Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
6 bebidas
Jarro de leite integrado
Aço inoxidável
AquaClean
Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem risco de sobreaquecimento, para extrair os melhores sabores e aroma e oferecer um café com sabor superior durante, pelo menos, 20 000 chávenas.
Desfrute de uma grande variedade de bebidas para qualquer ocasião. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina super automática proporciona-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!
O AquaClean é o nosso filtro de água patenteado, desenvolvido para melhorar a qualidade do seu café através da purificação da água. Também evita a acumulação de calcário no circuito de água da sua máquina de café: prepare até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina, substituindo o filtro regularmente.
5.0
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
Mezitos
14/01/2018
Portugal
Excelente
Impecável, excelente, pratico, linda, muito bom café! Recomendo vivamente! Espero que tenha uma vida longa
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Esta avaliação foi feita para Incanto HD8917/01 Super-automatic espresso machine
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Giorgos
03/08/2018
Ελλάδα
Παρα πολυ καλη μηχανη!
Πολυ καλη μηχανη, ευχρηστη και αρκετα αξιοπιστη. Την εχω δυο χρονια και εχει φτιαξει απειρους καφεδες!
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Esta avaliação foi feita para Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
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megustas
09/12/2017
Ελλάδα
ΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΙΟΝ
ΑΓΟΡΑΣΑ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ. ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΩΡΑΙΟ ΚΑΦΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ. ΦΤΙΑΧΝΩ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΚΑΦΕΔΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. ΜΟΝΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΟ ΤΟ MAINTANACE KIT (φιλτρο, κλπ παρεκλομενα).
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Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza