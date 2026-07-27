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  • Remoção de vincos sem esforço de cima a baixo
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Descontinuado

ComfortTouchVaporizador para roupa

GC552/40

1 prémio

Remoção de vincos sem esforço de cima a baixo
O nosso novo vaporizador de roupa ComfortTouch remove vincos e refresca os tecidos. Com um vapor contínuo potente e uma StyleBoard extra longa, a roupa ficará livre de vincos de cima a baixo num abrir e fechar de olhos.
Ver todos os benefícios

com FlexHead e StyleBoard extralonga

Remoção de vincos sem esforço de cima a baixo

  • StyleBoard

  • 1800 W

  • 3 regulações de vapor

Vapor contínuo e potente para rápida remoção de vincos

Vapor contínuo e potente para rápida remoção de vincos

O vapor potente contínuo é expelido através dos bocais, permitindo-lhe remover vincos em apenas algumas passagens.

StyleBoard extralonga para obter melhores resultados de cima a baixo

Uma StyleBoard extralonga proporciona um suporte fiável durante a aplicação de vapor. Basta engomar o tecido entre a placa de vapor e a tábua de engomar para uma vaporização mais fácil com bons resultados de cima a baixo.

Escova em tecido para uma maior penetração do vapor em peças grossas

Escova em tecido para uma maior penetração do vapor em peças grossas

Utilize o acessório de escova com peças mais grossas, como casacos, para uma melhor penetração do vapor e um toque final mais suave.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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Avisos legais

  1. Testado por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 com 1 minuto de tempo de vaporização.