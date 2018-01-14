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  • Design elegante. Qualidade de café impressionante.
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Descontinuado

Saeco IncantoMáquina de café expresso super automática

HD8917/01

5
| (3) Críticas | 100% recomendam este produto
Design elegante. Qualidade de café impressionante.
A Saeco Incanto define um novo padrão na sua classe. A parte frontal requintada em aço inoxidável aloja tecnologia italiana de alta qualidade, concebida para preparar um café sempre divinal. As suas aspirações de café foram finalmente satisfeitas.
Ver todos os benefícios

Delicioso latte macchiato com um simples toque num botão

Design elegante. Qualidade de café impressionante.

  • 6 bebidas

  • Jarro de leite integrado

  • Aço inoxidável

  • AquaClean

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem risco de sobreaquecimento, para extrair os melhores sabores e aroma e oferecer um café com sabor superior durante, pelo menos, 20 000 chávenas.

Saboreie 6 bebidas de forma simples

Saboreie 6 bebidas de forma simples

Desfrute de uma grande variedade de bebidas para qualquer ocasião. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina super automática proporciona-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!

Com AquaClean para até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina

Com AquaClean para até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina

O AquaClean é o nosso filtro de água patenteado, desenvolvido para melhorar a qualidade do seu café através da purificação da água. Também evita a acumulação de calcário no circuito de água da sua máquina de café: prepare até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina, substituindo o filtro regularmente.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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5.0

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

14/01/2018

Portugal

Portugal

Excelente

Impecável, excelente, pratico, linda, muito bom café! Recomendo vivamente! Espero que tenha uma vida longa

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Incanto HD8917/01 Super-automatic espresso machine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Incanto HD8917/01 Super-automatic espresso machine

03/08/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Παρα πολυ καλη μηχανη!

Πολυ καλη μηχανη, ευχρηστη και αρκετα αξιοπιστη. Την εχω δυο χρονια και εχει φτιαξει απειρους καφεδες!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

09/12/2017

Ελλάδα

Ελλάδα

ΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΑΓΟΡΑΣΑ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ. ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΩΡΑΙΟ ΚΑΦΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ. ΦΤΙΑΧΝΩ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΚΑΦΕΔΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. ΜΟΝΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΟ ΤΟ MAINTANACE KIT (φιλτρο, κλπ παρεκλομενα).

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Avisos legais

  1. Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

  2. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza