ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Corte uniforme e rápido
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido
  • Corte uniforme e rápido

Descontinuado

Hairclipper series 3000Aparador

HC3530/15

4.1
| (490) Críticas | 85% recomendam este produto
Corte uniforme e rápido
O aparador de cabelo 3000 Philips proporciona um corte rápido e uniforme. As 13 regulações de comprimento do dispositivo, a tecnologia Trim-and-Flow e a tecnologia DualCut permitem-lhe obter rapidamente um acabamento uniforme.
Ver todos os benefícios

Aparar mais rápido sem obstrução

Corte uniforme e rápido

  • Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis

  • 13 regulações de comprimento

  • 75 min. de autonomia sem fios/8 h de carregamento

  • Inclui pente de barba

Consiga uma maior autonomia da bateria através do design otimizado DuraPower

Consiga uma maior autonomia da bateria através do design otimizado DuraPower

Um dispositivo em que pode sempre confiar para uma aparência impecável. A tecnologia DuraPower protege o motor e a bateria contra sobrecargas, aumentando eficazmente a vida útil do aparador.

Ajuste facilmente o comprimento do cabelo de 0,5 a 23 mm

Ajuste facilmente o comprimento do cabelo de 0,5 a 23 mm

Personalize o comprimento do cabelo com facilidade. Escolha entre 12 regulações entre 1 e 23 mm, em incrementos de 2 mm. Para um corte mais apurado, basta retirar o pente para um corte preciso de 0,5 mm.

Lâminas em aço de afiação automática que não necessitam de óleo

Lâminas em aço de afiação automática que não necessitam de óleo

Nunca foi tão fácil ter um aspeto impecável. Os nossos aparadores de cabelo possuem lâminas de afiação automática de duração incrivelmente longa, garantindo um aparar com precisão desde o primeiro dia até cinco anos depois, e muito mais.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

490

Críticas

85%

recomendam este produto

27/09/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito bom

Polivalente. Em qualquer altura posso apresentar-me com o cabelo e barba aparados,

Pontos positivos

Prático e funcional

Pontos negativos

Não tem bateria

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador

29/08/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Exelente

Exelente máquina, corto o cabelo e aparo a barba com ela, apenas o sistema adotado para regular a medida do corte causa um pouco de confusão porque tem 13 níveis de corte, mas após algumas utilizações consegui adaptar-me, poderia ser mais simplificado.

Pontos positivos

Ter dupla função, aparar a barba e cortar o cabelo. Bom beneficio vs custo

Pontos negativos

se colocar o pente num tamanho maior não corta.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador

09/08/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

o produto cumpre com a função pretendida

A maquina tem um funcionamento diferente de outros modelos (pente) mas o mesmo permite manter as laminas limpas durante o corte.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparador

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparador

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis