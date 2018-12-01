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  • Cabelo uniforme e fácil
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Descontinuado

Hairclipper series 3000Aparador

HC3535/15

3.9
| (9) Críticas
Cabelo uniforme e fácil
Obtenha um corte fácil, rápida e facilmente. A tecnologia DualCut com lâminas autoafiáveis corta duas vezes mais rápido*. A tecnologia Trim-n-Flow dispõe de um pente aparador desenvolvido de forma a evitar obstruções para que possa terminar o seu estilo de uma só vez.
Ver todos os benefícios

Aparar mais rápido sem obstrução*

Cabelo uniforme e fácil

  • Lâminas em aço inoxidável

  • 13 regulações de comprimento

  • 75 min. autonomia sem fios/8 h carreg.

  • Bolsa, tesoura e pente para barba

Tecnologia Trim-n-Flow para corte contínuo

Tecnologia Trim-n-Flow para corte contínuo

O nosso aparador de cabelo Philips com o novo e inovador pente aparador foi desenvolvido para evitar que os cabelos fiquem presos. Assim, pode cortar o seu cabelo, do início ao fim, sem interrupções.

Precisão máxima com lâminas duplas

Precisão máxima com lâminas duplas

O aparador de cabelo Philips 3000 dispõe da tecnologia DualCut para a máxima precisão. Inclui lâminas duplas e foi concebido para se manter tão afiado como no primeiro dia.

Obtenha um corte perfeito, mas protetor

Obtenha um corte perfeito, mas protetor

As lâminas em aço de afiação automática foram concebidas para terem uma duração incrivelmente longa. Mesmo após 5 anos, cortam com a mesma precisão e exatidão do pente aparador primeiro dia.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

9

Críticas

3
2

01/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great Hair clipper

I recomend this hair clipper. Greate choice for price

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper

Sim, recomendo este produto

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04/08/2021

Sverige

Sverige

Bra garanti!

Inga rekomendationer än, har inte använt den tillräckligt mycket än.

Pontos positivos

5 stjernor pga den långa garantin.

Pontos negativos

Inga än!

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare

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09/09/2020

Österreich

Österreich

Sehr guter Haarschneider zum günstigen Preis!

Ich war schon verzweifelt, weil ich im Fachhandel keinen Haar-/Bartschneider finden konnte der das tat, was er eigentlich sollte. Den Philips HC3535 habe ich zufällig bei Hofer (Aldi) entdeckt und kurzer Hand gekauft und war bei der Anwendung vom ersten Moment begeistert! Liegt gut in der Hand, ist nicht laut, lässt sich mit einem Handgriff reinigen, Messer sind scharf und präzise (müssen nicht geölt oder nachgeschärft werden!) Akku hält sehr lange, zwei Aufsätze für jede Haarsituation, Länge von 1-23 exakt einstellbar - mit einem Wort PERFEKT!!!

Pontos positivos

Super Qualität zum günstigen Preis!

Pontos negativos

Keine!!!

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Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider

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Avisos legais

  1. Cortes mais rápidos sem obstruções - testado em cortes de comprimentos de cabelo até 19 mm, em comparação com o pente anterior

  2. Corta 2 vezes mais rápido - em comparação com o seu antecessor da Philips