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  • Engomar mais rápido e fácil
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Descontinuado

PerfectCare PureFerro com gerador de vapor

GC7640/80

3
| (2) Críticas

1 prémio

Engomar mais rápido e fácil
Passe a ferro as suas peças de roupa sem ajustar a temperatura graças à revolucionária tecnologia OptimalTemp. Design muito mais compacto e leve para ser mais fácil de armazenar. 99% sem calcário, recargas anticalcário Pure Steam aumentam a vida útil em 5 vezes
Ver todos os benefícios

sem necessitar de ajustes da temperatura

Engomar mais rápido e fácil

  • Pressão máx. da bomba de 5,2 bar

  • Jacto de vapor de 250 g

  • Bloqueio de transporte

  • Depósito da água fixo de 1,5 L

Engome desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura

Engome desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura

"Agora pode passar a ferro desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura. Garantimos que não queima nenhum tecido que possa ser passado a ferro. Tecnologia revolucionária com 1) Processador de controlo inteligente avançado que controla com precisão a temperatura da base. Não necessita de ajustar a temperatura 2) Motor de vapor ProVelocity compacto fornece mais vapor para um engomar mais rápido. Este permite um design compacto do seu gerador de vapor para uma arrumação mais fácil"

Jacto de vapor até 250 g

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.

Economizador com o modo ECO

Economizador com o modo ECO

Utilizando o modo ECO, com uma quantidade reduzida de vapor, pode economizar energia sem comprometer os resultados de engomar. Para uma maior rapidez, mude para o modo Turbo, que gera mais vapor.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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3.0

de 5

2

Críticas

4
3
2

13/01/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito bom

Adoro o ferro de engomar embora a Philips se tenha esquecido de quem o possui. Visto ser necessário utilizar o filtro de anti-calcário e só se conseguir via encomenda, o que na Região Autónoma da Madeira demora a chegar... Devia haver com mais facilidade. Já para não falar que uando a Philips deixar de ter stock será um ferro de engomar para o LIXO!!! Vergonhoso!

Pontos positivos

Rápido

Pontos negativos

Utilizar filtro anti-calcário

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Pure GC7640/80 Steam generator iron

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07/10/2018

Portugal

Portugal

Muito mau

Comprei o ferro em Maio de 2016. Comecei a dar uso apenas em abril de 2017 pois quando me juntei. Hoje dia 7/10/2018 o ferro avariou logo apos quase terminar a garantia.. COmo e possivel um ferro do valor deste apos dois anos avarias....

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Pure GC7640/80 Steam generator iron

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