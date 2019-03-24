De doos De doos is mooi vorm gegeven. Bij het openen is direct een korte gebruikshandleiding te zien. Het apparaat is snel en makkelijk in elkaar te zetten. Dit maakt dat ik direct enthousiast was. Het gebruik Het apparaat is simpel te bedienen en snel warm wat het makkelijk maakt om hem even aan te zetten. Omdat er geen strijkplank nodig is, is het snel en makkelijk te gebruiken. De geurdopjes zijn snel en makkelijk te verwisselen en maken het opfrissen van kleding in verschillende geuren daarmee erg makkelijk. Het apparaat is simpel te bedienen met een aan/uit knop en een draaiknop om het waterreservoir te ontgrendelen. De vuldop van het waterreservoir zit aan de onderzijde. Na het gebruik is het apparaat in te klappen, maar nog steeds vrij log. Hierdoor is het niet makkelijk op te bergen. De stang draait zodra je "druk" uitvoert op het kledingstuk, dit is niet heel praktisch omdat je er soort van achteraan moet lopen. Ik beveel dit product zeker aan. Niet als vervanging van een strijkijzer, omdat ik het apparaat minder geschikt vind voor broeken en of zeer gekreukte kledingstukken. Voor ons als "gooi de kleding maar op de stoel en draag het een week later weer" mensen is het ideaal. Je haalt moeiteloos de kleine kreukels uit de kleding en frist tegelijk de kleding op indien je de geurdopjes vult met olie. Het zou mooi zijn als het apparaat bijvoorbeeld ook in het zwart verkrijgbaar zou zijn. Zeker voor de alleenstaande man die snel zijn kleding op wil frissen in zijn strakke inloopkast.