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Descontinuado
GC552/40
StyleBoard
1800 W
3 regulações de vapor
O vapor potente contínuo é expelido através dos bocais, permitindo-lhe remover vincos em apenas algumas passagens.
Uma StyleBoard extralonga proporciona um suporte fiável durante a aplicação de vapor. Basta engomar o tecido entre a placa de vapor e a tábua de engomar para uma vaporização mais fácil com bons resultados de cima a baixo.
Utilize o acessório de escova com peças mais grossas, como casacos, para uma melhor penetração do vapor e um toque final mais suave.
Prémios
Críticas
Testado por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 com 1 minuto de tempo de vaporização.