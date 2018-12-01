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Descontinuado
HC3535/15
Lâminas em aço inoxidável
13 regulações de comprimento
75 min. autonomia sem fios/8 h carreg.
Bolsa, tesoura e pente para barba
O nosso aparador de cabelo Philips com o novo e inovador pente aparador foi desenvolvido para evitar que os cabelos fiquem presos. Assim, pode cortar o seu cabelo, do início ao fim, sem interrupções.
O aparador de cabelo Philips 3000 dispõe da tecnologia DualCut para a máxima precisão. Inclui lâminas duplas e foi concebido para se manter tão afiado como no primeiro dia.
As lâminas em aço de afiação automática foram concebidas para terem uma duração incrivelmente longa. Mesmo após 5 anos, cortam com a mesma precisão e exatidão do pente aparador primeiro dia.
3.9
de 5
9
Críticas
Stalev
01/12/2018
United Kingdom
Great Hair clipper
I recomend this hair clipper. Greate choice for price
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper
Sir Scapa
04/08/2021
Sverige
Bra garanti!
Inga rekomendationer än, har inte använt den tillräckligt mycket än.
Pontos positivos
5 stjernor pga den långa garantin.
Pontos negativos
Inga än!
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
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wild cut
09/09/2020
Österreich
Sehr guter Haarschneider zum günstigen Preis!
Ich war schon verzweifelt, weil ich im Fachhandel keinen Haar-/Bartschneider finden konnte der das tat, was er eigentlich sollte. Den Philips HC3535 habe ich zufällig bei Hofer (Aldi) entdeckt und kurzer Hand gekauft und war bei der Anwendung vom ersten Moment begeistert! Liegt gut in der Hand, ist nicht laut, lässt sich mit einem Handgriff reinigen, Messer sind scharf und präzise (müssen nicht geölt oder nachgeschärft werden!) Akku hält sehr lange, zwei Aufsätze für jede Haarsituation, Länge von 1-23 exakt einstellbar - mit einem Wort PERFEKT!!!
Pontos positivos
Super Qualität zum günstigen Preis!
Pontos negativos
Keine!!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider
Cortes mais rápidos sem obstruções - testado em cortes de comprimentos de cabelo até 19 mm, em comparação com o pente anterior
Corta 2 vezes mais rápido - em comparação com o seu antecessor da Philips