo e fácil de enrolar no interior. Permite regular potência e assim também gerar menos ruído.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco
Gonçalves
01/06/2017
Portugal
Aspirador funcional e valor economico
[Employee of philipsglobal] Aspirador bastante funcional ainda que não muito potente e como há dificuldade em comprar filtros depois de algum uso ao aspirador nota-se o cheiro a pó
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco