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Descontinuado
GC7640/80
Pressão máx. da bomba de 5,2 bar
Jacto de vapor de 250 g
Bloqueio de transporte
Depósito da água fixo de 1,5 L
"Agora pode passar a ferro desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura. Garantimos que não queima nenhum tecido que possa ser passado a ferro. Tecnologia revolucionária com 1) Processador de controlo inteligente avançado que controla com precisão a temperatura da base. Não necessita de ajustar a temperatura 2) Motor de vapor ProVelocity compacto fornece mais vapor para um engomar mais rápido. Este permite um design compacto do seu gerador de vapor para uma arrumação mais fácil"
O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.
Utilizando o modo ECO, com uma quantidade reduzida de vapor, pode economizar energia sem comprometer os resultados de engomar. Para uma maior rapidez, mude para o modo Turbo, que gera mais vapor.
Prémios
3.0
de 5
2
Críticas
Katiuska
13/01/2020
Portugal
Comprador verificado
Muito bom
Adoro o ferro de engomar embora a Philips se tenha esquecido de quem o possui. Visto ser necessário utilizar o filtro de anti-calcário e só se conseguir via encomenda, o que na Região Autónoma da Madeira demora a chegar... Devia haver com mais facilidade. Já para não falar que uando a Philips deixar de ter stock será um ferro de engomar para o LIXO!!! Vergonhoso!
Pontos positivos
Rápido
Pontos negativos
Utilizar filtro anti-calcário
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Pure GC7640/80 Steam generator iron
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PedroValongo
07/10/2018
Portugal
Muito mau
Comprei o ferro em Maio de 2016. Comecei a dar uso apenas em abril de 2017 pois quando me juntei. Hoje dia 7/10/2018 o ferro avariou logo apos quase terminar a garantia.. COmo e possivel um ferro do valor deste apos dois anos avarias....
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