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Descontinuado

Série 3000Airfryer L

HD9252/70

4.5
| (27) Críticas | 88% recomendam este produto
Comida deliciosa com até 90% menos de gordura!*
Desfrute de alimentos saudáveis, estaladiços no exterior e tenros no interior, graças à tecnologia Rapid Air. Transfira a aplicação HomeID para descobrir centenas de receitas saborosas todos os dias.
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Graças à tecnologia Rapid Air

Comida deliciosa com até 90% menos de gordura!*

  • Tecnologia Rapid Air

  • 0,8 kg, 4,1 L

  • Preto/prateado

Fritura saudável com tecnologia Rapid Air

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A tecnologia Rapid Air, com o seu design exclusivo em forma de estrela-do-mar, faz com que o ar quente circule para criar alimentos deliciosos, estaladiços no exterior e tenros no interior, com pouco ou nenhum óleo adicionado.

Frite com até 90% menos de gordura*

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A Airfryer da Philips utiliza ar quente para cozinhar os seus alimentos favoritos na perfeição, garantindo uma textura estaladiça, com até 90% menos de gordura.*

Receitas saborosas para a Airfryer para uma vida saudável

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Descubra centenas de receitas de fazer crescer água na boca para a Airfryer que são saborosas, saudáveis e rápidas de preparar. As receitas na aplicação HomeID foram criadas por especialistas em nutrição para a preparação diária de alimentos.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

27

Críticas

88%

recomendam este produto

22/08/2024

Ελλάδα

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Comprador verificado

Είμαι πολύ ευχαριστημένη από την επιλογή μου!

Ο κάδος εξυπηρετεί άνετα δυο άτομα και το air fryer γενικότερα μου έχει δώσει την ευκαιρία να πειραματιστώ και να ψάξω νέες συνταγές και γευστικές εμπειριες. Μέχρι τώρα, είναι αξιόπιστο και εξυπηρετικό πολύ!

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Esta avaliação foi feita para Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L

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02/05/2023

Ελλάδα

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Comprador verificado

Εξαιρετικό προϊόν

Πανεύκολο στη χρήση. Σε καθοδηγεί το φωτιζόμενο καντράν για το χρόνο και το είδος που θέλεις να μαγειρέψεις. Τέλειο μαγείρεμα, γρήγορα και υγιεινά.

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18/04/2023

Ελλάδα

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Comprador verificado

Εξαιρετική και οικονομική επιλογή

Κατόπιν έρευνας, επέλεξα το HD9252/70 μοντέλο και είναι εξαίσια επιλογή! Η ποιότητα των φαγητών είναι άψογη. Πιάνει σχετικά μικρό χώρο για airfryer και είναι αρκετά ελαφρύ για να το μετακινείς. Ο κάδος του είναι οκ για 1-2 άτομα, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες φορές σε περίπτωση χρήσης για περισσότερα άτομα. Ένα επιπλέον θετικό είναι ότι παρέχει δυνατότητα ξεπαγώματος κατεψυγμένων, αλλά και ζεστάματος φαγητού.

Pontos positivos

Ποιότητα μαγειρέματος φαγητών. Ξεπάγωμα κατεψυγμένων. Εύκολη χρήση. Ζέσταμα μαγειρεμένου φαγητού.

Pontos negativos

Τα προεπιλεγμένα προγράμματα έχουν σαν προτεινόμενο χρόνο μαγειρέματος τον τελικό χρόνο ψησίματος του φαγητού και στο μισό χρόνο θα πρέπει να το σταματήσεις για να γυρίσεις τα φαγητά.

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Avisos legais

  1. Em comparação com batatas fritas preparadas numa fritadeira da Philips convencional

  2. Em comparação com o teor de gordura de frango e carne de porco preparados em relação à fritura numa fritadeira e num wok.

  3. Apenas disponível em países com uma comunidade HomeID

  4. Custo de energia para cozinhar um peito de frango (AF 160 °C, sem pré-aquecimento) ou filete de salmão (200°C, sem pré-aquecimento) em comparação com a utilização de um forno de classe A. Percentagem média com base na medição interna do laboratório com os produtos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Os resultados podem variar consoante o produto.