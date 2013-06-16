Het turen naar mijn 15" laptop was ik zat en ging op zoek naar een monitor van Philips die dezelfde look had als mijn Philips tv, deze 236V4LHAB voldeed aan mijn eisen zoals HDMI en ingebouwde luidsprekers voor een niet te hoge prijs. Plug en play op Windows 8 geen probleem, direct een HD filmpje afgespeeld en zeer verrast over de beeldkwaliteit en de diverse instelmogelijkheden. De geluidskwaliteit is zeer matig voor muziek, bij "normaal" internet voldoen de ingebouwde luidsprekers redelijk. Het beeld speel ik via een (actieve) HDMI splitter ook af op mijn tv en via de tv het geluid op de versterker, hierdoor is het geluidsprobleem opgelost en een concert of film via internet bekijken word op deze manier een genot, misschien een tip voor kopers? Ook een voordeel is het makkelijk switchen tussen HDMI en VGA omdat ik mijn oude desktop ook nog soms gebruik. Wat er bijgeleverd was is een VGA kabel die iedereen wel heeft, maar geen HDMI kabel, die toch snel 15 euro kost, viel een beetje tegen. Als de monitor geen signaal ontvangt gaat deze automatisch in stand-by stand, makkelijk als de computer in slaapstand schakelt.