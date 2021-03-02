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Descontinuado
Lâminas em aço inoxidável
13 regulações de comprimento
75 min. autonomia sem fios/8 h carreg.
O nosso aparador de cabelo Philips com o novo e inovador pente aparador foi desenvolvido para evitar que os cabelos fiquem presos. Assim, pode cortar o seu cabelo, do início ao fim, sem interrupções.
O aparador de cabelo Philips 3000 dispõe da tecnologia DualCut para a máxima precisão. Inclui lâminas duplas e foi concebido para se manter tão afiado como no primeiro dia.
As lâminas em aço de afiação automática foram concebidas para terem uma duração incrivelmente longa. Mesmo após 5 anos, cortam com a mesma precisão e exatidão do pente aparador primeiro dia.
4.5
de 5
50
Críticas
89%
recomendam este produto
Luysa
02/03/2021
España
Comprador verificado
El producto cumple con mis expectativas
El producto cumple mis expectativas. Relación calidad precio es muy buen producto producto. Tengo varios productos philips y estoy encantada con ellos.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Cortacabello
Sim, recomendo este produto
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Josewito
21/02/2021
España
El producto tiene unas funciones fantasticas
Me gusta porque corta muy bien el pelo y apura al maximo
Sim, recomendo este produto
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Aliche8
25/11/2019
España
Comprador verificado
El producto es facil de utilizar
Me ha gustado el producto por que es muy facil de utilizar. Su mango es comodo, limpieza facil y resultados perfectos.
Pontos positivos
Utilizacion sin cables
Sim, recomendo este produto
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Cortes mais rápidos sem obstruções - testado em cortes de comprimentos de cabelo até 19 mm, em comparação com o pente anterior
Corta 2 vezes mais rápido - em comparação com o seu antecessor da Philips