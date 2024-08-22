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Descontinuado
Tecnologia Rapid Air
0,8 kg, 4,1 L
Preto/prateado
A tecnologia Rapid Air, com o seu design exclusivo em forma de estrela-do-mar, faz com que o ar quente circule para criar alimentos deliciosos, estaladiços no exterior e tenros no interior, com pouco ou nenhum óleo adicionado.
A Airfryer da Philips utiliza ar quente para cozinhar os seus alimentos favoritos na perfeição, garantindo uma textura estaladiça, com até 90% menos de gordura.*
Descubra centenas de receitas de fazer crescer água na boca para a Airfryer que são saborosas, saudáveis e rápidas de preparar. As receitas na aplicação HomeID foram criadas por especialistas em nutrição para a preparação diária de alimentos.
4.5
de 5
27
Críticas
88%
recomendam este produto
Πόπη Ντο
22/08/2024
Ελλάδα
Comprador verificado
Είμαι πολύ ευχαριστημένη από την επιλογή μου!
Ο κάδος εξυπηρετεί άνετα δυο άτομα και το air fryer γενικότερα μου έχει δώσει την ευκαιρία να πειραματιστώ και να ψάξω νέες συνταγές και γευστικές εμπειριες. Μέχρι τώρα, είναι αξιόπιστο και εξυπηρετικό πολύ!
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Esta avaliação foi feita para Σειρά 3000 HD9252/70 Airfryer L
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Athina22
02/05/2023
Ελλάδα
Comprador verificado
Εξαιρετικό προϊόν
Πανεύκολο στη χρήση. Σε καθοδηγεί το φωτιζόμενο καντράν για το χρόνο και το είδος που θέλεις να μαγειρέψεις. Τέλειο μαγείρεμα, γρήγορα και υγιεινά.
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elenip11
18/04/2023
Ελλάδα
Comprador verificado
Εξαιρετική και οικονομική επιλογή
Κατόπιν έρευνας, επέλεξα το HD9252/70 μοντέλο και είναι εξαίσια επιλογή! Η ποιότητα των φαγητών είναι άψογη. Πιάνει σχετικά μικρό χώρο για airfryer και είναι αρκετά ελαφρύ για να το μετακινείς. Ο κάδος του είναι οκ για 1-2 άτομα, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες φορές σε περίπτωση χρήσης για περισσότερα άτομα. Ένα επιπλέον θετικό είναι ότι παρέχει δυνατότητα ξεπαγώματος κατεψυγμένων, αλλά και ζεστάματος φαγητού.
Pontos positivos
Ποιότητα μαγειρέματος φαγητών. Ξεπάγωμα κατεψυγμένων. Εύκολη χρήση. Ζέσταμα μαγειρεμένου φαγητού.
Pontos negativos
Τα προεπιλεγμένα προγράμματα έχουν σαν προτεινόμενο χρόνο μαγειρέματος τον τελικό χρόνο ψησίματος του φαγητού και στο μισό χρόνο θα πρέπει να το σταματήσεις για να γυρίσεις τα φαγητά.
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Em comparação com batatas fritas preparadas numa fritadeira da Philips convencional
Em comparação com o teor de gordura de frango e carne de porco preparados em relação à fritura numa fritadeira e num wok.
Apenas disponível em países com uma comunidade HomeID
Custo de energia para cozinhar um peito de frango (AF 160 °C, sem pré-aquecimento) ou filete de salmão (200°C, sem pré-aquecimento) em comparação com a utilização de um forno de classe A. Percentagem média com base na medição interna do laboratório com os produtos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Os resultados podem variar consoante o produto.