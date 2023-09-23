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Descontinuado
Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. É gerado um vapor potente consistente que penetra profundamente no interior das peças de roupa tornando o engomar mais rápido e melhor. A potência de vapor pode ser regulada para satisfazer as suas necessidades.
Para um engomar sem esforço necessita de muito vapor. Uma grande saída de vapor significa que tem de encher o depósito muitas vezes. O depósito de água com capacidade extragrande de 1,4 litros reduz a necessidade de encher o depósito.
A exclusiva ponta de vapor combina uma frente da base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais na ponta, para chegar às áreas mais pequenas e mais difíceis e conseguir os melhores resultados de engomar.
Prémios
4.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Philips gc
23/09/2023
Portugal
Excelente e duradouro
Comprado em 2009 manter se ia operacional não fosse ter rasgado a mangueira dos cabos eléctricos o que gerou um curto circuito, e terá muito provavelmente queimado a placa electrónica. Espero que o seguinte tenha a mesma qualidade.
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Esta avaliação foi feita para GC8280/02 Gerador de vapor pressurizado
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louro
24/05/2019
Portugal
mUITO bOM
pENA QUE NÃO HÁ PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO COMO A CALDEIRA .
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