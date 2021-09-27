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  • Corte uniforme e rápido
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Descontinuado

Hairclipper series 3000Aparador

HC3525/15

4.1
| (490) Críticas | 85% recomendam este produto
Corte uniforme e rápido
O aparador de cabelo 3000 Philips proporciona um corte rápido e uniforme. As 13 regulações de comprimento do dispositivo, a tecnologia Trim-and-Flow e a tecnologia DualCut permitem-lhe obter rapidamente um acabamento uniforme.
Ver todos os benefícios

Aparar mais rápido sem obstrução

Corte uniforme e rápido

  • Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis

  • 13 regulações de comprimento

  • 45 min. de autonomia sem fios/8 h de carregamento

Consiga uma maior autonomia da bateria através do design otimizado DuraPower

Consiga uma maior autonomia da bateria através do design otimizado DuraPower

Um dispositivo em que pode sempre confiar para uma aparência impecável. A tecnologia DuraPower protege o motor e a bateria contra sobrecargas, aumentando eficazmente a vida útil do aparador.

Ajuste facilmente o comprimento do cabelo de 0,5 a 23 mm

Ajuste facilmente o comprimento do cabelo de 0,5 a 23 mm

Personalize o comprimento do cabelo com facilidade. Escolha entre 12 regulações entre 1 e 23 mm, em incrementos de 2 mm. Para um corte mais apurado, basta retirar o pente para um corte preciso de 0,5 mm.

Lâminas em aço de afiação automática que não necessitam de óleo

Lâminas em aço de afiação automática que não necessitam de óleo

Nunca foi tão fácil ter um aspeto impecável. Os nossos aparadores de cabelo possuem lâminas de afiação automática de duração incrivelmente longa, garantindo um aparar com precisão desde o primeiro dia até cinco anos depois, e muito mais.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

490

Críticas

85%

recomendam este produto

27/09/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito bom

Polivalente. Em qualquer altura posso apresentar-me com o cabelo e barba aparados,

Pontos positivos

Prático e funcional

Pontos negativos

Não tem bateria

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador

29/08/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Exelente

Exelente máquina, corto o cabelo e aparo a barba com ela, apenas o sistema adotado para regular a medida do corte causa um pouco de confusão porque tem 13 níveis de corte, mas após algumas utilizações consegui adaptar-me, poderia ser mais simplificado.

Pontos positivos

Ter dupla função, aparar a barba e cortar o cabelo. Bom beneficio vs custo

Pontos negativos

se colocar o pente num tamanho maior não corta.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador

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09/08/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

o produto cumpre com a função pretendida

A maquina tem um funcionamento diferente de outros modelos (pente) mas o mesmo permite manter as laminas limpas durante o corte.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparador

Sim, recomendo este produto

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