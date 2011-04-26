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  • Óptimos resultados, o mínimo de esforço
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Descontinuado

8500 seriesGerador de vapor pressurizado

GC8560/02

4.7

| (33) Críticas | 97% recomendam este produto

1 prémio

Óptimos resultados, o mínimo de esforço

Potente mas surpreendentemente prático. Este sistema de engomar Philips produz vapor contínuo a alta pressão. Pode voltar a encher o depósito de água amovível a qualquer altura e em qualquer local, tornando o engomar fácil e rápido.

Ver todos os benefícios

Desempenho de engomar sem cedências

Óptimos resultados, o mínimo de esforço

  • 1,6 l

  • AUTO CORD

Até 5 bar de pressão

Até 5 bar de pressão

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. É gerado um vapor potente consistente que penetra profundamente no interior das peças de roupa tornando o engomar mais rápido e melhor. A potência de vapor pode ser regulada para satisfazer as suas necessidades.

Vapor contínuo de até 120 g/min

Vapor contínuo de até 120 g/min

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. A tecnologia exclusiva num ferro com gerador de vapor da Philips gera um vapor potente permitindo passar a ferro de uma forma mais simples, melhor e mais rápida.

Ferro leve e ergonómico de 1,2 kg

Ferro leve e ergonómico de 1,2 kg

O design ergonómico do ferro permite um engomar confortável, reduzindo o esforço sobre o pulso. A pega vertical garante uma posição natural reduzindo o esforço durante o engomar. O design do ferro também evita os movimentos repetitivos provocados pela colocação do ferro no respetivo suporte. O ferro é leve (1,2 kg) para uma experiência de engomar fácil e confortável.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.7

de 5

33

Críticas

97%

recomendam este produto

3
1

26/04/2011

España

España

Muy muy buena.

Es muy rápida, el agua se calienta al instante, tiene muchísimo vapor, de hecho, siempre la pongo al mínimo de vapor. Es muy fácil limpiarla. El cable se recoge de forma automática. Si te quedas sin agua la recargas sin tener que desenchufarla. Estoy muy contenta con ella. La anterior que tuve era de la marca Di4, y me salió malísima, el agua tardaba mucho en calentarse, si se me terminaba tenía que esperar hasta que se enfriara para volverla a llenar y que se volviese a calentar, ...un desastre, vamos. Sin embargo esta, es la mejor plancha que he tenido hasta el momento.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para serie 8500 GC8560 Centro de planchado a presión

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Esta avaliação foi feita para serie 8500 GC8560 Centro de planchado a presión

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

I like my iron

I bought it last year and its great to use For my loads of iron it perfact do the whole Lot in an hour or two easy to handel the Cord and wire continuous refill of water and temp control So i ll definetly recommend a friend

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8500 series GC8560 Pressurised steam generator

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23/07/2012

United Kingdom

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