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Descontinuado

Série 1700Ferro a vapor

GC1705/01

4
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

1 prémio

Rapidez e eficiência garantidas
A vida é composta por muito mais do que tarefas domésticas, por isso deseja fazê-las o mais rapidamente possível. Com a sua ponta em bico especial, os orifícios de vapor de design único e uma base antiaderente, este ferro de qualidade foi simplesmente concebido para a rapidez.
Ver todos os benefícios

Formato da base que maximiza a rapidez

Rapidez e eficiência garantidas

  • Vapor de 17 g/min.

  • Base em alumínio

  • Anticalcário

  • 1400 Watts

1400 W para uma saída de vapor elevada e constante

1400 W para uma saída de vapor elevada e constante

Este potente ferro aquece rapidamente e mantém temperaturas muito estáveis durante o funcionamento, facilitando a remoção eficaz dos vincos.

Um vapor suave humedece uniformemente o tecido

Um vapor suave humedece uniformemente o tecido

A função de borrifador produz um ligeiro embaciamento que humedece uniformemente o tecido, tornando mais fácil passar a ferro os vincos.

Calc clean para evitar a acumulação de calcário no ferro

Calc clean para evitar a acumulação de calcário no ferro

Com a função Calc Clean basta expelir o vapor do ferro Philips para remover as partículas de calcário. Desta forma, prolonga a duração do ferro.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

16/06/2013

Nederland

Nederland

Verrast over diverse gemakkelijke instelmogelijkheden.

Het turen naar mijn 15" laptop was ik zat en ging op zoek naar een monitor van Philips die dezelfde look had als mijn Philips tv, deze 236V4LHAB voldeed aan mijn eisen zoals HDMI en ingebouwde luidsprekers voor een niet te hoge prijs. Plug en play op Windows 8 geen probleem, direct een HD filmpje afgespeeld en zeer verrast over de beeldkwaliteit en de diverse instelmogelijkheden. De geluidskwaliteit is zeer matig voor muziek, bij "normaal" internet voldoen de ingebouwde luidsprekers redelijk. Het beeld speel ik via een (actieve) HDMI splitter ook af op mijn tv en via de tv het geluid op de versterker, hierdoor is het geluidsprobleem opgelost en een concert of film via internet bekijken word op deze manier een genot, misschien een tip voor kopers? Ook een voordeel is het makkelijk switchen tussen HDMI en VGA omdat ik mijn oude desktop ook nog soms gebruik. Wat er bijgeleverd was is een VGA kabel die iedereen wel heeft, maar geen HDMI kabel, die toch snel 15 euro kost, viel een beetje tegen. Als de monitor geen signaal ontvangt gaat deze automatisch in stand-by stand, makkelijk als de computer in slaapstand schakelt.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC1705 Stoomstrijkijzer uit de 1700-serie

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC1705 Stoomstrijkijzer uit de 1700-serie

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