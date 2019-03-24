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  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Standard Product Photo Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Main in-use photograph Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Product with Accessory Photograph Philips ClearTouch Essence Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Essence Garment Steamer

Descontinuado

ClearTouch EssenceVaporizador para roupa

GC535/35

3.8

| (21) Críticas | 94% recomendam este produto

1 prémio

Refresque roupas delicadas com os seus aromas favoritos

O novo ClearTouch Essence fornece os seus aromas favoritos às suas roupas. Verta a sua fragrância na tampa para fragrâncias MyEssence e o vapor dará um aroma fresco à sua roupa para poder refrescá-las sem ter de as lavar com água ou a seco.

Ver todos os benefícios

Com a tampa para fragrâncias MyEssence

Refresque roupas delicadas com os seus aromas favoritos

  • 2000 W

  • Tampa para fragrâncias MyEssence

  • Hang&Lock

O vapor fornece os seus aromas favoritos à sua roupa

O vapor fornece os seus aromas favoritos à sua roupa

O vapor potente fornece os seus aromas favoritos às suas roupas graças à inovadora tampa para fragrâncias MyEssence.

Vapor extra potente

Vapor extra potente

O vapor potente é expelido através dos bocais, permitindo-lhe remover vincos em apenas algumas passagens.

Remove odores a cigarro, comida e odores corporais

Remove odores a cigarro, comida e odores corporais

O vapor potente remove odores a cigarro, comida e odores corporais.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Imagem de VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.8

de 5

21

Críticas

94%

recomendam este produto

2

24/03/2019

España

España

Encantada!

Tengo el producto desde hace casi dos años y sigo encantada. Ha superado mis expectativas. Sólo que nunca había utilizado las fragancias. Quiero saber si puedo utilizar cualquiera de mis perfumes o tengo que comprar alguna fragancia con una característica en especial

Esta avaliação foi feita para Vaporizador de ropa ClearTouch Essence GC535/35

Esta avaliação foi feita para Vaporizador de ropa ClearTouch Essence GC535/35

09/06/2017

Nederland

Nederland

Zeer degelijk product

Niet alleen voor kleding, maar ook voor gordijnen en auto stoelen! Zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te gebruiken en te verplaatsen. Het feit dat je er een geur bij aan kunt brengen maakt het nog plezieriger! Zeer tevreden!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ClearTouch Essence GC535/35 Kledingstomer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ClearTouch Essence GC535/35 Kledingstomer

08/06/2017

Nederland

Nederland

Mooi extraatje in strijkland

De doos De doos is mooi vorm gegeven. Bij het openen is direct een korte gebruikshandleiding te zien. Het apparaat is snel en makkelijk in elkaar te zetten. Dit maakt dat ik direct enthousiast was. Het gebruik Het apparaat is simpel te bedienen en snel warm wat het makkelijk maakt om hem even aan te zetten. Omdat er geen strijkplank nodig is, is het snel en makkelijk te gebruiken. De geurdopjes zijn snel en makkelijk te verwisselen en maken het opfrissen van kleding in verschillende geuren daarmee erg makkelijk. Het apparaat is simpel te bedienen met een aan/uit knop en een draaiknop om het waterreservoir te ontgrendelen. De vuldop van het waterreservoir zit aan de onderzijde. Na het gebruik is het apparaat in te klappen, maar nog steeds vrij log. Hierdoor is het niet makkelijk op te bergen. De stang draait zodra je "druk" uitvoert op het kledingstuk, dit is niet heel praktisch omdat je er soort van achteraan moet lopen. Ik beveel dit product zeker aan. Niet als vervanging van een strijkijzer, omdat ik het apparaat minder geschikt vind voor broeken en of zeer gekreukte kledingstukken. Voor ons als "gooi de kleding maar op de stoel en draag het een week later weer" mensen is het ideaal. Je haalt moeiteloos de kleine kreukels uit de kleding en frist tegelijk de kleding op indien je de geurdopjes vult met olie. Het zou mooi zijn als het apparaat bijvoorbeeld ook in het zwart verkrijgbaar zou zijn. Zeker voor de alleenstaande man die snel zijn kleding op wil frissen in zijn strakke inloopkast.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ClearTouch Essence GC535/35 Kledingstomer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ClearTouch Essence GC535/35 Kledingstomer

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Avisos legais

  1. testado por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 com 8 minutos tempo de vaporização.