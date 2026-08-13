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Descontinuado
GC4640/02
Ionic DeepSteam
O processo de ionização cria pequenas partículas de vapor que penetram mais fundo no tecido. Isto significa que até os vincos mais difíceis desaparecem facilmente.
Ferro a vapor Philips com saída de vapor contínua de até 40 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.
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